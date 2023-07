Hollywood doświadcza największych strajków od 60 lat. Powodem redukcja płac

Takie studia jak Disney, Warner Bros i Paramount tną koszty, a co za tym idzie i pensje w związku z multimiliardowymi inwestycjami w technologie streamingowe. Redukcja zarobków jest również związana ze spadkiem przychodów pochodzących z telewizji naziemnej.

Pensje hollywoodzkich artystów stopniały, w związku z większym wykorzystaniem w produkcjach filmowych i telewizyjnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Strajki rozpoczęły się 2 maja tego roku, jednak teraz przybrały na sile doprowadzając do zamknięcia wytwórni filmowych.

Strajki doprowadziły do zatrzymania prac nad wieloma filmami i serialami, co z pewnością opóźni tegoroczne i przyszłoroczne premiery. Artyści nie zgadzają się ze spadkiem swoich tantiem, które znacząco spadły w erze portali streamingowych, takich jak Netflix czy HBO GO.

Pisarze boją się utraty dochodów w związku z tym, że sztuczna inteligencja coraz lepiej jest w stanie pisać podstawowe scenariusze. Na razie związki zawodowe aktorów i pisarzy nie są w stanie się porozumieć z wytwórniami w sprawie rozwiązania konfliktu.

