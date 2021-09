Ile można zarobić w marketingu i sprzedaży? Pensje na różnych stanowiskach

Z badania Grant Thornton i Element wynika, że w licu 2021 r. o ponad jedną czwartą (28 proc.) wzrosła liczba ofert skierowanych do specjalistów z zakresu marketingu i sprzedaży. Ile można zarobić w tej branży?

Jak wynika z badania Grant Thornton i Element, w lipcu 2021 roku opublikowano 307,5 tys. ofert pracy. To wynik nie tylko wyższy niż przed rokiem, ale nawet niż w lipcu 2019 roku, kiedy opublikowano 303,8 tys. ofert pracy.

- Dobra passa polskiego rynku pracy trwa. Już drugi miesiąc z rzędu liczba ofert pracy w Polsce jest wyższa niż w analogicznym miesiącu nie tylko ubiegłego, ale też 2019 roku. To dowodzi, że rekordowy wynik sprzed miesiąca nie był tylko jednorazowym wyskokiem, ale popyt na pracownika rzeczywiście jest silniejszy nawet niż przed pandemią. A przypomnijmy, że kwartały poprzedzające nadejście koronawirusa były właściwie najlepszymi od początków transformacji – z rekordowo niską stopą bezrobocia i rekordowo wysokimi zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Półtora roku temu, kiedy pandemia się rozpoczynała, taki scenariusz wydawał się nierealnym marzeniem – komentuje wyniki badania Monika Smulewicz, partner zarządzający Grant Thornton.

O ponad jedną czwartą (28 proc.) wzrosła liczba ofert skierowanych do specjalistów z zakresu marketingu i sprzedaży. Największy wzrost (37 proc.) dotyczył specjalistów ds. marketingu. Niewiele mniejszy (32 proc.) dot. specjalistów ds. e-commerce. O jedną czwartą przybyło ofert dla grafików.

Na jakie zarobki mogą liczyć osoby poszukujące pracy w marketingu związanym ze sprzedażą? Z raportu Devire wynika, że pracownicy aplikujący na kierownicze stanowiska, posiadający doświadczenie w pracy, zarobią nawet ponad 28 tys. zł. To maksymalne wynagrodzenie, na jakie może liczyć marketing director. Minimalna pensja wynosi 15 tys., zaś najczęściej oferowała płaca to 19,5 tys. zł.

W przypadku marketing managera płaca minimalna wynosi 11 tys. zł, maksymalna 19,5 tys. zł, zaś najczęściej oferowane wynagrodzenie to 14 tys. zł. Z kolei widełki dla senior brand managera wahają się od 11,5 do 16,5 tys. zł. Najczęściej oferowane wynagrodzenie to 14 tys. zł.

Mniejsze stawki pojawiają się w przypadku stanowisk wymagających mniejszego doświadczenia. I tak widełki dla brand managera wynoszą od 7 do 13 tys. zł (najczęściej oferowana pensja to 10 tys. zł). W przypadku product managera jest to od 8,5 do 13 tys. zł (najczęściej oferowana pensja również wynosi 10 tys. zł). Junior brand manager zarobi od 5,5 tys. zł do 9 tys. zł (najczęściej oferowana pensja to 7 tys. zł). Asystent brand managera otrzyma pensję od 3 do 6,5 tys. zł (najczęściej 4,5 tys. zł).

Źródło: Devire

Niezbędne kompetencje

Podstawowe oczekiwania pracodawców wobec kandydatów w branży marketingowej, zdaniem Łukasza Wołka, CEO agencji Eura7 i Abanana to: posługiwanie się poprawną polszczyzną, znajomość języka angielskiego, a także znajomość podstawowych technologii i trendów, tj. np. Facebook, Instagram, Snapchat czy Gmail.

Co istotne, kandydat, który chce wejść do branży marketingowej, musi zacząć od napisania dobrego CV. - Wielu ludzi po studiach humanistycznych tego nie potrafi. W ich życiorysach pojawiają się literówki i błędy, nawet ortograficzne – mówi szef Abanany.

- Gdy stanowisko wymaga od pracownika kreatywności, to warto stworzyć CV wykraczające poza standardy. W przypadku rekrutacji do zespołu PR najbardziej istotne jest, aby dokumenty aplikacyjne były starannie napisane - pomysłowość schodzi na drugi plan – dodaje.

Iwo Paliszewski, CEE marketing & employer branding manager w firmie Antal, podkreśla z kolei, że wielu kandydatów, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, uzupełnia wiedzę o kolejne kursy i certyfikaty. Rozwija również poziom znajomości języków obcych.

- W wielu obszarach marketing jest definiowany jako sprzedaż lub jej wsparcie, a czasy mamy takie, że niewielu kandydatów ma mindset sprzedażowy, który cenią pracodawcy i za który są w stanie „dopłacić” - dodaje.

Magdalena Gajek, właścicielka agencji Blend PR, zaznacza z kolei, że branża marketingowa potrzebuje osób samodzielnych i decyzyjnych, bez względu na to, czy dana osoba posiada doświadczenie. Praca ta często wymaga natychmiastowych reakcji. Ponadto młodym ludziom potrzebna jest bazowa wiedza dotycząca komunikacji.

- Często studenci zaczynają uczyć się Facebook Ads, Google Ads czy projektowania graficznego bez znajomości podstawowych zagadnień. Mam tu na myśli na przykład myślenie strategiczne o marce czy tworzenie przykuwających uwagę treści. To staram się naprawić podczas moich zajęć ze studentami kierunków marketingowych – wyjaśnia.

Zarobki w sprzedaży

Z kolie w sprzedaży, w zależności od stanowiska, rozstrzał wynagrodzeń wynosi od 3,5 do 35,5 tys. zł. Na tę drugą pensję mogą liczyć sales directors. W ich przypadku najniższe oferowane wynagrodzenie wynosiło 14,5 tys. zł, najwyższe wspomniane wcześniej ponad 35 tys. zł, zaś najczęściej na rozmowie kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca oferował im 22 tys. zł.

Channel manager może liczyć na pensję od 15,5 tys. zł do 27,5 tys. zł, najczęściej oferuje mu się 20 tys. zł. Widełki płacowe dla national key account managera wynoszą od 12,5 tys. zł do 19,5 tys. zł, najczęściej oferowana pensja to 16 tys. zł.

Na drugim końcu zestawienia, z najniższymi oferowanymi w branży zarobkami, znajdziemy specjalistę w dziale sprzedaży, dla którego widełki wynagrodzenia wynoszą od 3,5 tys. zł do 6 tys. zł. Najczęściej w trakcie rozmowy o pracę pada kwota 4,5 tys. zł. Sales representative zarabia od 2,5 tys. zł do 5 tys. zł, najczęściej oferowane mu wynagrodzenie to 3,5 tys. zł.