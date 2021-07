Hubert Hurkacz i tak jest zwycięzcą Wimbledonu. Zarobił miliony

Hubert Hurkacz osiągnął spektakularny sukces podczas tegorocznego Wimbledonu. Za osiągnięciami sportowymi idą też ogromne pieniądze. Za dotarcie do półfinału polski tenisista zarobił 465 tys. funtów, czyli prawie 2,5 mln zł. To nie koniec - tenisista może liczyć na zyski z reklamy.

Hubert Hurkacz w ostatnich dniach stał się jednym z najpopularniejszych polskich sportowców. Najpierw w 1/8 finału Wimbledonu pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, a następnie w ćwierćfinale pokonał Szwajcara Rogera Federera. Dzięki temu po raz pierwszy zagrał w półfinale Wimbledonu, gdzie zmierzył się z włoskim tenisistą Matteo Berrettinim. Polak co prawda nie wygrał tego pojedynku, ale i tak osiągnął spektakularny sukces.

Wygrane mecze na kortach Wimbledonu dla Hurkacza mają nie tylko wymiar sportowy, ale i finansowy. Za awans do ćwierćfinału Wimbledonu Polak zgarnął 300 tys. funtów, czyli prawie 1,6 mln zł. Po awansie do półfinału zarobił 465 tysięcy funtów, czyli blisko 2,5 miliona zł.

Co prawda w przypadku wygranej na Wimbledonie Hubert Hurkacz wzbogaciłby się o 1,7 mln funtów, czyli około 9 mln złotych. Niestety nie udało się. Berrettini wygrał w czterech setach z Hurkaczem 6:3, 6:0, 6:7, 6:4. Mimo to Polak może jeszcze liczyć na zysk.

Bowiem nawet przegrana w półfinale to i tak ogromny sukces - również finansowy. Z dnia na dzień tenisista staje się coraz więcej wart. Nie tylko pod kątem sportowym, ale także reklamowym. Liczba publikacji i wzmianek na jego temat jest tak wielka, że przez ekspertów od marketingu została oszacowana na 43 mln zł. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć.

- Hubert Hurkacz w dwa dni, wygrywając ze Szwajcarem i z Daniiłem Miedwiediewem, ostatecznie udowodnił, że jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie. A najlepsi tenisiści zarabiają ogromne kwoty za współprace marketingowe - mówi w "Business Insider" Marcin Bratkowski, account executive agencji Arskom Sport Brokers.

Dobra gra Hurkacza przekłada się na ranking ATP. Dotychczasowo tenisista najwyżej znajdował się na 16. miejscu po triumfie w turnieju w Miami. Przed rozpoczęciem Wimbledonu Hurkacz znajdował się natomiast na 18. pozycji. Już teraz jest jednak jasne, że po jego zakończeniu będzie co najmniej na 11. miejscu - informuje sport.pl

Hubert Hurkacz rozpoczął karierę zawodową w 2014, ale już wcześniej odnosił sukcesy juniorskie. Został np. drużynowym mistrzem Europy. Potem był obecny na najlepszych kortach świata. Pierwsze punkty do rankingu ATP World Tour wywalczył w sierpniu 2014 roku. Grał w Australian Open, French Open, US Open i właśnie Wimbledonie. Obecnie Hurkacz w ATP jest na 18. miejscu. W 2018 Polak był nominowany do nagrody ATP w kategorii Newcomer of The Year.