Ile można zarobić w więzieniu? Służba Więzienna szuka osób do pracy

Trwa rekrutacja do Służby Więziennej okręgu warszawskiego. Funkcjonariusze liczyć mogą m.in. na trzynastkę, mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę, dłuższy urlop. Ale to nie jeszcze nie wszystko.

km

• 24 maj 2022 10:25





Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce (fot. Karol Zienkiewicz/PAP)

REKLAMA

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Rekrutacja do służby więziennej składa się z trzech etapów. Pierwszy to rozmowa kwalifikacyjna, drugi to testy sprawnościowe, a trzeci bada zdolność psychiczną kandydata.

Osoba mianowana na pierwszy stopień Służby Więziennej otrzymuje pensję wypłacaną od pierwszego dnia służby (strażnikowi w wysokości ok. 3 930 zł, wychowawcy 4 590 zł na rękę dla osób poniżej 26. roku życia i strażnikowi 3 660 zł, a wychowawcy 4 200 zł na rękę dla osób powyżej 26. roku życia).

Głównym celem pracy funkcjonariusza służby więziennej jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa miejscach, w których przebywają osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych, czyli aresztach śledczych i zakładach karnych.

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

By przystąpić do procesu rekrutacji, należy spełniać określone warunki. Do SW aplikować mogą osoby, które:

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- posiadają minimum średnie wykształcenie,

- posiadają pełnie praw publicznych,

- nie są skazani za przestępstwo umyślne,

- nie toczy się wobec nich postępowanie karne,

- przełożą rękojmię zachowania tajemnicy zawodowej.

Rekrutacja do służby więziennej składa się z trzech etapów. Pierwszy to rozmowa kwalifikacyjna, drugi to testy sprawnościowe, a trzeci bada zdolność psychiczną kandydata, jakiej wymaga służba więzienna (praca w więzieniu wymaga od aplikanta określonych cech charakteru).

Ile zarabia funkcjonariusz Służby Więziennej?

Osoba mianowana na pierwszy stopień Służby Więziennej otrzymuje pensję wypłacaną od pierwszego dnia służby.

W przypadku osób poniżej 26. roku życia: strażnik liczyć może na wynagrodzenie w wysokości ok. 3 930 zł, wychowawcy 4 590 zł na rękę. Funkcjonariusze po 26. roku życia: strażnik 3 660 zł, a wychowawcy 4 200 zł.

Obok wynagrodzenia, funkcjonariuszom przysługuje dodatek penitencjarny w wysokości do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jest to kwota przyznawana ze względu na pracę w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Ponadto strażnikowi przysługuje dodatek za staż pracy. Zobacz: Terytorialsi szkolą Służbę Więzienną Dodatkowe świadczenia Ponadto pracownicy Służby Więziennej otrzymują dodatkowe świadczenia finansowe i pomocowe, wynikające z ustawy o Służbie Więziennej i Kodeksu Pracy: - nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, - dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, - pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego, - zwrot kosztów dojazdu do służby, - nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, - nagrody uznaniowe, - zapomogi, - nagrodę jubileuszową (po 20 latach służby 75 proc. wynagrodzenia), - zwrot kosztów dojazdu do służby, - prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej, - równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, - zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia przy przejściu do służby stałej, - dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa, - dodatkowy urlop, po 10 latach pracy 31 dni urlopu, po 15 latach – 35 dni, po 20 latach – 39 dni, - urlop szkoleniowy. Kontakt w sprawie rekrutacji Na terenie Mazowsza funkcjonuje 7 jednostek penitencjarnych: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, Areszt Śledczy w Grójcu, Zakład Karny w Siedlcach, Zakład Karny w Płocku, Zakład Karny w Przytułach Starych. Szczegóły aktualnych ofert pracy pod numerem telefonu +48 695 886 606, adresem e-mail: rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl oraz na stronie www.sw.gov.pl/rekrutacja

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU