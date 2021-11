Inflacja zjada pensje, pracownicy ścinają wydatki. Podwyżki dostali nieliczni

We wtorek 30 listopada Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformuje o inflacji za mijający miesiąc. W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. (miesiąc wcześniej było to 5,9 proc.). Prognozy analityków nie napawają optymizmem. W ich opinii na początku 2022 roku wyniesie ona ponad 7 proc. Wzrost cen nie oznacza, że rosną wynagrodzenia. Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia wynika, że tylko 14 proc. badanych otrzymało w ciągu ostatnich trzech miesięcy podwyżkę.

km

• 29 lis 2021 13:45





W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zaledwie co szósta osoba dostała w ostatnich miesiącach podwyżkę, co oznacza, że tylko niewielka część Polaków można sobie zrekompensować wzrosty cen wyższymi przychodami.

Najczęstszą reakcją Polaków na wzrost cen jest wybór tańszych produktów czy usług. Na poszukiwanie dodatkowego zajęcia stawia 19 proc. badanych. 8 proc. deklaruje, że szuka nowej, lepiej płatnej pracy.

Zgodnie z deklaracjami Polacy w pierwszej kolejności zamierzają ograniczać swoje wydatki na słodycze, alkohol i ubrania. Zdecydowanie najrzadziej z kolei na paliwo oraz żywność podstawową.

Wzrost cen nie oznacza, że rosną wynagrodzenia. Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia wynika, że tylko 14 proc. badanych otrzymało w ciągu ostatnich trzech miesięcy podwyżkę. Co istotne – odsetek mężczyzn, którzy otrzymali podwyżkę jest niemal dwukrotnie wyższy niż odsetek kobiet (19 proc. versus 10 proc.). Patrząc na grupy wiekowe – podwyżkę najczęściej dostawały osoby w wieku 35-44 lat (21 proc.) oraz osoby w wieku 18-24 lat (17 proc.).

źródło: ARC Rynek i Opinia

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Z naszego badania wynika, że Polacy w związku ze wzrostem inflacji muszą oszczędzać, z jednej strony dlatego, że rosną ceny, z drugiej – nie rosną ich wynagrodzenia. Zaledwie co szósta osoba dostała w ostatnich miesiącach podwyżkę, co oznacza, że tylko niewielka część Polaków można sobie zrekompensować wzrosty cen wyższymi przychodami. Warto podkreślić, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali częściej mężczyźni niż kobiety. To może wynikać z faktu, że branże, w których jest obecnie największe zapotrzebowanie na pracowników i tym samym większa skłonność do podnoszenia wynagrodzeń, czyli np. branża budowlana, logistyczna czy transportowa są raczej zdominowane przez mężczyzn - komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Przede wszystkim oszczędność na zakupach, zmiana pracy później

ARC sprawdziło także, jak Polacy reagują na wzrost cen. Najczęstszą reakcją jest wybór tańszych produktów czy usług. W pierwszej kolejności ograniczą wydatki na kulturę, gastronomię i turystykę jak również na zakup słodyczy, alkoholu, ubrań czy obuwia. 33 proc. respondentów rezygnuje z niektórych usług.

Na poszukiwanie dodatkowego zajęcia stawia 19 proc. badanych. 8 proc. deklaruje, że szuka nowej, lepiej płatnej pracy. źródło: ARC Rynek i Opinia - Wielu pracowników zgłasza, że ceny znacząco wzrosły od czasu, kiedy zostali zatrudnieni: rok, dwa czy osiem lat temu. Może się więc okazać, że zbliża się czas na waloryzację płac. Naciski pracowników są dość mocne. Z drugiej strony rynek pracy jest stosunkowo chłonny. Jak nie ma odzewu ze strony dotychczasowego pracodawcy, pracownicy idą tam, gdzie dostają lepszą płacę - zauważa główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez UCE Research i Syno Poland na próbie ponad tysiąca dorosłych Polaków wynika, że 26,4 proc. ankietowanych zamierza do końca bieżącego roku wystąpić do pracodawcy o podwyżkę pensji. Natomiast 50,2 proc. nie planuje tego. Z kolei 23,3 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, co zrobi w tej kwestii. Przeczytaj: "Rośnie inflacja, ma rosnąć moja pensja". Co odpowiedzieć pracownikowi? Ścinamy wydatki na słodycze, alkohol i ubrania Zgodnie z deklaracjami, Polacy w pierwszej kolejności zamierzają ograniczać swoje wydatki na słodycze, alkohol i ubrania. Zdecydowanie najrzadziej z kolei na paliwo oraz żywność podstawową. Osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej najczęściej deklarują oszczędzanie na poszczególnych grupach produktów, w tym przede wszystkim na kosmetykach (48 proc.), ubraniach (58 proc.), książkach (41 proc.), meblach (50 proc.) czy AGD (44 proc.). Respondenci z najmłodszej badanej grupy wiekowej zdecydowanie częściej niż pozostali zamierzają oszczędzać na słodyczach (71 proc.). Jeśli chodzi o ograniczanie korzystania z usług, w pierwszej kolejności Polacy zamierzają rezygnować z kultury, gastronomi i turystyki. Wysokie ceny w zasadzie nie wpłyną na korzystanie z prywatnej opieki medycznej i w niewielkim stopniu wpłyną na wydatki związane z edukacją. Ograniczanie korzystania z usług stosunkowo w największym stopniu deklarują osoby z grupy wiekowej 35-44 lata, zwłaszcza w takich kategoriach jak: gastronomia (58 proc.), usługi kosmetyczne (44 proc.), fryzjerskie (39 proc.) czy kultura (60 proc.). Nieco częściej niż inni również osoby z najstarszej grupy wiekowej deklarują oszczędzanie na usługach, zwłaszcza na gastronomii (58 proc.) i kulturze (59 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.