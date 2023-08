Inflacja będzie spadać, ale nie cieszmy się przedwcześnie

Na to, w jakim stopniu odczujemy spadek inflacji, będzie miało wpływ wiele czynników (fot. Robert Bye/Unsplash)

Malejąca inflacja to dobry znak, ale nie oznacza to spadku cen

Inflacja na poziomie 10,8 proc. w lipcu 2023 r. jest uznawana za pozytywny wynik, szczególnie w kontekście rekordowo wysokich wskaźników na początku roku. Przedsiębiorcy wykazują jednak ostrożność i powściągliwe podejście do optymizmu.

- Inflacja może spadać, ale nie oznacza to, że automatycznie spadać będą ceny. Przed nami trudny gospodarczo rok. Polacy przyzwyczajeni do wzrostu cen mocno zaciskają pasa, co widać choćby po trwającym sezonie wakacyjnym. Spadek popytu widać także w przemyśle, usługach, transporcie. Spadek inflacji będzie odczuwalny w kieszeniach Polaków i w działaniu przedsiębiorców dopiero za jakiś czas – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Jak dodaje dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dr Piotr Wolny, inflacja może być stymulowana przez działania polityczne, takie jak wzrost płacy minimalnej czy ewentualny spadek stóp procentowej.

- Spodziewam się stabilizacji cen. Pieniądze nie będą więc tak szybko znikały z kieszeni Polaków. Dla przedsiębiorców spadek inflacji jest dobrą wiadomością. Gospodarka czeka na bodźce rozwojowe i inwestycyjne – mówi Wolny.

Według ekonomistki profesor Anety Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, gospodarka utrzymuje się w silnym trendzie antyinflacyjnym od kilku miesięcy, jednak zbyt wczesny optymizm nie jest wskazany.