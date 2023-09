Inflacja dała im się we znaki. Mimo to stawki mają coraz wyższe

Okazuje się, że ponad 36 proc. freelancerów biorących udział w badaniu zaobserwowało w ostatnim czasie zmniejszenie się liczby zleceń lub klientów. To niepokojący wynik, zwłaszcza jeżeli porównamy te dane z rokiem ubiegłym. W 2022 roku spadek dotyczył prawie 30 proc. freelancerów. Ponadto w tym roku ok. 47 proc. niezależnych specjalistów nie zauważyło różnicy w ilości pracy w porównaniu do 54 proc. w roku ubiegłym.

58 proc. badanych przez Useme respondentów przyznało, że podniosło w ostatnim czasie swoje stawki, a prawie 39 proc. pozostawiło je na dotychczasowym poziomie. Tylko ok. 3 proc. zdecydowało się zmniejszyć stawki, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku.

Jak te dane przedstawiały się w roku ubiegłym? W 2022 roku 52 proc. freelancerów zadeklarowało podwyżkę stawek, 45 proc. ich nie zmieniło, oferując swoje usługi w takich samych cenach, natomiast tak samo, jak w 2023 roku, 3 proc. zdecydowało się na obniżenie stawek.

Polscy freelancerzy posiadają oszczędności. To nowość

W tym roku freelancerzy są znacznie bardziej uważni w wydatkach niż w roku ubiegłym. To pokłosie trudnego dla nich 2022 roku. W efekcie, choć podnieśli stawki, to zmniejszyła się liczba badanych posiadających oszczędności - 68 proc. w 2023 roku i 72 proc. w 2022 roku. Te liczby korelują zapewne z deklaracją niezależnych specjalistów na temat zmniejszenia swoich wydatków. Obecnie prawie 51 proc. badanych zaznaczyło, że wydaje mniej (45 proc. w 2022 roku), natomiast - tak samo jak w ubiegłym roku - 1/3 freelancerów gospodaruje pieniędzmi na takim samym poziomie jak dotychczas.

Warto podkreślić, że pytanie o wydatki miało na celu określenie zmiany podejścia do gospodarowania pieniędzmi, nie chodziło o wysokość kosztów życia, która jest wyższa ze względu na utrzymującą się od marca 2022 dwucyfrową inflację.

Coraz więcej freelancerów ceni sobie obraną ścieżkę kariery

Aż 43 proc. polskich freelancerów nie zmieniło swojego zdania na temat pracy dla kilku firm jednocześnie. Wolni strzelcy są pewni obranej ścieżki kariery, ale w porównaniu z poprzednim rokiem ok. 25 proc. z nich uważa freelancing za bardziej niepewne źródło utrzymania (prawie 17 proc. w 2022 roku).

Aż 58 proc. badanych przez Useme respondentów przyznało, że podniosło w ostatnim czasie swoje stawki (Fot. Shutterstock)

Jednocześnie jednak zwiększył się procent freelancerów, którzy jeszcze bardziej cenią sobie tę ścieżkę kariery (12 proc. więcej z nich w porównaniu z ubiegłym rokiem - 32 proc. do 20 proc.).

- Sytuacja inflacyjna w Polsce ma duży wpływ na rynek freelancingu, jednak niezależni specjaliści nie powinni mieć powodów do paniki. Większość z nich podniosło swoje stawki, a zaledwie niewielki odsetek je obniżył, przez co mógł stać się bardziej konkurencyjny dla potencjalnych zleceniodawców. Wyzwaniem może okazać się mniejsza liczba zleceń, jednak optymizmem napawa myśl, że coraz więcej freelancerów ceni sobie obraną ścieżkę kariery - mówi Przemysław Głośny.

Tego trendu nie zatrzymamy. Freelancerów będzie coraz więcej

Z danych EY i Giglike wynika, że w 2025 r. na polskim rynku pracy będzie więcej gigerów - szacuje się, że co piąty pracownik będzie należał do tej grupy. Na tę zmianę mają wpływ trzy megatrendy, które transformują rynek pracy - platformizacja, demografia i elastyczność.

- Rewolucja technologiczna zmienia dotychczasowe modele biznesowe, ale co ważniejsze, kreuje nowe sektory gospodarki. Dlatego obserwujemy niesłabnący trend platformizacji, dzięki któremu z poziomu aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze jesteśmy w stanie zaspokoić nasze potrzeby jako konsumenci. Taki sposób działania, który jest naturalny dla konsumenta, przeniesie się do świata biznesu, wprowadzając nowe modele biznesowe oparte na działaniu z poziomu aplikacji oraz zazwyczaj na modelach subskrypcyjnych - komentuje Tomasz Miłosz, founder & CEO Giglike, platformy biznesowej wspierającej firmy we współpracy z GIGerami.

Drugi megatrend to demografia. W 2030 roku, czyli już za 8 lat, 75 proc. światowej siły roboczej będzie opierać się na generacji Y i Z (przedstawiciele roczników 1980‐2000).

- Wielu z nich dopiero niedawno weszło na rynek pracy. To osoby, które nie pamiętają czasów bez internetu. Są nastawione na ciągły rozwój i innowacje. Nie boją się zmian, traktują je bardziej jako wyzwanie niż przeszkodę. Podejmują pracę w wielu miejscach, by zdobywać doświadczenie i wykorzystywać je w kolejnej firmie. Bardzo szybko adaptują się do nowych warunków pracy. W komunikacji są bezpośredni, nie są zwolennikami formalizmu. Trudno zainteresować ich czymś dłużej, szczególnie dotyczy to pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku), które nazywane jest także pokoleniem C (od angielskich słów "connect, communicate, change") - mówi Tomasz Miłosz.

Trzeci megatrend to elastyczność, która opiera się przede wszystkim na ekonomii współdzielenia i rozwiązaniach abonamentowych.

- Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) zmienia nasze modele konsumpcyjne i biznesowe - już nie kupujemy samochodów za gotówkę, tylko korzystamy z najmu długoterminowego albo wręcz rezygnujemy z zakupu auta w ogóle i korzystamy z pojazdów dostarczanych przez inne firmy (np. z taxi, Ubera, car sharingu czy wynajmu krótkoterminowego). Jednocześnie jesteśmy świadkami trendu, który forsuje upraszczanie modeli biznesowych. Dlatego też widzimy znaczny wzrost ofert opartych na abonamencie (subskrypcji) i nikogo już nie dziwi, że za jedną opłatę miesięczną bez ograniczeń słuchamy muzyki (Spotify) lub oglądamy filmy (Netflix). Ten model będzie się rozprzestrzeniał, bo rynek abonamentów w e‐commerce wzrastał o 100 proc. rocznie przez ostatnie 5 lat. Co więcej, obejmie on branże oraz usługi i produkty, które do tej pory oparte były na tradycyjnym modelu biznesowym, np. usługi dla firm czy też rozwiązania dla HR - wyjaśnia szef Giglike.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl