Ile będą zarabiać kontrolerzy lotów?

PulsHR.pl udało się dotrzeć do pasków płacowych, zawierających średniomiesięczne wynagrodzenie dwóch wybranych kontrolerów lotów w latach 2019, 2020 i 2021. Wynika z nich, że przed wybuchem pandemii ich miesięczne pobory przekraczały 65 tysięcy złotych.

Karolina Markowska

• 29 kwi 2022 19:03





Wieża kontroli lotniska Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy lotnisku Kraków-Balice (fot. PAP/Paweł Zechenter)

28 kwietnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego zakończyły trwające od kilku tygodni negocjacje.

Zgodnie z zawartym porozumieniem siatka płac kontrolerów lotniczych powróci do stanu sprzed wybuchu pandemii.

Zarobki kontrolerów ruchu lotniczego uzależnione są od wielu czynników, w ty między innymi od doświadczenia i miejsca wykonywania pracy (ci pracujący na stołecznym lotnisku Chopina na Okęciu zarabiają więcej niż na lotniskach regionalnych).

Trwające od kilku tygodni negocjacje prowadzone między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu lotniczego, zakończyły się 28 kwietnia.

- Udało się nam dojść do porozumienia. Przy czym musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny, to jest rozejm - wyjaśniał podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego wiceprzewodniczący ZZ KRL Andrzej Fenrych.

Rozejm (potrwać ma do 10 lipca) dla kontrolerów ruchu lotniczego oznacza m.in. powrót do siatki płac stosowanej przed pandemią.

Kwoty nieosiągalne dla większości

O jakich kwotach mówimy? Dla wielu są to wynagrodzenia nieosiągalne.

Zarobki kontrolerów ruchu lotniczego uzależnione są od wielu czynników, w tym między innymi od doświadczenia i miejsca wykonywania pracy (ci pracujący na stołecznym lotnisku zarabiają więcej niż na lotniskach regionalnych).

Naszej redakcji udało się dotrzeć do pasków zawierających średniomiesięczne wynagrodzenie w latach 2019, 2020 i 2021. Wynika z nich, że bez "narzutu pracodawcy" średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (od którego należy odliczyć składki społeczno-zdrowotne płacone przez pracownika) wynagrodzenia naszych kontrolerów wynosiły:

- w 2019 roku odpowiednio 65 394 złotych i 76 075 złotych (w drugim przypadku wypłacono dodatkowo premię jubileuszową, co poskutkowało płacą w wysokości niemal 85 tys. zł),

- w 2020 roku wynagrodzenia były już niższe i wynosiły średnio 52 894 złotych i 74 960 złotych.

- w 2021 roku średnio kontrolerzy, których paski otrzymaliśmy, zarobili 37 808 złotych (plus premia jubileuszowa) i 50 086 złotych. Zgodnie z zawartym porozumieniem siatka płac kontrolerów lotniczych powróci do stanu sprzed wybuchu pandemii, czyli do stawek z 2019 r.. Podpisany dokument nie jest jednak ostateczny. - Na te dwa miesiące wracamy do takiego średniego wynagrodzenia z roku 2019. To jest rozwiązanie absolutnie prowizoryczne, proteza - tłumaczył Andrzej Fenrych. - Jeśli chodzi o obsadę, to każdy pracownik indywidualnie podejmuje decyzję o powrocie do pracy. Jest problem organizacyjny, wiele osób przez dłuższy czas nie wykonywało czynności operacyjnych. W związku z czym, zgodnie z przepisami lotniczymi nie mogą tak po prostu przyjść do pracy 1 maja i usiąść na stanowisku. Przeczytaj: Nie będzie paraliżu polskiego nieba. Jest porozumienie Groźny dla polskiego nieba konflikt Zarzewiem sporu w PAŻP była zmiana warunków wynagradzania kontrolerów lotów. W styczniu kontrolerzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające, obniżające im płace – jak twierdzą związkowcy, o 30 do 50 proc. 180 z 208 warszawskich kontrolerów nie przyjęło wypowiedzeń zmieniających. To oznacza, że gdyby nie udało się podpisać porozumienia, z końcem kwietnia odeszliby z pracy. PAŻP tłumaczyła, że wynagrodzenia zależą od nasilenia ruchu lotniczego, a ten – przede wszystkim w wyniku pandemii – znacznie zmalał. Poprzednia siatka płac pochodziła z 2019 roku, kiedy ruch lotniczy nad Polską był rekordowy. A agencja utrzymuje się z opłat uiszczanych przez linie lotnicze. Zobacz też: Zaognia się konflikt w PAŻP. Kontrolerzy lotów piszą o "niedopuszczalnych" działaniach prezesa Siatka płac która zaogniła konflikt określała, że maksymalne pensje wynieść mogą, według nowych regulacji, do 45 tys. zł. A te, jak widzimy na załączonym pasku, przed wprowadzeniem zmian były wyższe. Praca kontrolera ruchu lotniczego jest odpowiedzialna. Nie może on bowiem pełnić swoich obowiązków tak jak większość zatrudnionych. Wszystko podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Maksymalny czas przy radarze to zaledwie 5,5 godziny. Resztę z 7,5-godzinnej zmiany kontroler przeznacza na inne obowiązki. Kontrolerzy są też zobowiązani do godzinnej przerwy po 2,5 godzinach spędzonych przy stanowisku operacyjnym. W tym czasie nie mogą wypełniać służbowych obowiązków, muszą wypoczywać i regenerować siły. Kontrolerzy twierdzą, że walczą również o bezpieczeństwo. Protestują np. przeciwko jednoosobowym dyżurom, które ich zdaniem stwarzają zagrożenie, gdy np. jedyny obecny kontroler zasłabnie.

