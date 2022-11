Inflacja wywołała nowy trend na rynku pracy

Jak podaje Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad, 13 proc. pracowników dorabia dzięki nadgodzinom, a co piąta osoba zdecydowała się na pracę dodatkową, żeby zwiększyć swoje zarobki. Ponad połowa pracowników przyznaje także, że inflacja wpłynęła na ich decyzje zawodowe.

Inflacja w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła 17,9 proc. Ceny towarów wzrosły o 19,5 proc. rok do roku, z kolei usług o 13 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyższa inflacja od ponad 25 lat, która rzutuje na zachowania pracowników, którzy oprócz jednej, stałej pensji chcą zarabiać więcej przez podjęcie się pracy dodatkowej.

Tendencję wzrostową w poszukiwaniu pracy dodatkowej można zauważyć na portalach z ogłoszeniami. Według danych OLX Praca tylko w październiku osób poszukujących dodatkowego zajęcia zawodowego było o połowę więcej niż w tym samym okresie rok temu (+54 proc. rok do roku). Sama liczba odsłon ogłoszeń oznaczonych jako praca dodatkowa w minionym miesiącu przekroczyła 13 milionów.

Po sierpniowym spowolnieniu wynikającym z końca sezonu na letnie prace dodatkowe, już trzeci miesiąc z rzędu rośnie liczba odpowiedzi na ogłoszenia o pracę dodatkową – jest ich o 29 proc. więcej w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca o 20 proc. we wrześniu i o 11 proc. w październiku.

W ostatnim miesiącu poszukujący pracy dodatkowej mogli wybierać spośród ponad 18 tysięcy ogłoszeń opublikowanych na OLX. Oferty pracy dodatkowej systematycznie zwiększają swój udział w całkowitej liczbie ogłoszeń – jeszcze kilka miesięcy temu stanowiły one niecałe 7 proc., dziś jest to ponad 8 proc. wszystkich ogłoszeń.

Dane z raportu SeniorApp potwierdzają ten trend. Od stycznia do czerwca 2022 liczba osób zainteresowanych dodatkową pracą zwiększyła się o 165 proc. Na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wieku. Niemal 40 proc. dorabiających to Polacy między 30 a 49 rokiem życia. Ich liczba rośnie równie szybko, jak osób mających od 18 do 29 lat. Dorabiać chcą też pięćdziesięciolatkowie, obecnie stanowiący ponad 5 proc. użytkowników platformy SeniorApp.

Z kolei z danych GUS wynika, że w drugim kwartale 2022 roku wśród osób będących w wieku emerytalnym 758 tys. pracowało. To o 17 tys. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 37 tys. więcej rok do roku. Dla części z nich podjęcie pracy to sposób na spędzanie czasu, zabicie nudy bądź regularne znajdowanie się wśród ludzi. Część nie ma jednak wyjścia, bo emerytury są niskie, a w przypadku nawet 350 tys. osób można mówić o emeryturach groszowych.

Na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wiek (fot. Shutterstock)

Warto jednak pamiętać, że rynek pracy się kurczy, stąd silniejsza pozycja ogłoszeń o pracę dodatkową – ich liczba się utrzymuje przy malejącym udziale pozostałych. Przewagą tego rodzaju zatrudnienia jest przede wszystkim brak długoterminowych zobowiązań. To dlatego pracodawcy nadal nie rezygnują z rekrutowania pracowników tymczasowych. Dla przykładu, w OLX Praca w kategorii "Hostessa, roznoszenie ulotek" udział ofert pracy oznaczonej jako dodatkowa przekracza 60 proc.

W tej branży widać największy wzrost

Po pracowników dodatkowych chętnie sięgają różne branże i punkty, m.in. sklepy i magazyny, np. do wykładania towaru. W tym przypadku co druga oferta ma charakter pracy dodatkowej. Pod koniec roku wzrasta liczba ogłoszeń dotyczących pomocy przy inwentaryzacji, a przed świętami, gdy rośnie liczba zamówień internetowych, część firm szuka dodatkowych rąk do pracy przy pakowaniu paczek.

Wyraźny i stały udział w pracy dodatkowej notują oferty zatrudnienia w sprzedaży – na stanowisko kasjera/pracownika sklepu lub do zajęć związanych ze sprzątaniem (5-7 proc.). Największy wzrost widać w kategorii marketing i PR – tylko w październiku ofert pracy dodatkowej przybyło o blisko 40 proc. rok do roku oraz 22 proc. miesiąc do miesiąca.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w tej kategorii wiele ofert dotyczy prac realizowanych na potrzeby marketingowe. W treści ogłoszeń można będzie znaleźć takie zdania, jak: „praca zdalna bez wychodzenia z domu, 3 godziny dziennie”.

Przykłady najpopularniejszych prac dodatkowych:

wykładanie towaru,

inwentaryzacja,

pakowanie paczek,

prace remontowe,

pracownik sklepu,

hostessa,

roznoszenie ulotek.

W rankingu „TOP10 dniówek” przygotowanego przez ekspertów Tikrow na pierwszej pozycji znajduje się pracownik biurowy. Za osiem przepracowanych godzin na rękę dostaniemy średnio 238 zł. Drugie miejsce zajęła posada magazyniera, gdzie zarobić można 237 zł netto. Powyżej 25 zł za godzinę pracy dostaną osoby, które dorobią jako pracownik produkcji i pracownik techniczny. Tutaj dniówki wynoszą odpowiednio 203 zł oraz 201 zł na rękę.

W zależności od pory roku można szukać pracy dodatkowej w różnych branżach. Coraz więcej obecnie publikowanych ofert wiąże się z nadchodzącymi świętami, także nikogo nie powinny dziwić ogłoszenia dotyczące pracy jako elf-przewodnik czy w charakterze Mikołaja.

- Odnotowujemy znaczny wzrost zainteresowania pracą tymczasową i jest ono widoczne zarówno wśród firm, jak i kandydatów chętnych do podjęcia tego typu zatrudnienia. Wzmożone zapotrzebowanie kadrowe, wśród pracodawców z sektorów tj. handel, produkcja spożywcza, tekstylna oraz produkcja zabawek zaobserwowaliśmy już pod koniec trzeciego kwartału. Podobnie jest w e-commerce czy logistyce potrzebującej dzisiaj ogromnej liczby rąk do pracy przy dystrybucji towarów, na które zapotrzebowanie przed świętami, mimo kryzysu gospodarczego, jest duże. Pojawia się też sporo zajęć tj. Mikołaj, Elf, w sprzedaży choinek czy na różnego rodzaju bożonarodzeniowych stoiskach i jarmarkach. Ofert zatrudnienia do prac świątecznych będzie jeszcze więcej na przełomie listopada i grudnia - wyjaśnia Paweł Dąbrowski, prezes spółek operacyjnych w grupie Progres.

