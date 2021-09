Ile zarabia się w Policji. Stawki zaczynają się od 2824 zł na rękę

Ostatnio związkowcy i rząd porozumieli się w sprawie podwyżek dla policjantów. Na rękę ta grupa zawodowa otrzyma co miesiąc 500 zł więcej do pensji. Wynagrodzenie policjantów to jednak nie tylko uposażenie, w zależności od grupy zaszeregowania płace wynoszą od prawie 3000 zł netto do niemal 17000 zł na rękę.





Weronika Szkwarek

28 wrz 2021





Zarobki w Policji zaczynają się od 2,8 tys. zł na rękę (fot. MSWiA)

Porozumienie zawarte między związkami zawodowymi a resortem Mariusza Kamińskiego zakłada wzrost wynagrodzeń dla policjantów o 500 zł netto.

Na wynagrodzenie policjantów składa się wynagrodzenie zasadnicze i szereg dodatków.

Najniższe płace otrzymują kursanci będący na początku drogi zawodowej. Jest to średnio 2 824 zł netto.

Jak informuje Policja na swojej stronie internetowej, wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek służbowy i/lub funkcyjny i za stopień, dodatkowo mundurówka, trzynastka i świadczenia socjalne.

- To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi - czytamy na stronie internetowej Policji.

Pod koniec września 2021 roku podpisano porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. W jego treści ujęto, że funkcjonariusze mundurowi podlegli MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia wynoszące 677 zł brutto, czyli 500 zł „na rękę”. Kwota ta, według danych resortu, zawiera nagrodę roczną i kwotę waloryzacji o 4,4 proc.

- Osiągnęliśmy porozumienie bardzo istotne, w sposób istotny polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy, to jest porozumienie dedykowane polskim policjantom, strażakom, polskim funkcjonariuszom Straży Granicznej - mówił niedawno szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Z kolei Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ policjantów tak skomentował wynik negocjacji: - Porozumienie mogłoby być lepsze, ale jak na tę chwilę jest to jedyne porozumienie, na które zgodzili się przedstawiciele wszystkich trzech central związkowych.

Praca w Policji

Obecnie w Policji pracuje na stanowiskach etatowych 103 309 funkcjonariuszy, a wakatów czeka ponad 4,6 tys. Według stanu z czerwca 2020 roku statystyczny policjant miał za sobą od 3 do 10 lat stażu służby (26,12 proc.), był w wieku od 31 do 40 lat (44,15 proc.) i posiadał wykształcenie wyższe (56,4 proc.).

Zobacz też: Nie byłoby sprawnie funkcjonującej policji, gdyby nie pracownicy cywilni Według stanu etatowego w kierownictwie pracowało 1866 funkcjonariuszy, w służbie kryminalnej 30 788 osób, w służbie śledczej 1995, w służbie spraw wewnętrznych 332, w służbie prewencyjnej 64372, a w służbie wspomagającej – 2971 osób. Dodatki dla policjantów Zarobki policjantów to suma wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania oraz dodatków. Policjantom przysługują następujące dodatki do uposażenia: dodatek za stopień, policjantom pełniącym służbę lub obowiązki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym – dodatek funkcyjny, dodatek służbowy na innych stanowiskach za należyte wykonywanie obowiązków służbowych, inne dodatki do uposażenia uzasadnione szczególnymi warunkami lub miejscem pełnienia służby. Poza podstawowym wynagrodzeniem policjanta, funkcjonariusze mogą liczyć na dość szeroki katalog świadczeń pieniężnych. Do nich należą: zasiłek na zagospodarowanie, nagrody oraz zapomogi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe oraz rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający określoną normę należności za podróże służbowe i przeniesienia świadczenia motywacyjne, świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby świadczenie pieniężne w zamian za wynagrodzenie. Dodatkowo policjanci mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia w służbie, a w przypadku śmierci policjanta lub członka jego rodziny przysługują zasiłek pogrzebowy i odprawa pośmiertna. Zarobki w Policji Ile zarabia policjant? Według danych przedstawionych przez stronę informacyjną Policji, stawki zależą od grupy zaszeregowania i stanowiska służbowego – najniżej zarabiają kursanci, ich średnie uposażenie wynosi 2 824 zł netto według stanu z czerwca 2020 roku. Kursant jest funkcjonariuszem, który przebywa na szkoleniu podstawowym, po zakończeniu szkolenia staje się policjantem w drugiej grupie zaszeregowania, gdzie jego zarobki wzrastają o ponad 1000 zł. Zarobki w Policji przedstawiają się następująco: Komendant Główny Policji – 16 764 zł netto, Zastępca Komendanta Głównego Policji 14 658 zł netto, Komendant wojewódzki Policji 10 910 zł netto, Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 8 418 zł netto, Kierownik referatu – 5 480 zł netto, Detektyw/asystent – 4787 zł netto, Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego – 4 508 zł netto, Policjant – 3 858 zł netto, Kursant – 2 824 zł netto. Wynagrodzenia policjantów wzrosną od 2022 roku o średnio 500 zł netto za sprawą wywalczonego przez związki zawodowe porozumienia. Poza podwyżką uposażenia w piśmie zawarto informację na temat zniesienia limitów etatowych w Policji oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego. W projekcie noweli ustawy budżetowej zostanie zawarty dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 uposażeń. W 2022 roku, jak podaje resort, utworzony zostanie fundusz nagród w wysokości 2,7 proc. planowanych na ten rok uposażeń.

