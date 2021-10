Ile zarabia pielęgniarka, lekarz czy fizjoterapeuta. Ich pensje reguluje ustawa

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia weszła w życie 1 lipca i w zasadzie od tego dnia jest krytykowana i wywołuje kontrowersje. Ile zarabiają lekarze, pielęgniarki czy fizjoterapeuci?

Wynagrodzenie pracowników służby zdrowia reguluje ustawa (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Wszystko wskazuje na to, że ustawa wkrótce będzie znowelizowana. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia ZET. Zapewnił, że resort zdrowia opracowuje systemową odpowiedź na postulaty pracowników ochrony zdrowia i planuje wzrost wynagrodzeń.

- Pracujemy na systemowymi rozwiązaniami, a przypomnę że od lipca podwyższone zostało minimalne wynagrodzenie i to szczególnie w tych grupach, które najmniej zarabiały. To dotyczy fizjoterapeutów, diagnostów, pielęgniarek. Łącznie 250 tys. osób skorzystało z tej podwyżki – przypomniał.

Zaznaczył też, że resort nadal prowadzi rozmowy na forum Zespołu Trójstronnego, i że w ciągu dwóch, trzech tygodni uda się przedstawić kolejną propozycję zwiększenia minimalnych wynagrodzeń. Będą teraz dotyczyły szerszej grupy.

Tymczasem warto przypomnieć jaki podział w wynagrodzeniach minimalnych wprowadziła ustawa z 1 lipca.

Ile minimalnie zarabia lekarz?

Lekarz, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,31. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 r. wynosi 6 769 zł. Jest to o 19 zł brutto więcej niż wcześniej dla tych specjalistów, którzy zadeklarowali, że nie będą pracować w innym podmiocie

Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,2. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca to 6201 zł, do 30 czerwca było to 6046 zł, co oznacza wzrost o 155 zł.

Lekarz bez specjalizacji - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie od lipca to 5 478 zł, wcześniej było to 5 426 zł, wzrost o 52 zł

Lekarz stażysta - współczynnik 0,81. Od 1 lipca 2021 roku zarabia 4 186 zł, do czerwca było to 3 772 zł, wzrost o 414 zł.

Ile zarabiają farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności?

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie brutto w tej grupie zawodowej wynosi teraz 5 478 zł, wcześniej 5 426 zł, wzrost o 52 zł.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie brutto w tej grupie zawodowej wynosi teraz 5 478 zł, wcześniej 5 426 zł, wzrost o 52 zł.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji - współczynnik 0,81. W tej grupie najniższe wynagrodzenie to teraz 4 186 zł, wcześniej było to 3 772 zł, co oznacza wzrost o 414 zł. Ile zarabiają pielęgniarki? Podział wynagrodzeń minimalnych wśród pielęgniarek budzi prawdopodobnie największe kontrowersje. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie wynosi od 1 lipca 5 478 zł, do 30 czerwca było to 5 426 zł, czyli wzrost o 52 zł. Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - współczynnik 0,81. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 wyniesie 4 186 zł, do czerwca było to 3 772 zł, wzrost o 414 zł. Współczynnik 0,81 dotyczy także pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji. W tej grupie znajdują się ratownicy medyczni. Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp.7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,73. Najniższe wynagrodzenie od lipca 2021 wyniesie 3 772 zł, do czerwca 3307 zł, wzrost o 465 zł.

