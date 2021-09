Ile zarabia prezydent? Wynagrodzenia posłów, ministrów i innych polityków

Zarobki polityków to temat, który zwłaszcza w ostatnim czasie nie schodzi z afiszów. Podwyżki, jakie przyznali sobie rządzący, były w ich opinii potrzebą urealnienia wynagrodzeń i wyrównania płac zgodnie ze wzrostem pensji w gospodarce. Zobaczcie, ile teraz zarabiają prezydent, ministrowie i posłowie.





Ile zarabiają polscy politycy? Okazuje się, że niemało. Uposażenie poselskie wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat, czyli prawie 13 tys. zł miesięcznie. A to dopiero początek – posłowie otrzymują również dietę parlamentarną czy ryczałt za prowadzenie biura poselskiego. Zarobki prezydenta to ponad 25 tys. zł miesięcznie, a premiera – około 20 tys. zł.

Podstawą wynagrodzenia posła i senatora jest uposażenie poselskie, czyli wynagrodzenie ze stosunku pracy zgodnie z ustawą o wykonywaniu tych mandatów. Jego wysokość wynosi 12 826,64 zł brutto, czyli odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Uposażenie może być wyższe, o ile poseł pełni określoną funkcję. Dodatek w wysokości 20 proc. przysługuje przewodniczącym komisji, 15 proc. uposażenia otrzymuje osoba pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącego komisji, a 10 proc. – dostają przewodniczący stałych podkomisji.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora ci politycy otrzymują również dietę parlamentarną. To dodatkowe 4 008,33 zł brutto. Jest ona wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych "w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich". Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 3 000 zł.

O ile poseł złoży zawiadomienie do Kancelarii Sejmu, może utworzyć biuro poselskie. Ryczałt na jego prowadzenie wynosi 17 200 zł miesięcznie. Poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może wystąpić do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższenie tej kwoty, ale o nie więcej niż 50 proc. Posłowie mają obowiązek utworzenia jednego biura, mogą uruchomić również filie, ale nie wpływa to na kwotę ryczałtu.

To nie koniec listy dodatków, które wpływają na sytuację majątkową polityków w Polsce. Posłowie mają prawo na terenie kraju do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz krajowych lotów samolotami oraz do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej. Z kolei wydatki posłów na przejazdy samochodowe związane z wykonywaniem mandatu pokrywane są z ryczałtu przysługującego na prowadzenie biura poselskiego.

Posłowie mogą liczyć również na pożyczki i zapomogi od państwa. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest wyłącznie w formie pożyczek, których oprocentowanie wynosi 1 proc. od pożyczki udzielonej na okres do 12 miesięcy oraz 2 proc. od pożyczki udzielonej na okres do 24 miesięcy. Maksymalna wysokość pożyczek wynosi 25 tys. złotych na pożyczkę z przeznaczeniem na remont lub modernizację domu lub mieszkania oraz 30 tys. zł na zakup nieruchomości. Aby otrzymać zapomogę, poseł musi złożyć umotywowany wniosek – uzasadnione sytuacje do zawnioskowania o dodatkowe środki to np. trudna sytuacja materialna lub wypadek losowy (choroba, śmierć członka rodziny, utrata mienia).

Ile zarabia premier

Podwyżki pensji polityków, które podpisał prezydent, opierają się na wzroście mnożnika kwoty bazowej w odniesieniu do osób pełniących najwyższe stanowiska w państwie. Kwota bazowa zgodnie z ustawą budżetową wynosi obecnie 1789,42 zł.

Zarobki premiera w Polsce mnożone są przez 8,68 kwoty bazowej oraz 2,8 w odniesieniu do dodatku funkcyjnego. Oznacza to, że obecny premier Mateusz Morawiecki z tytułu pełnienia swojej funkcji otrzymuje co miesiąc 20 524 zł brutto. Tyle samo zarabiają marszałkowie Sejmu i Senatu.

Zarobki prezydenta

Prezydent Andrzej Duda od sierpnia 2021 roku otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 25 tys. zł brutto. Na płacę prezydenta składa się mnożnik kwoty bazowej wynoszący 9,8 oraz dodatek funkcyjny, który wynosi 4,2-krotności kwoty bazowej.

Zdaniem Andrzeja Dudy wynagrodzenie polityków było niewspółmiernie niskie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności. Dodał, że pensje nie zmieniły się w ciągu ostatnich 20 lat. – To była kwestia pewnego urealnienia tych wynagrodzeń – argumentował prezydent.

Zarobki Rzecznika Praw Obywatelskich i prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Zgodnie z rozporządzeniem podwyżki otrzymali wszyscy politycy przez wzrost mnożnika kwoty bazowej. 1789,42 zł jako kwota wyjściowa jest mnożone przez wskaźnik dotyczący wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wynagrodzenia osób pełniących funkcje kierownicze przedstawiają się w Polsce następująco:

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów otrzymują 20 542,55 zł brutto,

Wicemarszałek Sejmu, Wicemarszałek Senatu, Wiceprezes Rady Ministrów, prezes Najwyższej Izby Kontroli zarabiają 18 287,87 zł brutto,

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, szef Kancelarii Sejmu lub Senatu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wiceprezes NIK otrzymują 17 786,83 zł brutto,

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca szefa Kancelarii Sejmu lub Senatu zarabiają 16 927,91 zł brutto,

Podsekretarz stanu, wiceminister otrzymują 16 033,21 zł brutto,

Prezes UOKiK, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Rzecznik Finansowy, Rzecznik PAN zarabiają 15 782,69 zł brutto.

Co na to Polacy? Z sondażu przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” przed zaplanowanymi w sierpniu podwyżkami wynikało, że zaledwie 22,7 proc. respondentów jest zdania, iż politycy powinni zarabiać więcej. Co więcej, 65,3 proc. uważało, że pensje rządzących przed zwiększeniem mnożników kwoty bazowej były odpowiednie.