Ile można zarobić w skarbówce? Śląska Służba Celno-Skarbowa zaczyna rekrutację

Do 15 lutego trwa nabór do śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest 80 etatów. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja wynosi 3 338 zł brutto.

• 7 lut 2022 15:08





Funkcjonariusze KAS zajmują się m.in. kontrolą celną towarów (fot. Darek Delmanowicz/PAP)

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. Kandydaci muszą przejść testy: wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny i kompetencyjny. Przeprowadzana jest także rozmowa kwalifikacyjna.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja wynosi 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) plus dodatki.

Funkcjonariusze KAS zajmują się m.in. kontrolą celną towarów, zwalczaniem przestępczości podatkowej oraz celnej, zwalczaniem nielegalnego hazardu i przemytu towarów akcyzowych.

O pracę w KAS starać się mogą się tylko obywatele polscy, korzystający z pełni praw publicznych, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i stan zdrowia, który pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Wśród wymagań dodatkowych są m.in. prawo jazdy kategorii B oraz dobra sprawność fizyczna, umożliwiająca szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego.

Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku, przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby, są zobowiązani do złożenia kierownikowi jednostki oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Rektutacja i praca

Decyzję o tym, gdzie dokładnie będą pracować nowi celnicy podejmuje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (możliwe są placówki rozmieszczone na terenie woj. śląskiego).

Do ich zadań należy także rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw związanych z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstw związanych z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Zarobki w Służbie Celno-Skarbowej W ogłoszeniu opublikowanym na stronie śląskiej jednostki, możemy przeczytać, że kandydaci liczyć mogą na: - wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku – 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) oraz dodatki do uposażenia; - dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy, - inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy, - nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę", - nagrody jubileuszowe. Wśród dodatków do uposażenia znajdują się te uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem) oraz dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby: dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej.

