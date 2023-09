Jak skutecznie poprosić o podwyżkę i jak jej odmówić. Najlepsze strategie dla obu stron

Inflacja sprawia, że nasze pensje starczają na mniej niż kiedyś - to skłania wiele osób do negocjacji wynagrodzeń. Zdarza się jednak, że mimo dobrych wyników i osiągnięć szef powie "nie". Powodem nie musi być brak chęci przełożonego, a brak możliwości firmy.

Co skłaniało badanych do rozmowy z przełożonym o podwyżce? Były to wzrost kompetencji (20 proc.) oraz informacje o innych pracodawcach, którzy podnoszą pensje w okresie inflacji (19 proc.). Dla 34 proc. pracowników ich zarobki nie wystarczają na pokrycie codziennych potrzeb. Badanie pokazało także, że o podwyżkę starali się głównie młodzi pracownicy, zwłaszcza pokolenie Z (64 proc.).

- Z uwagi na rosnące koszty życia pracownicy mają coraz wyższe oczekiwania finansowe - liczą na to, że pracodawca zrekompensuje rosnącą inflację. Niestety, nie zawsze możliwe jest podniesienie wynagrodzenia – mówi Łosiewicz.

Spotkajmy się z szefem i pogadajmy o konkretach

Przed podjęciem negocjacji swojej wypłaty warto się do niej przygotować. Jak mówi psycholog z Psychokliniki Joanna Śmigielska, pierwszym krokiem powinno być zebranie argumentów, które będą potwierdzały fakt, że jako pracownik zasługujemy na wyższe wynagrodzenie.

- Muszą to być konkretne dane, np. jakie zadania, projekty wykonaliśmy, które mogą świadczyć o tym, że jesteśmy dobrym pracownikiem i odnosimy sukcesy w pracy. To, co przekonuje najbardziej managerów, to liczby, zatem warto przedstawić konkretnie, jakie mamy osiągnięcia, ile udało się zrobić oraz jaki ma to wpływ na firmę, zespół czy projekt, przy którym pracujemy – mówi Joanna Śmigielska.

Jej zdaniem warto też pokazać, że zależy nam na pracy, że jesteśmy zaangażowani, a jeśli robimy coś ponad swoje obowiązki, to również warto o tym powiedzieć. Podczas rozmowy z przełożonym należy powiedzieć - jeśli ostatnią podwyżkę dostaliśmy dawno - co od tego czasu udało nam się zrobić na naszym stanowisku.

- Powiedzmy również o tym, co moglibyśmy zrobić dla firmy w przyszłości, jakie mamy pomysły. Z pewnością zostanie to docenione, że pracownik chce się rozwijać. Zaczynając temat, róbmy to pozytywie, bez narzekania, bo to może odstraszyć szefa lub osobę, która ma wpływ na nasze wynagrodzenie – dodaje psycholog. - Nie prośmy o podwyżkę „w przelocie”; umówmy się z szefem na spotkanie, aby widział, że to dla nas ważna sprawa.

To, że szef nie chce dać podwyżki, nie musi świadczyć o jego złej woli

Nie zawsze jednak powodem, dla którego firma odmawia podniesienia wynagrodzenia, jest zła wola pracodawcy. Jeśli firma boryka się z trudnościami finansowymi lub musi dokonać znacznych inwestycji, oczywiste jest, że nie będzie mogła przeznaczyć środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia. Pracownik powinien zdawać sobie sprawę z aktualnej sytuacji finansowej firmy, a pracodawca powinien otwarcie informować o ewentualnych problemach.

Jak uważa Monika Łosiewicz, nie jest niczym złym obiecać podwyżkę w przyszłości. Gorzej, jeśli pracodawca nie dotrzyma słowa (fot. Shutterstock)

Co zatem zrobić i jak rozmawiać z pracownikiem wnioskującym o podwyżkę, której nie może dostać? Aby nie stracić pracownika, Monika Łosiewicz jako najważniejsze wskazuje szczerą rozmowę, o czym według badania Pracuj.pl zapomina ponad połowa pracodawców – nie komunikują oni w jasny sposób pracownikom, jakie cele trzeba osiągnąć, aby otrzymać podwyżkę.

- Menedżer powinien poświęcić czas swojemu podwładnemu, zbadać jego motywację, dowiedzieć się, dlaczego prosi o podwyżkę. Być może wcale nie chodzi tylko o pieniądze. Jeśli pracownik z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z pracy, trzeba ten powód poznać – mówi Łosiewicz.

Jak dodaje, jeśli firma nie może przyznać podwyżki, to rozwiązaniem może okazać się zapewnienie dodatkowego wsparcia, odciążenie z zadań albo jeśli to możliwe, dodatkowe dni urlopowe. Efektem rozmowy według Moniki Łosiewicz może być również wspólne wypracowanie celów, których osiągnięcie będzie skutkowało premią lub podwyżką, a może awansem - za jakiś czas.

- Wówczas pracownik będzie zmotywowany do tego, aby na tę podwyżkę zapracować. Co ważne, będzie miał też wiedzę i konkretną informację, czy i kiedy może liczyć na zwiększenie wynagrodzenia. Oczywiście pamiętajmy, że to nigdy nie mogą być puste obietnice – podkreśla Monika Łosiewicz.

Jej zdaniem warto też przypomnieć lub uświadomić pracownikowi, że wzrost wynagrodzenia musi iść w parze ze wzrostem kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności czy wydajności.

- Rozmowa, szczerość i transparentność to podstawa w komunikacji na linii pracownik-szef. Warto pamiętać o tych zasadach, bo bez nich - niezależnie od możliwości podwyżki - bardzo łatwo można stracić pracownika – podsumowuje Łosiewicz.

