Jak odmówić podwyżki, by nie zniechęcić i nie stracić pracownika

Z przeprowadzonych przez firmę Randstad badań wynika, że w pierwszym półroczu 2021 roku zdecydowana większość pracodawców zamierza utrzymać wynagrodzenia na obecnym poziomie. Pracowników starających się o podwyżkę jednak nie będzie brakowało. Jak odmówić, by nie zniechęcić i nie zachęcić do zmiany pracy?

Z przeprowadzonej przez agencję Randstad 42. edycji badania Plany Pracodawców (opublikowanej pod koniec 2020 roku) wynika, że choć na rynku widać wzrost liczby pracodawców, którzy planują podwyżki, to i tak daleko tym zapowiedziom do planów z końca 2019 roku. Wówczas podwyżki planowała co druga firma.

Dziś wynagrodzenia swoim pracownikom planuje podnieść w pierwszym półroczu 16 proc. badanych. Zdecydowana większość (76 proc.) przedsiębiorców zamierza utrzymać wynagrodzenie na obecnym poziomie. Odsetek firm planujących zmniejszenie wynagrodzeń wyniósł jedynie 3 proc.

Sytuacja jest prostsza, jeśli sytuacja finansowa firmy (i jakość wykonywanej przez pracownika pracy) pozwalają na podwyżkę. W czasach pandemicznego kryzysu wiele firm zamraża jednak procesy wzrostu wynagrodzenia. Co zrobić, gdy przychodzi pracownik z „misją: podwyżka”?

– Przedstawiamy bardzo uczciwie, jaka jest sytuacja finansowa firmy. Jeśli jest zła, to powiedzmy konkretnie, że jeśli tylko skończy się ten słabszy okres, wrócimy do tematu. Powiedzmy, że doceniamy osiągnięcia. Mówimy konkretnie, nie ogólnikowo. Mówimy w imieniu własnym, nie ogółu – wyjaśnia dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodaje, że szef nie powinien mówić "zarząd zadecydował, prezes zamroził". Rozmawiając z pracownikiem, powinno mówić się w swoim imieniu, szczególnie jeśli o podwyżkę prosi osoba, która realizuje postawione przed nią zadania.

Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes Recruitment International Consulting Group, zauważa, że sytuacja "podwyżkowego być albo nie być" mocno uzależniona jest od branży, w jakiej działa konkretna firma.

– Dziś wiele firm skupia się na utrzymaniu zatrudnienia, stabilizacji sytuacji finansowej, więc dla części branż nie jest to moment sprzyjający rozmowom o wzroście pensji. Są jednak specjalizacje, które są bardziej odporne na wahania koniunktury, jak np. IT, specjalizacje związane z nowymi technologiami, cyfryzacją – podkreśla.

Rozmawiając z pracownikiem powinno mówić się w swoich imieniu (fot. Pixabay)

Dodaje, że nawet w czasach zawodowego koronakryzysu jest szansa na podwyższenie wynagrodzenia.

– Na wyższe wynagrodzenia mogą także liczyć talenty, osoby o unikalnych kwalifikacjach i świetnych wynikach pracy. Jeśli ich praca przekłada się bezpośrednio na dobre wyniki firmy, to łatwiej rozmawiać o podwyżce nawet w czasach kryzysu na rynku – dodaje Łączek-Ciećwierz.

Jasne zasady z dwóch stron

Kluczowa w przypadku rozmowy o podwyżce jest sytuacja, w jakiej aktualnie znajduje się firma. Kłopoty finansowe czy wymagające dużych nakładów inwestycje na pewno do dobrych momentów nie należą. Stąd pracownik powinien wiedzieć, w jakiej finansowej rzeczywistości znajduje się firma, a pracodawca powinien szczerze informować o ewentualnych problemach.

I choć rozmowa o podwyżce nie należy do najłatwiejszych zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, Paulina Łączek-Ciećwierz zauważa, że jasne zasady „podwyżkowej gry” sprawią, iż rozmowy nie będą należały do ciężkich.

– To nie muszą być ciężkie rozmowy, jeśli obie strony znają zasady gry i wiedzą, kiedy jest odpowiedni moment na negocjacje o podwyżce. Przede wszystkim powinna to być rozmowa face to face lub w obecnej rzeczywistości online, a nie prośba np. w formie e-maila. Z pewnością taka rozmowa nie będzie na miejscu, jeśli pracownik w ostatnim czasie nie realizował celów lub gdy wie, że firma jest w trakcie cięcia kosztów czy traci klientów – wyjaśnia.

Dodaje także (i to podpowiedź dla pracowników), że rozmowy o kolejnym szczeblu wynagrodzenia można porównać do rozmowy kwalifikacyjnej.

– Podwyżka to nagroda za wartość dodaną dla firmy. Warto, by pracownik przed zapukaniem do gabinetu szefa zastanowił się, co wnosi do organizacji, jakie zadania i cele realizuje ponad swoje standardowe obowiązki. Można przygotować sobie taką listę zrealizowanych celów, osiągnięć. W zależności od tego, w jakiej branży pracownik działa, wie, na co zwrócić uwagę. Jeśli negocjuje ewentualną podwyżkę, musi operować konkretami. Przyjście do szefa w tej sprawie zawsze sprawia trudność, bo przypomina trochę rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli jednak firma jest w dobrej kondycji finansowej, pracownik ma bardzo dobre wyniki od dłuższego czasu, to jest duża szansa, że szef sam zaproponuje nagrodę w formie podwyżki lub inny benefit. Czasem jednak szefowie unikają takich rozmów i w takim przypadku wyjściem jest tylko złożenie oficjalnej pisemnej prośby – wyjaśnia.

I jak podkreśla, rozmowy o pieniądzach nie muszą być tematem tabu:

– Kojarzę parę sytuacji, w których pracownik prosi o podwyżkę, nie mając konkretnych argumentów, żadnych istotnych osiągnięć. To nie są wówczas rozmowy merytoryczne, ale raczej oparte na emocjach i odczuciach pracownika. Rozmowa o pieniądzach nie musi być tematem tabu, niewygodnym. Warto rozmawiać. Podwyżka powinna być korzyścią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, czyli zgodnie z zasadą win-win.

Nie mów: nie jesteś jedyny w kolejce...

Tak jak pracownik nie powinien używać argumentów, że jest lepszy od innych, tak na każdą rozmowę indywidualnie powinien patrzeć pracodawca.

Jak podkreśla Izabela Różańska-Bińczyk, w rozmowach z pracownikami nie powinno używać się argumentacji z serii "nie jesteś jedyny, który ze mną rozmawia na ten temat".

– Zawsze podchodzimy indywidualnie do takiej rozmowy. Indywidualizacja to aktualna tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi – wyjaśnia.

...i zaproponuj coś w zamian

Jeśli nie jesteśmy w stanie przyznać naszemu pracownikowi stałej podwyżki wynagrodzenia, warto spróbować zaproponować mu bardziej przejrzysty system premii lub pozapłacowe benefity.

– Wysokie premie uzależnione od wyników, ale także atrakcyjne benefity mogą być dodatkiem do pensji. Warto rozmawiać, negocjować i przeanalizować pracę danej osoby na przestrzeni co najmniej ostatniego pół roku – wyjaśnia Paulina Łączek-Ciećwierz.

Źle poprowadzona rozmowa może bowiem w wielu przypadkach zostać odebrana przez pracownika w sposób negatywny. Konsekwencją może być spadek jego zaangażowania, a w ekstremalnych przypadkach nawet zachęta do zmiany pracodawcy.

– Być może ważnym argumentem przekonującym pracownika jest zaproponowanie mu innego sposobu wynagrodzenia jego zaangażowania. Zaproponujmy pakiet socjalny, możliwość szkolenia, negocjujmy pozapłacowe benefity – wyjaśnia Izabela Różańska-Bińczyk.

Warto dać pracownikowi sygnał, że do rozmowy na temat ewentualnego wzrostu wynagrodzenia powróci się np. w momencie ustabilizowania sytuacji finansowej firmy lub w przypadku rozmów rocznych czy półrocznych.