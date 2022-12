Jedni 3,5 dnia, inni 8. Ile Polacy muszą pracować, by zarobić na święta?

- W ubiegłym roku pracownik otrzymujący wynagrodzenie minimalne musiał przepracować 10 dni, aby zarobić na wydatki świąteczne. Zatem o dwa dni krócej niż w tym roku. Było to w dużej mierze spowodowane tym, że ze względu na panującą na rynku niepewność oraz pandemię zacisnęliśmy pasa i planowaliśmy wydatki wynoszące średnio 950 zł. Niemniej w tym roku rosnące wydatki to nie efekt rozrzutności, a inflacji, która powoduje, że dokładnie ten sam koszyk zakupów z poprzedniego roku jest po prostu droższy – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Z Barometru Providenta wynika, że w tym roku na produkty i prezenty związane ze świętami Bożego Narodzenia wydamy średnio 1259 zł. To kwota o 307 zł wyższa niż w zeszłym roku oraz o 500 zł wyższa niż w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. Nadal jednak jest to kwota niższa niż ta, którą Polacy skłonni byli wydać w 2019 roku. Wtedy świąteczny budżet wynosił 1700 zł.

Najszybciej na świąteczne wydatki zarobią osoby pracujące w sektorze informacji i komunikacji, zatem m.in. programiści (fot. Shutterstock)

Najszybciej na święta zarobi programista, dużo wolniej kelner

Analizując dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w październiku 2022 r. widać, że najszybciej na świąteczne wydatki zarobią osoby pracujące w sektorze informacji i komunikacji, zatem m.in. programiści. W sierpniu 2022 roku zarabiali oni średnio 11 193 zł brutto, a zatem 7960 zł netto. To oznacza, że ich dzienna stawka to 362 zł netto. Na świąteczne wydatki będą oni pracowali zaledwie 3,5 dnia.

- Jeżeli uwzględnimy tutaj również osoby pracujące w ramach B2B, a to wciąż najbardziej popularny sposób rozliczania się z pracodawcą wśród specjalistów IT, możemy mówić o zarobkach wynoszących nawet 20 000 zł netto. To najczęściej doświadczeni programiści, osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem czy utalentowani web deweloperzy. Oznacza to, że taka osoba w niecałe 1,5 dnia jest w stanie zarobić na świąteczne wydatki. Jednak nie wszyscy specjaliści IT zarabiają tak duże kwoty. Pensje początkujących programistów zaczynają się od 5 tys. zł na kontrakcie. Takie osoby na świąteczne zakupy będą musiały poświęcić 5 dni pracy – mówi Kinga Marczak, general manager w HRS-IT.

W nieco gorszej sytuacji są pracownicy sektora nieruchomości, budownictwa i przedsiębiorstw, bo tu zarobki oscylują wokół średniej krajowej, czyli 6500 zł brutto (4761 zł netto). Oznacza to konieczność pracowania przez 5,8 dnia, żeby zarobić na święta.

W najtrudniejszej sytuacji są pracownicy sektora hoteli i restauracji. Ich średnie zarobki to 4751 tys. zł brutto, czyli ok. 3569 zł netto. To oznacza, że kelner lub pracownik hotelu musi przepracować niemal 8 dni (dokładnie 7,8 dnia), żeby zarobić 1259 zł potrzebne na świąteczne wydatki.

- Jak widać różne grupy zawodowe w różnym tempie zarabiają na wydatki świąteczne, niemniej tryb przedświątecznej powściągliwości, a nie gorączki, dotknie większości. Inflacja zdecydowanie hamuje entuzjazm konsumentów, co już znajduje odzwierciedlenie w wynikach. Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych, czyli skorygowana o inflację, wyhamowała w październiku do zaledwie 0,7 proc. rok do roku z 4,1 proc. we wrześniu. To pokazuje, że dochody Polaków znalazły się pod presją - podsumowuje Krzysztof Inglot.

Okres między Wigilią i sylwestrem w wielu miejscach to czas zwolnienia tempa pracy, urlopów i odpoczynku (fot. Shutterstock)

Nie każdy będzie odpoczywać między świętami

Warto przypomnieć wyniki badania Pracuj.pl, z których wynika, że okres między Wigilią i sylwestrem w wielu miejscach to czas zwolnienia tempa pracy, urlopów i odpoczynku. Równo połowa badanych Pracuj.pl w tym czasie planuje brać wolne, w tym ponad co piąta na wszystkie dni między Wigilią a sylwestrem, a niemal tyle samo - na część dni pracujących. Kolejne 7 proc. deklaruje, że cała ich firma nie pracuje w tym okresie.

W porównaniu do analogicznego badania z poprzedniego roku uwagę zwraca wyraźnie mniejszy odsetek osób, które nie miały pewności co do swoich planów (13 proc.). Większy był jednocześnie udział osób, które planują wykonywać zadania we wszystkie dni pracujące (37 proc.).

Na wzrost udziału osób planujących pracę w tym czasie niewątpliwie może mieć wpływ chęć podreperowania domowych budżetów. Dotyczyć to może zwłaszcza osób pracujących w firmach wynagradzających wyżej pracę w okresie świątecznym lub uzależniających wynagrodzenie od liczby przepracowanych godzin.

