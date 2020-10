IT w czasie pandemii. Mniejsze wynagrodzenia i wstrzymane awanse

Po wybuchu pandemii COVID-19 1/5 specjalistów z branży IT otrzymała niższe wynagrodzenie. Najczęściej wynagrodzenie zmniejszało się średnio o 15-20 proc. - deklaruje tak 23 proc. respondentów. 10-15 proc. mniejszą pensję dostało 22 proc. ankietowanych.

Główne zmiany, jakie odczuli eksperci z branży IT dotyczą pracy zdalnej oraz wynagrodzenia. (Fot. Pixabay)

Ponad połowa specjalistów z branży IT deklaruje, że po wybuchu pandemii COVID-19 ich warunki zatrudnienia nie uległy zmianie (62 proc.). Nadal jednak co trzeciego pracownika IT w Polsce dotknęły zmiany w umowie z pracodawcą (38 proc.) - w poziomie wynagrodzenia, realizowanych projektach czy formie umowy.

Widać też zmianę w podejściu samych pracowników. Choć nadal najpopularniejszą formą umowy jest umowa o pracę - wskazuje na to 52 proc. badanych - to oni sami coraz chętniej wybierają elastyczne formy zatrudnienia. Po wybuchu pandemii COVID-19 już 47 proc. specjalistów z branży wybrałoby umowę B2B względem 41 proc. pracujących w oparciu o tę formę zatrudnienia.

Rotacja i częste zmiany projektów dotychczas były wpisane w DNA pracy w branży IT. Jak się okazuje, po wybuchu pandemii COVID-19 chęć do zmian znacząco zmalała.

Po wybuchu pandemii mniej ekspertów z branży aktywnie szuka pracy - 23 proc. ankietowanych w 2020 roku względem 34 proc. w 2019 roku. Badani częściej wskazują również, że nie szukają pracy i nie chcą zmieniać obecnej – 17 proc. w 2020 roku względem 12 proc. w 2019 roku. Choć specjaliści IT przyznają, że są otwarci na nowe wyzwania zawodowe, to 43 proc. z nich czeka, aż pracodawca przedstawi im atrakcyjną ofertę.

Grafika: raport „Branża IT w nowej rzeczywistości”

Co ciekawe - jak czytamy w raporcie - największą bierność w poszukiwaniu pracy wykazują osoby młode, na stanowiskach juniorskich - 64 proc. respondentów z tej grupy przyznaje, że czeka na ofertę pracodawcy. Z kolei największą aktywność wykazują managerowie i project managerowie - co trzeci z nich aktywnie szuka pracy (33 proc.).

- Powyższe dane pokazują, że pracodawca, który chce pozyskać najlepsze talenty z rynku IT, powinien stworzyć atrakcyjną ofertę zarówno dla grupy specjalistów zainteresowanych umową o pracę, jak i dla kontraktorów świadczących swoje usługi w oparciu o umowy B2B. Chociaż początkowo w obliczu pandemii część kontraktorów mogła poszukiwać większej stabilności gwarantowanej przez umowę o pracę, to jednak efekt okazał się krótkotrwały - komentuje wyniki badania cytowany w raporcie Grzegorz Opala, executive manager w Devire.

Wynagrodzenie do zmiany

Główne zmiany, jakie odczuli eksperci z branży IT dotyczą pracy zdalnej oraz wynagrodzenia - 84 proc. ankietowanych przeszło na pracę zdalną. Podwyżki i awanse wstrzymano u 42 proc. respondentów. Blisko co trzeci pracownik musiał również wykorzystać zaległe urlopy. Po wybuchu pandemii COVID-19 1/5 ekspertów z branży IT otrzymała niższe wynagrodzenie. Najczęściej wynagrodzenie zmniejszało się średnio o 15-20 proc. - deklaruje tak 23 proc. respondentów. 10-15 proc. mniejszą pensję dostało 22 proc. ankietowanych.

Grafika: raport „Branża IT w nowej rzeczywistości”

- Firmy dostarczające usługi IT dla branż, na które pandemia miała bezpośredni wpływ (np. tworzące oprogramowanie dla linii lotniczych), straciły projekty. Aby przetrwać, były zmuszone wprowadzić zmiany w warunkach zatrudnienia. Większość pracodawców wprowadziła zdalny tryb pracy, ale ten nie jest dla specjalistów IT żadną nowością - komentuje Agata Miller, lider zespołu IT w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Jak dodaje, to, co zabolało najbardziej, dotyczy oczywiście kwestii finansowych. Duża część pracodawców wstrzymała podwyżki i planowane awanse, wstrzymano także premie lub obniżono czasowo wysokość wynagrodzenia. Ruchem, który mógł zaskoczyć pracowników, było polecenie wykorzystania zaległych urlopów, zwłaszcza kiedy obowiązywał zakaz podróżowania. To jednak świadome działanie pracodawców szukających oszczędności.

Z badania wynika, że oczekiwania płacowe pracowników IT rozmijają się z rzeczywistością - 24 proc. ankietowanych chciałoby zarabiać więcej, podczas gdy niemal tyle samo osób otrzymało mniejsze wynagrodzenie.

Grafika: raport „Branża IT w nowej rzeczywistości”

- Bez wątpienia pracownicy IT zostali najmniej dotknięci przez pandemię. Nie dziwi więc fakt, że większość specjalistów z tego obszaru nie doświadczyła spadku wynagrodzeń, a wręcz przeciwnie -

część z nich podniosła swoje oczekiwania finansowe w czasie kryzysu. Obserwowaliśmy bowiem, że niektóre z branż, takie jak e-commerce czy bankowość, odnotowały dynamiczny wzrost - komentuje cytowana w raporcie Paulina Kubera, IT recruitment consultant w Devire.

Jak dodaje, nie należy jednak zapominać, że specjaliści IT obecni są także w wielu innych sektorach, na przykład w firmach produkcyjnych, które mocno odczuły skutki pandemii. W tym przypadku pracowników dotknęły obniżki pensji czy redukcja etatów.

Praca w zawieszeniu

Co więcej, jak wynika z badania, w czasie pandemii pracownicy zmagają się z wyzwaniem, jakim jest przesuwanie w czasie lub zamykanie projektów (24 proc.). Dochodzi także do zmniejszenia zakresu danego projektu lub obniżenia wynagrodzenia za jego wykonanie.

Jak przyznaje Ewelina, Security Specialist w firmie z branży IT, główną konsekwencją wybuchu pandemii koronawirusa w branży IT było wstrzymanie innowacyjnych projektów w firmach. W zespołach dało się wyczuć niepewność, która w głównej mierze wynikała z małej liczby nowych projektów w stosunku do tych zamrożonych. Przykładowo na dwa nowe projekty przypadało pięć zlikwidowanych.

Badanie „Branża IT w nowej rzeczywistości” zostało zrealizowane wśród specjalistów i managerów oraz liderów organizacji w okresie od czerwca do sierpnia br. Odpowiedzi udzieliło 426 respondentów z branży IT. Ankieta została przeprowadzona w okresie od czerwca do sierpnia 2020 roku i objęła całą Polskę.