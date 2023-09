Ile zarabia rolnik? Odpowiedź trudniejsza, niż mogłoby się wydawać

Ilu rolników, tyle jest pewnie odpowiedzi na to pytanie.

Szczególnie, że - jak zauważają analitycy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w nawiązaniu do powyższej tezy - w warunkach polskiego rolnictwa dochodzi do znaczącego zróżnicowania tych dochodów z powodu różnego podejścia rolników, stopnia ich profesjonalizmu czy stosowanych technologii.

Dla przykładu, jeśli ktoś odwiedzi gospodarstwo mleczarskie w Wielkiej Brytanii to można powiedzieć, że widział wszystkie gospodarstwa, tak są do siebie podobne i tak zbliżone mają wyniki ekonomiczne. Problem w Polsce komplikuje dodatkowo fakt, że rolnicy nie prowadzą żadnej rachunkowości rolniczej, poza niewielką grupą będących w systemie FADN. Wielkopolska Izba Rolnicza oraz inne instytucje doradcze publikują kalkulacje produkcji rolniczej. Są one jednak, również obarczone błędem uproszczenia i uśrednienia podstawowych wielkości i parametrów ekonomicznych i technologicznych.