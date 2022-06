Jarosław Kaczyński będzie miał wyższą emeryturę. Wystarczy wniosek

km

• 21 cze 2022 10:33





Nie jestem już w rządzie. Premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację - poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Oznacza to, że traci on rządową pensję. Nadal będzie otrzymywał dietę poselską i emeryturę. A ta, dzięki wynagrodzeniu wicepremiera, wzrośnie. O ile? Z podanych przez fakt.pl informacji wynika, że emerytura prezesa PiS to dziś ponad siedem tysięcy złotych (fot. PAP/Łukasz Gągulski)

REKLAMA

- Postanowiłem, że muszę się skoncentrować na tym, co jest dla przyszłości Polski najważniejsze. To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy – wyjaśniał swoją decyzję Jarosław Kaczyński.

Dymisja z funkcji funkcji wicepremiera i szefa Komitetu ds. bezpieczeństwa oznacza utratę rządowej pensji. Jak wyliczył Fakt.pl, po podwyżkach wynosiła ona średnio ponad 18 tys. złotych brutto. Taką kwotę Jarosław Kaczyński będzie otrzymywał jeszcze przez 3 miesiące. Póżniej na jego konto wpływać będzie uposażenie i dieta poselska – w sumie około 17 tys. złotych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Emeryci dostaną dwie dodatkowe emerytury

To jednak nie wszystko. Prezes PiS jest w wieku emerytalnym i pobiera z tego tytułu kolejne świadczenie. Z wyliczeń wynika, że ta dzięki pracy w KPRM może wzrosnąć o około 400 złotych.

Jak zaznaczą cytowani przez Fakt eksperci, po okresie 20 miesięcy pracy dla rządu można ubiegać się o przeliczenie świadczenia emerytalnego. - Ponieważ w tym czasie składki były odkładane od wyższej kwoty, więc po przeliczeniu emeryt może liczyć na wyższe świadczenie - tłumaczy dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Z podanych przez portal informacji wynika, że emerytura prezesa PiS to dziś ponad siedem tysięcy złotych. Jednak by ZUS ponownie przeliczył emeryturę Jarosława Kaczyńskiego, potrzebny jest wniosek, który należy złożyć w urzędzie. Zgodnie z przepisami pracujący emeryt może zrobić to tylko raz w roku.

Media zaznaczają, że ZUS - jeżeli Kaczyński zdecyduje się na złożenie wniosku - nie odmówi politykowi podwyżki emerytury. Wszystko dlatego, że potrzebne jest do tego odprowadzanie dodatkowych składek, czego prezes PiS miał przestrzegać.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU