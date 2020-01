Jak wdrożyć z sukcesem Pracownicze Plany Kapitałowe

Od stycznia 2020 do programu zaczną wchodzić średni przedsiębiorcy, tj. zatrudniający od 50 do 249 pracowników.

Duże firmy wybierają pewne fundusze z ugruntowaną pozycją.

Ważną rolę we wdrożeniu PPK w firmie ma komunikacja z pracownikami.

Rządowy projekt przewiduje, że do PPK zapisze się aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Do dzisiaj do PPK przystąpiło zaledwie 39 proc. uprawnionych Polaków.

Od stycznia 2020 do programu zaczną wchodzić średni przedsiębiorcy, tj. zatrudniający od 50 do 249 pracowników, a już od 1 lipca ci najmniejsi. Jak podkreślał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Grzegorz Kołodko, ekonomista i były wicepremier:

– Z ekonomicznego punktu widzenia wszystkim musi zależeć, by zwiększać skłonność do oszczędzenia. To sprawa strategiczna dla polskiej gospodarki i dla ludzi. Długość życia wydłuża się, jeśli będziemy do PPK zachęcać, to się przewali masa krytyczna i będzie sukces, bo to zależy od skali przedsięwzięcia - mówił prof. Kołodko.

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym będą mogły zostać wypłacone uczestnikowi po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn). Czy to się opłaci? Tak, nie każdy jednak zdawał sobie sprawę, że składki na PPK będą potrącone z wypłaty. Przy całym procesie dużą rolę odgrywała komunikacja i edukacja pracowników.

Warto jednak zacząć oszczędzać. Trzydziestolatek zarabiający 5000 zł brutto, który zacznie teraz oszczędzać z PPK, może liczyć na dopłatę do emerytury w wysokości ok. 1800 zł miesięcznie.

Kluczowym wyzwaniem społecznym jest upowszechnienie nawyku oszczędzania na emeryturę. W sytuacji, gdy stosunkowo niewielka grupa Polaków gromadzi oszczędności emerytalne, wskazane jest stworzenie takich warunków, aby im to umożliwić. PPK idealnie się w ten trend wpisuje, a pracodawcy mają szanse odegrać istotną rolę w popularyzacji programu i edukacji pracowników.

Największe firmy, które wdrożenie PPK mają już za sobą, są zadowolone z efektów. Cztery z nich, otrzymały wyróżnienia podczas konferencji prasowej, podsumowującej pierwszy etap wdrożenia Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z rąk Pawła Borysa, prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, odebrali je przedstawiciele czterech firm: Emitel, Budimex, EY Polska oraz Komfort. – Prędzej czy później każdy z nas zaczyna myśleć o emeryturze i zastanawia się nad własnym bezpieczeństwem finansowym. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby wspierać osoby pracujące w gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności właśnie na przyszłą emeryturę. Program ma zachęcić do systematycznego oszczędzania, aby zwiększyć właśnie bezpieczeństwo finansowe na przyszłość - mówi Andrzej J. Kozłowski, prezes Emitel. Jako pierwsze do systemu wchodzą firmy zatrudniające co najmniej 250 osób - Emitel znajduje się w tej grupie. - Do wdrożenia PPK podeszliśmy na poważnie. Od początku 2019 roku prowadziliśmy szeroką komunikację: biuro HR przygotowało specjalną stronę w intranecie, uruchomiona została skrzynka e-mail na wypadek pytań od pracowników. Ponadto do wyboru samej instytucji do zarządzania funduszami zaprosiliśmy przedstawicieli związków zawodowych, a o postępach i wynikach informowaliśmy wszystkich pracowników. W Emitel ponad 70 proc. pracowników zdecydowało się uczestniczyć w PPK. Oznacza, to, że program ma na starcie silny kredyt zaufania – dodaje Andrzej J. Kozłowski. Na partnera prowadzącego PPK Emitel zdecydował się wybrać PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Przy jego wyborze Emitel kierował się przede wszystkim długoterminowym interesem pracowników. Wchodzący w skład Grupy PKO BP – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest jednym z największych TFI w Polsce. - Wybierając partnera zwracaliśmy szczególną uwagę na efektywność prowadzonych inwestycji, doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz kompleksową opiekę dla uczestników PPK. Wierzymy, że Pracowniczy Plan Kapitałowy prowadzony przez godnego zaufania partnera, jakim jest PKO TFI, będzie cieszył się w Emitel dużym zainteresowaniem jako kolejny benefit w szerokiej ofercie świadczeń dodatkowych kierowanych do pracowników – mówi prezes Kozłowski.

