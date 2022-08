Inflacja zżera pensje Polaków. Stać nas na coraz mniej

Płace w Polsce w sektorze przedsiębiorstw spadły realnie o 2,5 proc. rok do roku, co jest jednym z najgorszych wyników w ostatnich kilkudziesięciu latach. (fot. PTWP)

Płace w Polsce w sektorze przedsiębiorstw spadły realnie o 2,5 proc. rok do roku, co jest jednym z najgorszych wyników w ostatnich kilkudziesięciu latach. (fot. PTWP)

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego sytuacja makroekonomiczna w Polsce nie wygląda najlepiej. W ujęciu kwartał do kwartału PKB zmniejszyło się aż o 2,3 proc.

Do tego mamy rozpędzoną inflację, która z miesiąca na miesiąc coraz bardziej zaczyna doskwierać Polakom w życiu codziennym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sytuację w gospodarce doskonale obrazuje sytuacja na rynku pracy. GUS podzielił się statystykami dotyczącymi pensji Polaków w II kwartale 2022 roku. Okazuje się, że te w stosunku rok do roku wzrosły o 11,8 proc., jednak paradoksalnie nie są to dobre informacje. Wszystko za sprawą szalejącej inflacji (obecnie na poziomie 15,6 proc.).

- Płace w Polsce w sektorze przedsiębiorstw spadły realnie o 2,5 proc. rok do roku, co jest jednym z najgorszych wyników w ostatnich kilkudziesięciu latach. Te dane nawet przebijają to, co działo się na początku pandemii COVID-19 - komentuje Michał Stajniak, starszy analityk XTB.

Minimalną różnicę na plus odnotowano w lipcu. GUS podał, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wrosły w ujęciu rocznym o 15,8 proc. Natomiast inflacja w lipcu wyniosła 15,6 proc.

Jednak problem nie dotyczy wyłącznie Polski. Pracownicy w Wielkiej Brytanii doświadczyli właśnie największego spadku siły nabywczej od ponad 20 lat. Średnie realne płace (biorąc pod uwagę inflację) spadły o 3 proc. w drugim kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Na Wyspach inflacja poszybowała w górę do 9,4 proc. – najwyższego poziomu od 40 lat – co skłoniło Bank Anglii do sześciokrotnego podniesienia stóp procentowych od grudnia. Przewiduje się, że jeszcze w tym roku ceny wzrosną. Przeciętne wynagrodzenie (z wyłączeniem premii) co prawda wzrosło o 4,7 proc. między kwietniem a czerwcem, jednak przy znacznie szybszym wzroście cen pracownicy są w gorszej sytuacji.

Wpadniemy w spiralę

Ekspert zauważa, że na tę sytuację trzeba spojrzeć nieco szerzej. Przy obecnej sytuacji rynkowej dalsza dynamika płac przewyższająca inflację mogłaby na dłuższą metę być niekorzystna dla całej gospodarki.

Czytaj więcej: Polska branża automotive zrobiła skok w przyszłość. Trudniej przez to o pracowników

- Z jednej strony nie jest to informacja pozytywna, patrząc z perspektywy pracowników, ale z drugiej strony może sugerować, że w Polsce nie dojdzie do zjawiska spirali płacowej nakręcanej inflacją. Wyższe stopy procentowe powodują spowolnienie w gospodarce, co również zmusza firmy do szukania oszczędności. Warto zauważyć jednak, że w ostatnich 20 latach realny spadek płac bardzo krótko przekraczał 2 proc. w ujęciu rocznym - tłumaczy analityk XTB.

- W lipcu dynamika płac w ujęciu rocznym zaczęła się zmniejszać, co może sugerować, że w kolejnych miesiącach dalsze spowolnienie może być możliwe. Teoretycznie możemy mieć również spadek dynamiki inflacji, dlatego realny spadek płac powinien być ograniczony, choć nie można wykluczyć jeszcze lekkiego pogłębienia obecnego spadku - zwraca uwagę Stajniak.

Płace w Polsce w sektorze przedsiębiorstw spadły realnie o 2,5 proc. rok do roku, co jest jednym z najgorszych wyników w ostatnich kilkudziesięciu latach. Fot. Pixabay

Dane makroekonomiczne z Polski, ale i z całego świata pokazują, że znajdujemy się w trudnym położeniu. Jednak co ważne, z niektórych rynków na świecie napływają już korzystne informacje (m.in. z USA) i można spodziewać się, iż niebawem sytuacja może zacząć wracać do normalności.

Pracownik musi czuć się zmotywowany

Galopujące ceny i nienadążające za tym pensje to nie jest czas, który jest korzystny dla pracowników. Dlatego szczególnie w takich okresach ważne jest to, aby pracodawca mocniej zaangażował się w motywowanie i budowanie zaangażowania w zespołach.

- Wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem wpływającym na motywację pracowników, ale nie tylko. Duży wpływ na budowanie satysfakcji z pracy mają również czynniki pozapłacowe. Dlatego istotne jest, aby pracownicy mieli okazję uczestniczenia w interesujących ich projektach czy realizowaniu rozwijających ich zadań, m.in. w oparciu o najnowocześniejsze technologie - mówi Monika Charytonik, dyrektor HR w XTB.

Czytaj więcej: Rosnąca inflacja wywołała nowy trend na rynku pracy

W ostatnich latach w wielu firmach już standardem stało się staranie o to, aby dbać o odpowiedni work-life balance. Wszystko po to, żeby budować pozytywne doświadczenia zespołów i przede wszystkim zwiększać ich efektywność. Szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej warto zwracać na to uwagę.

Ważnym aspektem motywującym pracowników może być również postawienie na ich rozwój. Wsparcie pracodawcy w różnego rodzaju inicjatywach szkoleniowych daje obu stronom korzyści. Pracownik może poczuć, iż jest ważną częścią przedsiębiorstwa, a firma otrzymuje lepiej wykształconego i efektywniejszego pracownika.

Dyrektywa WLB w drodze

Warto przypomnieć, że polski rząd pracuje nad przepisami wprowadzającymi unijne rozwiązania związane z work-life balance.

Najważniejsze zmiany obejmują sześć obszarów Kodeksu Pracy. Dość znacznym modyfikacjom uległ sposób wynagradzania pracowników przebywających na urlopie rodzicielskim. Wprowadzono dodatkowe dni wolne, zwiększono elastyczności godzin i wyboru sposobu wykonywania pracy (dla przedsiębiorstw, w których można zastosować pracę zdalną).

Najważniejsze zmiany zawarte w ustawie o WLB obejmują sześć obszarów Kodeksu Pracy Fot. Shutterstock

Jak te zmiany wyglądają w praktyce? Plany obejmują m.in. wydłużenie całkowitego wymiaru urlopu z 32-34 tygodni do 41-43. Na dodatkowe dwa tygodnie urlopu mogą liczyć rodzice bliźniąt i wieloraczków. Co więcej, kobieta w ciąży, chcąca skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego, nie będzie już musiała pozostawać w zatrudnieniu w dniu porodu.

Po zmianach nie będzie można już przenosić części urlopu rodzicielskiego na drugiego z rodziców. Do tej pory z urlopu rodzicielskiego mężczyźni korzystali dość rzadko. Zmiana ma na celu zmotywowanie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem. W ciągu 9 tygodni przysługującego im urlopu rodzicielskiego będą mogli liczyć na zasiłek w wysokości 70 proc.

Zobacz naszą najnowszą Moc opinii" o zmianach na rynku pracy