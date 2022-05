Ikea nadal będzie płacić tysiącom Rosjan

Ikea poinformowała o przedłużeniu do sierpnia okresu, w którym będzie wypłacać wynagrodzenia prawie 15 000 pracownikom w Rosji. Szwedzka firma opuściła rosyjski rynek po wybuchu wojny w Ukrainie i na razie nie zapowiada powrotu.

Szwedzka firma Ikea opuściła rosyjski rynek po wybuchu wojny w Ukrainie (fot. Unsplash)

Największa na świecie marka meblowa o zamknięciu sklepów w Rosji poinformowała na początku marca. Jako powód podano zakłócenie łańcucha dostaw i trudne warunki handlowe spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Jednocześnie zapowiedziano, że wszyscy pracownicy, otrzymają wynagrodzenie w rublach przynajmniej do maja.

Szwedzki koncern poinformował o wydłużeniu okresu wypłacania wynagrodzeń do sierpnia.

- Udało nam się przedłużyć to do sześciu miesięcy - powiedział agencji Reuters Tolga Oncu z Ingka Group - Nadal monitorujemy, analizujemy, obserwujemy, co się dzieje i będziemy podejmować decyzje w miarę postępów.

Zobowiązanie do przedłużenia płac o kolejne trzy miesiące dotyczy zarówno pracowników Ingka (główny franczyzobiorca), jak i Inter Ikea. Część pracowników Ingka została przydzielona do pracy przy zwrotach towarów oraz konserwacji sklepów, magazynów i systemów.

Ikea nie jest jedyna firmą, która po opuszczeniu rosyjskiego rynku zdecydowała się wypłacać wynagrodzenia pracownikom. Podobne decyzje podjęły m.in. McDonald's i Renault.

