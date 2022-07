Ile zarobi Robert Lewandowski w FC Barcelonie?

Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem FC Barcelona. Klub zapłacił za Polaka 45 mln euro plus 5 mln euro bonusów.

- Witajcie, kibice Barcelony! Jestem podekscytowany, nosząc tę koszulkę. Mam nadzieję, że wygląda dobrze - mówi Robert Lewandowski.

Lewandowski podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejnych 12 miesięcy. Ile będzie zarabiać? Włoski dziennikarz Fabrizio Romano wyliczył, że piłkarz będzie zarabiać ok. 9 mln euro rocznie. Na oficjalne dane musimy jeszcze zaczekać.

To zdecydowanie mniej niż dotychczas. Przypomnijmy, według informacji niemieckiego "Bilda" Robert Lewandowski był najlepiej opłacanym zawodnikiem w Bayernie Monachium. Miesięcznie miał otrzymywać 2 mln euro, co daje rocznie 24 mln euro. To 60 tys. euro dziennie, 2,5 tys. euro na godzinę i 40 euro na minutę.

Najlepiej zarabiający piłkarze

Robert Lewandowski, mimo oszałamiających kwot, które inkasował w Bayernie i będzie pobierał jako piłkarz FC Barcelona, nie jest najlepiej zarabiającym sportowce w swojej dyscyplinie.

585 milionów dolarów (równowartość ok. pół miliarda euro) - takie wynagrodzenie dostaje łącznie dziesięciu najlepiej zarabiających piłkarzy.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu "Forbes" znajduje się Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Manchester United. Na jego konto w sezonie 2021/2022 wpłynie 125 milionów dolarów. Ponad połowa (70 mln dolarów) to kwota zarobiona na boisku, reszta to wpływy z reklam.

Drugie miejsce należy do Leo Messi, który zarobi rocznie 110 milionów dolarów - pisze "Forbes". Dostaje on co prawda większą pensję od Cristiano Ronaldo, bo 75 milionów dolarów, ale z kontraktów reklamowych otrzymuje kwotę o 20 milionów mniejszą niż Portugalczyk.

Na trzecim miejscu wśród najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie jest Neymar - dostanie łącznie 95 milionów dolarów. Brazylijczyk ma dokładnie taką samą pensję jak Messi, czyli 75 milionów dolarów, ale wpływy z reklam wynoszą 20 milionów.

W rankingu "Forbesa" Robert Lewandowski zajął szóste miejsce. Jego zarobki wynoszą łącznie 35 mln zł.