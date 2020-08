Ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku? Negocjacje trwają

Rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł brutto (2600 zł obecnie). Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł (17 zł obecnie).

Zdaniem OPZZ jest to dalece niewystarczający poziom wzrostu. Związkowy postulują, by w 2021 roku najniższa pensja wynosiła 3100 zł brutto.

- Zamiar oparcia wzrostu gospodarczego o konsumpcję prywatną, co sygnalizuje rząd, musi być powiązany ze wzrostem najniższych płac - wyjaśniają swój pomysł.

W Radzie Dialogu Społecznego właśnie trwa dyskusja o planowanej podwyżce płacy minimalnej w 2021 roku. Strony w tym roku mają na nią zaledwie 10 dni (zazwyczaj jest to 30 dni). Rząd zdecydował o skróceniu czasu na negocjacje w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Rządowa propozycja oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku. W rezultacie w 2021 minimalne wynagrodzenie ma stanowić – jeśli sprawdzą się rządowe szacunki – 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021.

- Rządowa propozycja oznacza wzrost płacy minimalnej o 141 zł netto do poziomu 2062 zł netto. To niewiele, jeśli uwzględnimy wysoką inflację oraz rosnące koszty utrzymania. Zamiar oparcia wzrostu gospodarczego o konsumpcję prywatną, co sygnalizuje rząd, musi być powiązany ze wzrostem najniższych płac, dlatego proponowana przez OPZZ podwyżka płacy minimalnej o 19,2 proc. do poziomu 3100 zł, zapewni pracownikom, że ich wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 353 zł netto do poziomu 2273 zł - wyliczają związkowcy.

Zaznaczają też, że taką propozycję przedstawią podczas posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, na forum którego odbędą się negocjacje. Jak podaje OPZZ, posiedzenia zaplanowano 5 i 6 sierpnia, następnie rozmowy mają być kontynuowane 11 sierpnia.

Jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala rząd w drodze rozporządzenia do 15 września. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez rząd nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione RDS do negocjacji. Zdaniem Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, propozycja minimalnego wynagrodzenia na ten czas jet optymalna. Dodała, że z podwyżki płacy minimalnej skorzysta ponad 1,75 mln osób. - Jeżeli byśmy chcieli obliczyć minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2021, to zgodnie z przepisami ustawy wzrost powinien wynosić 4,5 proc., czyli minimalne wynagrodzenie wynosiłoby 2716,10 zł. Podjęliśmy jednak decyzję najbardziej optymalną na ten czas. Minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł, a więc jest to wzrost w porównaniu do 2020 r. o 7,7 proc. - wskazała Maląg.