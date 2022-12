Inflacja napędza podwyżki. 17 menedżerów o tym, jak radzić sobie z presją płacową

W nadchodzącym roku prognozy podwyżkowe zakładają średnie wzrosty (w zależności od grupy zaszeregowania) między 7-9 proc. (dane Sedlak &Sedlak). Są jednak branże (technologie, IT, SSC), w których poziom ten osiągnie nawet 15 proc. Nie bez wpływu na oczekiwania podwyżkowe będzie planowany dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Od 1 stycznia będzie ono wynosić 3 490 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 3 600 zł brutto.

Co czeka nas w 2023 roku - w jakich sektorach wzrosną płace, jak duży wpływ na podwyżki będzie miała inflacja i czy firmy nadal stać na podwyżki? Jeśli nie podwyżki, to co - w jaki sposób firmy mogą zatrzymać pracowników i zmniejszyć rotację? O to zapytaliśmy menedżerów.

Międzynarodowa Organizacja Pracy w swoim raporcie wskazuje, że realnie pensje spadły w Polsce w tym roku o 6,9 proc. (dane za 10 miesięcy). Brytyjczycy z firmy ECA International prognozują, że polskie płace stracą realnie 8,4 proc., a w 2023 roku spadną o kolejne 7,1 proc. Co razem da ponad 15 proc.!

Rynek pracy jest nadal rynkiem pracownika, stąd trwa walka o najlepsze talenty, zwłaszcza te o wysokich kwalifikacjach. Wskaźnik inflacji może być ważnym czynnikiem przy planowaniu budżetów wynagrodzeń, jednak chyba nie powinien być pierwszorzędnym. Planując podwyżki, warto wziąć pod uwagę stopień realizacji celów, czy obciążenie pracowników obowiązkami. Jeśli organizacja chce utrzymać i przyciągać pracowników, jej wynagrodzenia muszą być konkurencyjne.

Dobrym pomysłem może być podzielenie budżetów podwyżkowych. Pierwsza podwyżka – "inflacyjna", dotyczyć będzie wszystkich zatrudnionych. Dodatkowo, ci którzy osiągają najlepsze wyniki bądź należą do grupy kluczowych pracowników, których firma nie może stracić, otrzymają dodatkową podwyżkę opartą na merytorycznych kryteriach. Inny pomysł to zmiany pay-mixu, gdzie w części zmiennej wynagrodzenia pracodawca podzieli się zyskiem z pracownikiem, pod warunkiem osiągnięcia założonych celów biznesowych.

Warto na wynagrodzenia patrzeć całościowo z perspektywy Total Rewards. Dla części załogi w czasie kryzysu może być ważne wsparcie doraźne – pożyczkowe albo zaoszczędzenie na dojazdach do biura poprzez wprowadzenie pracy hybrydowej. Dla innych inwestycja w ich kompetencje. Zwłaszcza takie, które pozwolą się rozwijać w tej samej organizacji i np. objąć nową rolę. Tu nagradzać można otwartość na przebranżowienie się w ramach tej samej organizacji.

Wojciech Ratajczyk, prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder, wiceprezes Polskiego Forum HR

Bieżąca sytuacja polityczno-gospodarcza sprawiła, że biznes jest narażony na presję kosztową z każdej strony - wzrost cen energii, paliw, zakupu surowców, inflacja, presja płacowa. Wydaje się, że zasoby ludzkie będą ostatnim z zasobów, na którym pracodawcy będą chcieli oszczędzać. Powodem jest oczywiście brak rąk do pracy.

Trudno jednak przewidzieć dzisiaj, w jakim stopniu pracodawcy będą w stanie sprostać oczekiwaniom płacowym pracowników. Oceniam, że podwyżki w najbliższym czasie nie przekroczą 50 proc. poziomu inflacji. Przedsiębiorców nie będzie po prostu stać na więcej.

Z drugiej strony widać też pierwsze oznaki niepewności na rynku pracy, a co za tym idzie słabnącej presji płacowej ze strony pracowników. Będzie ona zmniejszać się zwłaszcza w branżach, w których łatwiej pozyskać pracownika. W sektorach, które ciągle borykają się z brakiem specjalistów, takich jak np. pracownicy IT, inżynierowie, operatorzy maszyn CNC czy handlowcy, nadal będzie utrzymywać się presja płacowa. Jednak i w tym przypadku będzie ona mniejsza, niż dotychczas. Nie zakładałbym też dużej rotacji pracowników wynikającej z faktu, że pracodawcy nie będą w stanie spełnić ich oczekiwań inflacyjnych. Niepewność na rynku pracy sprawi, że pracownicy będą bardziej ostrożni, jeśli chodzi o gotowość do zmiany pracy.

Magdalena Jankowska, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w Owens-Illinois

Cykl koniunkturalny i rekordowa inflacja wymagają obserwacji rynku i elastycznego reagowania na zmiany. Długoterminowe planowanie jest dzisiaj wręcz niemożliwe. Duża grupa firm będzie dążyła do kompensowania inflacji. Według różnych dostępnych analiz, ok. 60 proc. firm planuje podwyżki wynagrodzenia.

Trendem staje się częstsza weryfikacja siatki wynagrodzeń. Dotychczas robiliśmy to raz do roku. Obecnie wiele wskazuje na to, iż częstsza weryfikacja będzie niezbędna. Niewykluczone, że wynagrodzenia będziemy weryfikować 2 lub 3 razy do roku. Dodatkową rekompensatą skutków inflacji są coraz bardziej popularne jednorazowe dodatki, które z jednej strony pozwalają pracodawcom na elastyczne zarządzanie kosztami, z drugiej zaś rekompensują pracownikom zmniejszającą się realną wartość wynagrodzenia.

Tymczasem obserwujemy zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od sektora. Naturalnie, kandydaci z kompetencjami najtrudniejszymi do pozyskania, będą zarabiali najwięcej i to oni nadal mogą dyktować warunki zatrudnienia. Pracodawcy też coraz częściej przedstawiają kontroferty w negocjacjach z pracownikami, którzy planują odejście. Wielu z pracodawców określa grupę pracowników krytycznych, których organizacja powinna zatrzymać nawet za wygórowaną cenę, ze względu na kompetencje i doświadczenie.

Cezary Mączka, dyrektor HR w Polskiej Grupie Farmaceutycznej

Wybuch wojny zmienił akcenty na rynku pracy. Ale także dwa lata pandemii ugruntowały nowe nawyki, głównie chęć zakupów na platformach. Powstał w tej branży szereg nowych start-upów – nawet w bardzo tradycyjnej branży, jak farmacja, powstały rozwiązania pozwalające zarezerwować leki w aptece lub zlecić ich dostawę do domu.

A co do wynagrodzeń... Podnoszenie wynagrodzeń w tempie, jakim rośnie inflacja, nie jest dobrą strategią. Tak, brzmi to nieprzyjaźnie i z pewnością wielu osobom takie podejście się nie spodoba. Trudno, rolą przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy, a obecne warunki makroekonomiczne znacznie te możliwości ograniczają. Popatrzmy, jakie marże generują tak różne branże, jak usługi logistyczne, sieci handlowe, budownictwo, hurtownie farmaceutyczne – kilkuprocentowe! A zatem podążanie drogą koncepcji podwyżek inflacyjnych zabiłoby firmę. Trzeba znaleźć inny sposób na zatrzymanie pracowników. I to odwołując się do wartości pokoleń Y i Z, czyli wpływu na firmę, możliwości rozwoju zawodowego, realizacji własnych pasji w trakcie pracy czy społecznej odpowiedzialności biznesu – szerszej niż tylko formalna polityka ESG.

Z dostępnych analiz wynika, że osoby, które zarabiają powyżej przeciętnej krajowej, mogą spodziewać się podwyżek rzędu 4-7 proc.

Sylwia Pawełczyk-Maśluk, senior vice-president talent&culture Northern Europe w Accor

Myślę, że po raz pierwszy od dawna, podwyżki inflacyjne w firmach nie będą na poziomie inflacji czy nieco wyższym, jak bywało wcześniej. Być może będzie to nawet połowa inflacji. Wielu firm nie będzie stać na większe podwyżki. Koszty pracy już bardzo wzrosły w ostatnim roku, do tego dochodzą koszty materiałów i energii, spowolnienie gospodarcze, które wpływa na popyt.

Przy budżetowaniu roku 2023 - przychodów i kosztów - będzie trzeba podjąć trudne decyzje. Będą sektory, którym będzie nieco łatwiej, ale słyszymy, że również w branży IT projekty są przesuwane na później czy anulowane. Większość firm będzie w podobnej sytuacji, co może oznaczać, że rynek jako całość oprze się presji płacowej.

Pensje wzrosną, ale nie tak, jak pracownicy mogliby tego oczekiwać. Wszyscy niestety zapłacą za aktualny kryzys - i pracodawcy, i pracownicy. Aby zatrzymać pracowników, pracodawcy raczej będą szli w rozwiązania typu praca zdalna, 4 dni w tygodniu itd.

Problemem może się natomiast stać wtedy kwestia zaangażowania pracowników, gdyż niektórzy będą mięć pokusę, której ulegną, aby mieć dodatkową pracę i w ramach tych samych godzin pracy wykonywać obie. Już obserwujemy takie zjawisko.

Michał Grzybowski, partner, lider zespołu people & organization w PwC Polska

Inflacja wciąż utrzymuje się powyżej 17 proc., ale równolegle bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie. Według listopadowych danych, które zostały opublikowane przez resort pracy, wskaźnik bezrobocia nie zmienił się od października i wynosi 5,1 proc. Oznacza to, że wysoka inflacja i pierwsze zwolnienia grupowe, które pojawiły się w szczególności w firmach z branż energochłonnych, nie przekładają się na spadek miejsc pracy.

Inflacyjna i nie tylko presja płacowa istnieje więc nadal, choć jest i będzie mniejsza co najmniej w pierwszej połowie 2023. Nadal jednak będzie utrzymywał się popyt na specjalistów i ekspertów o wysokich i/lub rzadkich umiejętnościach. To z kolei będzie wiązało się z zaspokajaniem oczekiwań takich kandydatów poprzez zwiększenie wynagrodzeń czy uatrakcyjnianie pakietu świadczeń.

Jeżeli jednak sytuacja gospodarcza pogorszy się bardziej niż wszyscy byśmy tego chcieli, naturalną reakcją pracowników powinno być docenienie bezpieczeństwa obecnego zatrudnienia, zmniejszenie chęci zmiany pracy, a w efekcie zahamowanie trendu podwyżkowego, a co najmniej spowolnienie jego tempa.

Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor HR w ING Banku Śląskim

Presja płacowa będzie się utrzymywać. Inflacja utrzymująca się na wysokim poziomie wpływa na to, jak pracownicy postrzegają swoje aktualne wynagrodzenie i jakie mają oczekiwania względem wzrostów. To dla pracodawców sporo wyzwań, szczególnie w sektorach, gdzie marże są niskie; czeka nas okres balansowania pomiędzy presją płacową a możliwościami przedsiębiorstw. Nie wszędzie możliwa jest dalsza optymalizacja czy podnoszenie efektywności. Ograniczone zasoby finansowe mogą prowadzić do priorytetyzowania potrzeb płacowych i inwestowania w kluczowych specjalistów czy ekspertów. Bo dla firm istotne będzie utrzymanie ciągłości działania.

Innym czynnikiem wpływającym na obszar wynagrodzeń jest coraz powszechniejsza dyskusja o luce płacowej pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Tu także od przedsiębiorstw oczekuje się zdecydowanego działania i to kolejna "płacowa zagadka" do rozwiązania w nadchodzącym roku.

Przed nami także rozliczenia podatkowe za mijający rok, które mogą części pracowników przynieść niespodzianki w postaci dopłat do podatków. Wszystkie te czynniki wpłyną na to, że początek roku, a także kolejne miesiące, będą wiązać się pewnymi napięciami w organizacjach.

Andrzej Borczyk, dyrektor zarządzający HR w grupie CCC

Presja na wzrost wynagrodzeń jest bezpośrednią konsekwencją inflacji koszyka zakupowego, cen energii i życia codziennego, którego doświadczają pracownicy. Ta presja będzie rosła, bo siła nabywcza pieniądza spada. Niestety koszty prowadzenia biznesu rosną często jeszcze szybciej i dlatego organizacjom będzie ciężko spełniać 100 proc. oczekiwań wszystkich pracowników. Trzeba na bieżąco budować świadomość rynku wynagrodzeń, porównywać się do wzrostów na nim i komunikować transparentnie naszą politykę płacową.

Po liczbie komunikatów odnośnie reorganizacji we wszystkich sektorach, nawet tych najbardziej stabilnych – jak IT, widać, iż koszty wewnętrzne rosną dużo szybciej niż wzrost przychodów i zysków. Przyszły rok będzie nastawiony na wzrost przychodów i zysków i ograniczanie poziomów kosztów. Firmy muszą sobie poradzić z rosnącą presją na płace, bo inaczej będą tracić tych najbardziej utalentowanych.

Pamiętajmy, że zwłaszcza w czasie zmian to nie tylko płaca, lecz także stabilność, atmosfera, szef i możliwości rozwoju budują zaangażowanie, przynależność.

Magda Dybska-Tabor, dyrektor HR w Danone

Sytuacja gospodarcza jest niezwykle złożona. Po pandemii koronawirusa mierzymy się z gwałtownym wzrostem inflacji (średnioroczny wskaźnik w 2022 na poziomie 15,8 proc.) oraz spowolnieniem gospodarczym. Kontekst ten dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Z jednej strony rosnące koszty życia i znaczny wzrost stóp procentowych przełożyły się na większą presję i oczekiwania podwyżkowe pracowników. Z drugiej strony inflacja producencka znacznie przewyższyła inflację konsumencką, a firmy muszą sprostać rosnącym cenom surowców i energii.

W Danone uważnie monitorujemy rynek i bezpośrednią konkurencję z naszego sektora. Prognozy wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku są wyższe niż w ubiegłych latach, przewidywany poziom podwyżek w 2023 wynosi średnio między 6 i 8 proc. Pracodawcy jednak nie planują rekompensaty inflacji. Podwyżki „goniące” wzrastającą inflację doprowadziłyby do spirali niekończącego się wzrostu cen i kosztów. W Danone budżet podwyżkowy co roku definiowany jest w oparciu o sytuację firmy, sytuację makroekonomiczną oraz przewidywany ruch wynagrodzeń na rynku. Inflacja to tylko jeden z elementów brany pod uwagę przy jego konstrukcji. Zaoferujemy pracownikom Danone podwyżki na rynkowym poziomie.

Agnieszka Wolszczak, HR generalists lead EMEA w Iron Mountain

Narastająca presja cenowa, a także inflacja to aspekty, które odciskają swoje piętno na wszystkich gałęziach gospodarki. Rosnące koszty życia skłaniają Polaków do poszukiwania lepiej płatnych stanowisk, a firmy jednocześnie zaczynają konkurować ze sobą o talenty z większym niż dotychczas zaangażowaniem. Organizacje prześcigają się w proponowanych benefitach pozapłacowych, które podnoszą komfort życia, pracy i wypoczynku, nawet przy zachowaniu stałego poziomu wynagrodzenia.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz istotnym z punktu widzenia pracodawców wejściem na rynek pracy pokolenia Z, możemy zakładać, że ogólnorynkowa fluktuacja wzrośnie. Rotacja w dzisiejszych czasach spowodowana jest zdecydowanie innymi czynnikami niż jeszcze 10 lat temu. Pracownicy poszukują dziś znacznie częściej nowych wyzwań, które stymulują ich rozwój, nie przywiązując się do pracodawcy na lata. W związku z tym w mojej ocenie elastyczność HR będzie w nadchodzących latach kluczowa. Tylko w ten sposób cała organizacja będzie w stanie skutecznie podążać za kursem, który wyznaczają obecni i przyszli pracownicy.

Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego w Kauflandzie

Szybko zmieniająca się sytuacja ekonomiczna wymaga od firm uważnej analizy, stałej i czujnej obserwacji rynku oraz konkurencji, w tym także monitorowania płac w poszczególnych sektorach i wskaźnika inflacji, który bezpośrednio przekłada się na zatrudnienie. Dzięki takiemu podejściu można z wyprzedzeniem przygotowywać scenariusze dla konkretnych sytuacji. Trudno dziś przewidzieć, jak wysoka będzie inflacja w 2023 r., ponieważ nawet eksperci z zakresu gospodarki nie mówią jednym głosem.

Przewidujemy, że zarobki będą kluczowym aspektem dla pracownika, ale jednocześnie w trudnych czasach kandydaci poszukują także zawodowej stabilizacji. Pracodawca mający ugruntowaną pozycję na rynku, który jednocześnie oferuje elastyczny grafik, benefity i konkurencyjne wynagrodzenie, jest dziś w dobrej sytuacji. Należy także zwrócić uwagę, że rynek pracy w Polsce jest dość zróżnicowany i na przykład w branży handlowej łatwiej pozyskuje się pracownika w mniejszych miejscowościach niż w metropoliach. Oczywiście im większe miasto, tym większa konkurencja i sytuacja działająca na korzyść kandydata. Firmy wzmacniają swoje zespoły także osobami spoza Polski – widać wyraźny wzrost umiędzynarodowienia naszej gospodarki.

Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska

Najnowsze badania "Plany Pracodawców", realizowane przez Randstad i Gfk, pokazują, że z początkiem roku podwyżek pensji można spodziewać się w niemal co drugiej firmie. I o ile na ich powszechność nie ma wpływu płaca minimalna, o tyle ma już wpływ na poziom wzrostów płac. Pomijając podwyżki wynikające z przepisów, firmy zapowiadają podnoszenie pensji głównie na poziomie 4-7 proc.

Poza oczywistymi sektorami, w których płace będą niezmiennie rosły, czyli sektorem IT, na wyższe zarobki mogą liczyć zatrudnieni w sektorze obsługi firm i nieruchomości, w przemyśle i logistyce. Wyraźnie widzimy, że firmy starają się rekompensować poziom inflacji, ale na tyle, na ile mogą sobie na to pozwolić.

Pracodawcy mierzą się z rosnącymi kosztami w innych obszarach i także odczuwają inflację. W większym stopniu angażują swoje działania w zapewnienie zbilansowanego budżetu i ochronę miejsca pracy, niż zwiększanie wynagrodzenia na poziomie wzrostu cen. Ale także po stronie pracowników widzimy tendencję, w której znacznie większe znaczenie zyskuje stabilność zatrudnienia. Wpływa to również na poziom rotacji i w efekcie może zmniejszyć skalę odpływu talentów z organizacji. Miejmy jednak świadomość, że wzrosty cen mogły wpłynąć negatywnie na najmniej zarabiających w firmach. Brak podwyżki może ich zmusić do poszukiwania innego zatrudnienia, jeśli dotychczasowe wynagrodzenie nie pozwala na pokrycie podstawowych kosztów. Dlatego widzimy też działania firm, które w pierwszej kolejności decydują się na zmiany w poziomie płac osób o najniższych dochodach i różnicują poziom procentowy podwyżek w zależności od poziomu w hierarchii organizacji.

Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres

Presja placowa - z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą - nie będzie zjawiskiem powszechnym i nie zwiększy rotacji kadrowej. Ponieważ pracownicy, w obawie o swoje stanowiska, nie będą ryzykować i wywierać nacisku na szefach. Gdy jednak ktoś zgłosi się po podwyżkę, to niekoniecznie ją dostanie, bo nie każdą firmę będzie na nią stać. Przedsiębiorcy obawiają się bowiem o swoje budżety na przyszły rok, oglądają każdą złotówkę. Szczególnie że w 2023 r. znowu wzrośnie płaca minimalna i zwiększą się koszty utrzymania pracownika. Do tego dochodzi inflacja czy podwyżki cen energii, które odczuje niejeden biznes.

Podwyżki, jeśli będą, to na pewno nie powszechne i raczej na miarę możliwości pracodawcy, a nie oczekiwań zespołu, czyli wyniosą ok. 10 proc. Ich wysokość wynika z faktu, że wiele obszarów gospodarki jest niepewnych i trudno w takiej sytuacji planować długofalową strategię firmy oraz jej politykę kadrowo-płacową. Wszystko to spowoduje nie masowe porzucanie pracy i walkę o podwyżki, a raczej wzmożoną aktywność w szukaniu dodatkowego zarobku, co już widać. Z danych Grupy Progres wynika, że zainteresowanie pracą tymczasową wśród kandydatów szukających dodatkowego źródła dochodu wzrosło w tym roku o 20 proc. Zwiększyła się też otwartość na pracę wieczorami, w weekendy czy w święta.

Część osób może czuć się zawiedziona, bo przełożeni nie spełnią ich oczekiwań płacowych, ale mogą i powinni starać się zaspokajać inne potrzeby, tj. dobra atmosfera czy poczucie bezpieczeństwa. Można to zrobić skutecznie, ale jest jeden bardzo ważny warunek – dobra i uczciwa komunikacja. Pracownicy muszą być na bieżąco informowani o tym, co się dzieje w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą właśnie ich przyszłości zawodowej. Muszą też wiedzieć, na co mogą liczyć, w jakiej kondycji jest firma i jaki ma plan na przyszłość oraz dlaczego nie mogą dostać podwyżki i kiedy mogą wrócić do rozmowy o niej. Wiele osób chce po prostu znać prawdę i docenia szczerość pracodawcy, nawet jeśli przekazywane informacje nie zawsze są tylko dobre.

Piotr Cwalina, partner w WNCL

Inflacja zawsze zwiększa presję płacową. Z drugiej strony widmo utraty pracy może ją trochę ograniczać. Firmy czeka trudna praca ze strategiami wynagradzania, bo na trend inflacyjny nakłada się podniesienie minimalnej płacy, a to sprzyja silnemu wypłaszczaniu drabinki wynagrodzeń, szczególnie tam, gdzie firmy nie było już wcześniej stać na wysokie pensje. Może to blokować chęć awansu wewnętrznego, np. na brygadzistę, kierownika liniowego sprzedaży.

Nie zauważyłem wśród swoich klientów trendu równania do inflacji budżetem podwyżkowym jeden do jednego. W głowie mam średnią ok. 10 proc., a więc ciut powyżej połowy inflacji. Zauważam też rozważanie dzielenia budżetów i wprowadzania dwóch podwyżek w roku (w czasach, gdy zaczynałem karierę wynagrodzeniowca były 3-4 podwyżki w roku). Pozwala to lepiej zarządzić budżetem danego roku oraz sprawniej reagować na dużą zmienność wokół nas. Jednak takie budżety oznaczają realne zubożenie i obniżenie siły nabywczej pracowników. W branżach, w których nadal będzie królował brak pracowników, może być to nie lada wyzwanie.

Jak utrzymać wskaźniki rotacji w ryzach? Dużo zależy od tego, jak zachowa się cały rynek, ale trudna ekonomicznie sytuacja pracowników może aktywizować ich w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.

Szukając choć trochę optymizmu w morzu złych wiadomości - tak duża inflacja przyniesie budżety podwyżkowe, jakich wcześniej nie widzieliśmy (od wielu lat średnio było to 2-3 proc.). To jest najlepszy czas na porządkowanie systemów wynagradzania. Przeczuwam, że 2023 będzie rokiem porządkowania, nowych strategii wynagradzania, dużo bardziej świadomych decyzji.

Paweł Bechciński, dyrektor ds. ludzi i kultury organizacji w Ikea Retail w Polsce

Ostatnie lata to ciągłe mierzenie się z nieznanym: pandemią, wojną, a obecnie kryzysem energetycznym i rosnącymi kosztami życia. W związku z tym, obecny czas wymaga przedefiniowania całego pakietu wynagrodzeń i zaproponowania nowych rozwiązań. Wynika to z tego, że ludzie, jak nigdy wcześniej, potrzebują także poczucia bezpieczeństwa i stabilności zarówno w kwestiach finansowych, jak i pozafinansowych. W związku z tym wiele przedsiębiorstw będzie starało się odpowiedzieć na wyzwania związane z płacami, ale także m.in. z ofertą benefitów, jak i utrzymaniem konkurencyjności warunków zatrudnienia.

Dużym wyzwaniem będzie przyciąganie i utrzymanie talentów, a presja na wzrost wynagrodzeń związana z rosnącymi kosztami życia oraz inflacją jest i w dalszym ciągu będzie bardzo duża. Podejście do wynagrodzeń wymaga na pewno docenienia wyjątkowych kompetencji pracowników, a jednocześnie zapewnienie takiego poziomu wynagrodzenia, który pozwoli na godny standard życia przy jednoczesnym zachowaniu stabilności biznesu. Bardzo ważna będzie też przejrzystość systemu wynagradzania i aspekt równości.

Jednym z wyzwań związanych z płacami, które z naszej perspektywy są istotne, to równość kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego skorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi 4,5 proc. Kobiety także rzadziej zajmują eksponowane stanowiska menedżerskie. W Ikei obecnie luka płacowa jest mniejsza niż 0,5 proc. Wśród osób zatrudnionych 56 proc. stanowią kobiety, a na stanowiskach menedżerskich jest ich 54 proc. W tym kierunku będzie iść coraz więcej firm.

Pracodawcy będą też stawiać na benefity związane ze wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności. W Ikei wprowadziliśmy już m.in. ubezpieczenie na życie i zdrowie w całości finansowane przez firmę dla wszystkich. Nasi pracownicy i ich rodziny mogą również korzystać z Programu Wsparcia Pracownika (EAP), który zapewnia porady ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego, doradztwa finansowego czy prawnego.

Renata Prys, dyrektorka działu People w McDonald’s Polska

Wysoka inflacja bez wątpienia wpływa na presję płacową. Słabnące nastroje gospodarcze i niepewna przyszłość dotykają nie tylko pracodawców, ale także pracowników, którzy boją się tego, co przyniesie kolejny rok.

Sporym wyzwaniem jest zatrzymanie wartościowych pracowników. Tutaj każda firma musi podjąć decyzję sama – czy stać ją na podwyżkę, czy woli ponieść koszty związane z pozyskaniem i wdrożeniem nowego pracownika. W moim odczuciu sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy powinni oferować stabilność zatrudnienia i możliwości rozwoju. Aby zatrzymać talenty w naszej organizacji, oferujemy szereg szkoleń i warsztatów dla pracowników. Mamy również szeroko rozbudowaną kulturę doceniania, dzięki której budujemy przywiązanie pracowników do McDonald’s.

Poza namacalnymi warunkami zatrudnienia i rozwoju, jesteśmy też organizacją, która żyje swoimi wartościami, jest zaangażowana w życie lokalnych społeczności czy środowisko. Takie podejście sprawia, że szczególnie młodsze pokolenia chcą pracować w naszych restauracjach.

Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow

Bardzo wysoka inflacja, najwyższe od lat stopy procentowe oraz wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę – to wszystko sprawia, że portfel Polaków jest coraz chudszy i już nie mówimy o oszczędzaniu, bo wiele osób nie ma z czego odkładać, lecz o potrzebie dodatkowej gotówki na bieżące wydatki. Podwyżka minimalnej krajowej spowoduje wzrost stawek i wymusi na pracodawcach zmiany w budżetach personalnych. Niestety te czynniki powodują jednocześnie, że obecnie wiele firm nie tylko nie stać na kolejne podwyżki dla pracowników. Obecna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w Polsce coraz częściej nie pozwala pracodawcom na zatrudnianie pracowników na pełen etat. Skuteczne pozyskanie nowych pracowników przy zachowaniu ciągłości zatrudnienia i relatywnie niskich kosztach to wyzwanie dla wielu firm.

Chęć dorabiania wśród Polaków od zawsze była wysoka, obecnie jest jeszcze wyższa. Nowym źródłem dochodu może być tzw. praca na godziny. W aplikacji Tikrow znajdziemy oferty pracy, tzw. dniówki, na już – z wypłatą wynagrodzenia w ciągu 24 godzin. Z dnia na dzień można dorobić jako pracownik biurowy, magazynier czy sprzedawca – wystarczy poświęcić 5 minut, by zdobyć zlecenie. Taka forma jest do połączenia z codziennymi obowiązkami czy pracą etatową, dlatego zyskuje na coraz większej popularności.

