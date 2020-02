Ile zarabiają sędziowie

Sędziowie są jedyną grupą zawodową w Polsce, o której zarobkach mówi Konstytucja. Istnieje w niej zapis stwierdzający, iż sędziowie powinni mieć zapewnione "warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi obowiązków".

Wynagrodzenie sędziów w Polsce reguluje odpowiednia ustawa, określająca przede wszystkim pensję zasadniczą. Jej wysokość to 2-3-krotność średniej płacy z II kwartału roku poprzedzającego. Mnożniki pensji zasadniczej wynoszą od 2,05 do 3,23.

Zarobki sędziów są uzależnione od rodzaju (szczebla) sądu, w którym pracują. Minimalne pensje zasadnicze to 9920 zł brutto w sądzie rejonowym, a maksymalne to 15 630 zł brutto w sądzie apelacyjnym. Przy tym sędziowie nie płacą składek ZUS, w związku z czym ich pensja netto jest odpowiednio wyższa niż w przypadku innych pracowników, otrzymujących takie samo wynagrodzenie brutto.

Według wyliczeń serwisu wynagrodzenia.pl w przypadku płacy na poziomie 10 tys. zł brutto sędzia otrzymuje ok. 8100 zł netto, podczas gdy pracownik sektora prywatnego nieco ponad 7000 zł netto. Serwis podaje, że medianą wynagrodzeń wśród sędziów jest kwota 8200 zł netto, czyli 11 600 zł brutto.

Do wynagrodzenia zasadniczego sędziów dochodzą dodatki za staż pracy. Wynoszą one od 5 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, ale najniższa stawka dodatku stażowego dodawana jest po 5 latach pracy, a następnie dodawany jest 1 proc. za każdy kolejny rok - do maksymalnie 20 proc. pensji zasadniczej. Powyżej pewnego stażu dodatek ten już więc nie rośnie – pisze businessinsider.com.pl.

Sędziom przysługuje również trzynasta pensja oraz inny sposób naliczania emerytur - sędziowie przechodzą w stan spoczynku z powodu wieku, chorób lub utraty sił.

Warto jednak podkreślić, że sędziom nie wolno podejmować innych prac zarobkowych, prowadzić działalności gospodarczej czy zasiadać w organach spółek prawa handlowego – dodaje businessinsider.com.pl. Jedynym innym źródłem ich dochodu może być działalność dydaktyczna.