IT szybko wyszło na prostą. Więcej ofert pracy i wyższe wynagrodzenia

Szeroko rozumiana branża IT praktycznie wróciła do stanu sprzed pandemii i bardzo skutecznie przestawiła się na model pracy zdalnej. Wbrew wszelkim obawom związanym z drugą falą pandemii, III kw. okazał się dla specjalistów IT co najmniej łaskawy. Popyt na doświadczonych pracowników w branży stale rośnie, a proponowane stawki wciąż uznawane są za jedne z najwyższych.

27 paź 2020







Analitycy platformy rekrutacyjnej inhire.io przygotowali raport „IT Market Snapshot Q3 2020”.

Wynika z niego, że rynek pracy kandydatów IT w trzecim kwartale 2020 wrócił do poziomu z początku roku.

Liczba ofert pracy dla kandydatów IT wzrosła o 24 proc. w stosunku do II kwartału 2020. Wzrósł też ogólny poziom wynagrodzeń w branży (o 10 proc.), co oznacza, że wrócił on do poziomu sprzed pandemii.

Z raportu wynika, że zwiększyła się (o 24 proc.) zarówno liczba publikowanych ogłoszeń, jak również się liczba publikujących firm (o 22 proc.). W czołówce miast najaktywniej rekrutujących specjalistów IT wciąż znajduje się Warszawa, gdzie w III kw. 2020 opublikowanych zostało prawie 3000 ofert. Następne miasta z dużą liczbą ogłoszeń to Kraków (1408), Wrocław (1157), Poznań i Gdańsk (ponad 550 w każdym z miast).

W porównaniu z ubiegłym kwartałem wciąż najpopularniejszymi językami programowania w publikowanych ofertach jest JavaScript (28 proc.), Java (20 proc.), Python (16 proc.), PHP i Typescript (8 proc.) oraz C# (7 proc.).

Doświadczenie w cenie

Utrzymuje się zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów IT, a z rynku praktycznie zniknęły oferty pracy dla juniorów. W trzecim kwartale 2020 ponad 48 proc. ofert pracy zaadresowanych było do pracowników posiadających co najmniej średnie doświadczenie zawodowe, a blisko 46 proc. dotyczyło seniorów lub ekspertów. Ofert przeznaczonych dla juniorów dotyczyło niespełna 6 proc. wszystkich ogłoszeń.

- Firmy coraz chętniej publikują ogłoszenia z uwzględnieniem widełek płacowych, jednak nadal ponad 2/3 pracodawców nie chce ujawniać kwot oferowanego wynagrodzenia. W sektorze IT, w związku z ogromną liczbą ofert dla kandydatów, informacja o zarobkach stała jednym z ważniejszych czynników decyzyjnych w procesie rekrutacji. Mediana rozpiętości widełek w branży jest jednak dość wysoka – w uśrednieniu górne widełki niejednokrotnie stanowią nawet 145 proc. tych dolnych – komentuje wyniki analizy Michał Gąszczyk, CEO platformy inhire.io

Wynagrodzenie w górę

Trzeci kwartał 2020 r. to czas wzrostu wynagrodzeń, które w II kw. spadły o około 10 proc. Obecne wzrosty świadczą o powrocie do czasu sprzed wybuchu pandemii (I kwartał). Najwyższe wynagrodzenia są oferowane programistom pracującym w języku Scala, który dotyczy jednak tylko 1 proc. ofert. Zarobki w ich wypadku przekraczały 21 tys. zł. Na podium najbardziej dochodowych języków programowania znajduje się również Java (ponad 19 tys. zł) i C (ponad 18 tys. zł). Jak wskazują analitycy inhire.io, praktycznie zniknęły różnice w wynagrodzeniu zależnie od trybu pracy (zdalnej lub stacjonarnej), jednak ta sytuacja dotyczy jedynie osób na stanowisku Mid i Senior. Patrząc na kwestie wynagrodzeń i lokalizacji pracy, to, w przypadku umów B2B górne widełki zarobków w Warszawie osiągają kwotę rzędu 17 914 zł. Niewiele mniej – 17 814 zł – oferują gdańskie firmy. Kraków utrzymuje niezmiennie wysoki poziom zarobków na UoP wynoszący ok. 14 500 zł. Dla przedstawicieli tej branży kwestia wynagrodzeń gra pierwsze skrzypce. Jest ono podstawowym powodem podjęcia decyzji o rozstaniu z firmą, niezależnie od poziomu doświadczenia i zajmowanego stanowiska - lider, senior, mid czy junior. Motorem do podjęcia decyzji o zmianie pracy dla 52 proc. specjalistów IT jest brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Dużą rolę również odgrywa również bezpośredni menedżer. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że złe zarządzanie zespołem czy brak dopasowania na linii przełożony-pracownik jest przyczyną decyzji o zmianie pracodawcy aż dla 48 proc. ankietowanych. Ciągłe modyfikacje w projekcie są powodem odejścia dla 38 proc. specjalistów, a brak określonych kompetencji w zespole wymieniło 29 proc. pytanych o powody rozstania. - Wyniki naszej ankiety wyraźnie pokazują, że wynagrodzenie, warunki pracy i kultura organizacyjna to najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy lub o zmianie firmy. O ile na wynagrodzenie nie zawsze jako lider zespołu czy HR mamy bezpośredni wpływ, o tyle na pozostałe obszary już tak. Warto rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach, pytać jak się czują w organizacji i identyfikować obszary, które możemy, w większości przypadków, łatwo poprawić. Czasem małe zmiany mają duże znaczenie - mówi Aleksandra Kubicka, HR business partner w No Fluff Jobs.

