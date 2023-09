Ile będziemy zarabiać po wyborach. Zobacz, co obiecują partie

Do wyborów parlamentarnych zostało coraz mniej czasu. Partie wciąż próbują zyskać poparcie kolejnymi obietnicami (fot. PTWP)

Do wyborów parlamentarnych zostało coraz mniej czasu. Partie wciąż próbują zyskać poparcie kolejnymi obietnicami (fot. PTWP)

- Przede wszystkim ideą tego, że dokonujemy godnej waloryzacji płacy minimalnej, jest to, że filozofią naszego rządu jest, aby Polacy mogli godnie zarabiać. Praca daje poczucie stabilizacji i godności, dlatego zależy nam na tym, aby zarówno wzrastała płaca minimalna, jak i wzrastało przeciętne wynagrodzenie - powiedziała w rozmowie z PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rządzący, poza podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, wprowadzili także dodatkowe świadczenia dla emerytów w postaci 13. i 14. emerytur. Na tym jednak nie koniec, ponieważ we wrześniu zapowiedziano także wprowadzenie emerytur stażowych – miałyby przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

Jak podkreśliła była premier Beata Szydło, nie byłby to jednak przymus, a wybór. Co do wysokości emerytur stażowych, mają one wynieść przynajmniej równowartość minimalnej emerytury.

Koalicja Obywatelska przekonuje, że nie zabierze Polakom świadczeń, chce za to ułatwić życie przedsiębiorcom

W swoim programie Koalicja Obywatelska proponuje podwyższenie kwoty wolnej dwukrotnie, do poziomu 60 000 złotych. W przypadku takiego rozwiązania, wynagrodzenie pracowników wzrośnie o 300 złotych miesięcznie, ale tylko wtedy, gdy ich zarobki brutto osiągną poziom 6 080 złotych (dla tej kwoty roczny podatek wynosi 3 600 złotych). Poniżej poziomu 6 080 złotych podatek będzie niższy niż 3 600 złotych, co oznacza, że pracownicy o minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 4 300 złotych w przyszłym roku zapłacą 1 344 zł podatku za cały rok, co stanowi dokładnie tę samą korzyść.

Donald Tusk zapowiedział także, że jeśli wybory wygra jego partia, to stworzony przez nią rząd będzie dążył do tego, aby za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika płacił ZUS, nie przedsiębiorca. Dla osób prowadzących własną działalność Koalicja Obywatelska przewiduje także wprowadzenie prawa do urlopu dla drobnych przedsiębiorców i osób samozatrudnionych.

Partia zapewnia także, że jej celem nie jest pozbawienie Polaków dodatkowych świadczeń, takich jak dodatkowe emerytury czy 500 plus. Zmian nie zapowiadają także w sposobie wyliczania minimalnego wynagrodzenia ani w kwestii ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Partia Donalda Tuska chce za to sprawdzić, jak na gospodarkę wpłynie 4-dniowy tydzień pracy i ma w tym celu przygotowany już pilotaż takiego programu.

Konfederacja stawia sprawę jasno – nie stać nas obecnie na trzynastki i czternastki. Te programy powinny trafić do kosza

W swoim programie wyborczym Konfederacja zapowiada przeprowadzenie "największej w historii Polski rewolucji podatkowej". W ramach swoich propozycji komitet proponuje między innymi wprowadzenie kwoty wolnej, która będzie uzależniona od minimalnego wynagrodzenia i wynosić będzie dwunastokrotność tej kwoty.

Dodatkową obietnicą zawartą w "Konstytucji Wolności" jest usunięcie drugiego progu podatkowego. Konfederacja planuje także wprowadzenie zmian w ustawach regulujących podatek PIT, podatek CIT, podatek VAT oraz system ubezpieczeń społecznych (ZUS), twierdząc, że każdy pracujący Polak skorzysta na tej reformie.

Propozycje zmian przedstawione przez Konfederację oznaczałyby, że pracownicy, którzy obecnie otrzymują wyższe wynagrodzenie, na przykład powyżej 15 tys. zł, zyskaliby więcej w porównaniu z propozycjami Koalicji Obywatelskiej. Dla osób, których roczne zarobki przekraczają 120 tys. zł, oznaczałoby to korzyść w wysokości od 600 do nawet 1600 zł miesięcznie na rękę.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ma także zupełnie odmienne niż PiS i KO zdanie na temat 13. i 14. emerytury. Według niego to program, na który budżetu państwa aktualnie nie stać. Partia ma zatem zamiar zlikwidować te świadczenia.

- Jesteśmy przeciwni temu, żebyśmy mieli niszczyć nasz system emerytalny przez tego rodzaju jednorazowe czy dodatkowe świadczenia. Ten system powinien być zupełnie inny – powiedział Mentzen w rozmowie z portalem rp.pl we wrześniu tego roku.

Według lidera Konfederacji te wypłaty to nic innego jak zagrywka PiS, aby zwiększyć poparcie dla partii rządzącej. Sceptycznie wypowiada się także na temat innych świadczeń, takich jak wyprawki czy laptopy dla uczniów – w opinii Mentzena nie mają one żadnego pozytywnego wpływu na demografię, co widać w danych dotyczących urodzeń.

Największe korzyści obiecują Bezpartyjni Samorządowcy. Chcą całkowitej likwidacji podatku PIT

W teorii, według analiz przeprowadzonych przez firmę InFakt, pracownicy mieliby potencjalnie najwyższe dochody "na rękę" w przypadku wprowadzenia propozycji przedstawionych przez komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Proponuje on bowiem eliminację podatku PIT oraz powrót do wcześniejszego sposobu rozliczania składki zdrowotnej, obowiązującego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Jak zauważa jednak Piotr Juszczyk z InFaktu, likwidacja podatku PIT oznaczałaby utratę możliwości korzystania z ulg, takich jak na przykład ulga dla młodych.

Na obliczeń przeprowadzonych przez firmę inFakt wynika, że obietnice wyborcze Bezpartyjnych Samorządowców teoretycznie przyniosłyby pracownikom najwyższe dochody netto w każdym analizowanym progu wynagrodzenia brutto. Przykładowo dla wynagrodzenia brutto w wysokości 10 tys. zł pracownik mógłby otrzymać ponad 700 zł więcej na rękę. Dla wynagrodzenia brutto wynoszącego 20 tys. zł różnica mogłaby sięgać nawet 3500 zł netto.

- Startujące w obecnych wyborach komitety proponują wiele zmian w przepisach dotyczących podatku PIT. Wyjątkiem jest PiS, który dokonał największych zmian w 2022 r. Propozycja Bezpartyjnych Samorządowców o likwidacji PIT jest największym zaskoczeniem. Taka zmiana to istotny koszt dla budżetu, bo wpływy mogłyby się zmniejszyć o blisko 15 proc. W mojej ocenie warto z pewnością zabezpieczyć waloryzację kwoty wolnej, czyli to, co proponuje m.in. Konfederacja. Ustalenie kwoty wolnej na stałym poziomie 30 tys. zł czy 60 tys. zł, jak proponuje KO, może powodować, że kwota wolna nie zmieniałaby się przez wiele lat – twierdzi główny doradca podatkowy w firmie InFakt Piotr Juszczyk.

Eksperci z InFaktu przeprowadzili obliczenia dotyczące wynagrodzenia netto dla czterech różnych kwot brutto: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. zł. Biorąc pod uwagę to, że PiS nie planuje zmian w kwestii podatków, obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, włączając stawki podatku PIT wynoszące 12 proc. i 32 proc., kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł oraz drugi próg podatkowy dla dochodów przekraczających 120 tys. zł. Dla pozostałych partii wyliczenia uwzględniają proponowane przez nie zmiany.

Tak wyglądałyby zarobki, gdyby partie zrealizowały swoje obietnice wyborcze (źródło: InFakt)

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl