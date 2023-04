Gospodarka zwalnia i widać to na rynku pracy. Pensje urosły dzięki premiom i nagrodom

Rynek pracy dostosowuje się do słabszej koniunktury, widać to przede wszystkim w statystykach dotyczących zatrudnienia (Fot. Adam Borkowski/Unsplash)

Oznacza to, że zwiększyło się w stosunku do lutego 2023 r. o 6,3 proc. Dla porównania w marcu 2022 r. względem lutego 2022 r. odnotowano większy wzrost dynamiki płac, tj. o 7,2 proc.

W skali roku (marzec 2023 r. do marca 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 13,3 proc. Przed rokiem (marzec 2022 r. do marca 2021 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnej płacy na poziomie 11,7 proc.

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się w marcu o 12,6 proc. rok do roku (ING: 13 proc; konsensus: 12,5 proc.), po wzroście o 13,6 proc. rok do roku w lutym. Niższy niż w lutym wzrost płac w marcu nie jest w naszej ocenie sygnałem słabnięcia presji płacowej, ale konsekwencją wysokiej bazy odniesienia (znaczące podwyżki wynagrodzeń w marcu 2022) oraz faktu, że w lutym tego roku mieliśmy do czynienia z jednorazowymi podwyżkami płac (m.in. premie inflacyjne) w górnictwie i energetyce. W marcu firmy nadal podnosiły wynagrodzenia zasadnicze - ocenia Adam Antoniak, starszy ekonomista w biurze analiz makroekonomicznych w ING Banku Śląskim.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw lekko w dół w skali miesiąca

Jeśli chodzi o przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, to w marcu 2023 r. wyniosło 6 mln 516,8 tys. Oznacza to, że zmniejszyło się o 0,1 proc. wobec lutego 2023 r. - analogicznie jak w poprzednim miesiącu.

- Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w marcu 2023 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, a także przejść pracowników na emeryturę - wyjaśnia GUS.

Porównując dane z marca 2023 r. do danych z marca 2022 r., można zauważyć, że przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 0,5 proc. Dla porównania rok wcześniej wzrost był wyższy i wynosił 2,4 proc.

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Z marcowych danych wyłania się obraz napiętego rynku pracy

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, zwraca uwagę, że marcowe dane z rynku pracy nie są zaskoczeniem, potwierdzając spowolnienie polskiej gospodarki.

- Dynamika nominalna płac w sektorze przedsiębiorstw pozostała w marcu na wysokim dwucyfrowym poziomie, choć w ujęciu realnym nadal mamy tu spadek, o 3 proc. rok do roku. Tempo wzrostu zatrudnienia z kolei jest już prawie zerowe, co wynika z mniejszej aktywności firm i mniejszego zapotrzebowania na pracowników. W marcu ubyło w firmach 9,5 tys. etatów i jest to zjawisko zdecydowanie odstające od normy o tej porze roku - mówi Monika Kurtek.

Monika Kurtek podkreśla, że rynek pracy dostosowuje się do słabszej koniunktury, widać to przede wszystkim w statystykach dotyczących zatrudnienia.

- Przedsiębiorstwa, w związku z mniejszymi zamówieniami i mniejszym popytem, ograniczają produkcję lub usługi, przez co potrzebują też mniej pracowników. Jednocześnie nadal utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń, która powiązana jest z wysoką inflacją - komentuje Monika Kurtek.

- Wydaje się, że w najbliższych miesiącach sytuacja będzie wyglądać podobnie i dopiero wtedy, gdy wskaźnik CPI zacznie wyraźnie hamować, tempo wzrostu płac będzie się obniżać, a gospodarka zacznie wychodzić z „dołka", pojawi się większe zapotrzebowanie na pracowników i zatrudnienie zacznie przyspieszać. Na razie jednak dane z rynku pracy należy oceniać jako dobre w kontekście konsumpcji, co oznacza, że po jej oczekiwanym spadku w pierwszym kwartale br. już w drugim (i kolejnych) może się pojawić jej dodatnia dynamika - dodaje Kurtek.

Również Adam Antoniak ocenia, że z marcowych danych wyłania się obraz napiętego rynku pracy, chociaż widoczne są sygnały stopniowego schładzania. Jego zdaniem spadek zatrudnienia jest jednak na tyle nieduży, że nie ogranicza presji na podwyżki wynagrodzeń.

- Rynek pracy zwykle z opóźnieniem reaguje na zmiany koniunktury, jednak w scenariuszu bazowym nie spodziewamy się znaczącego spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w obecnym cyklu. Przy utrzymaniu się obecnych trendów w zakresie płac i spodziewanym spadku inflacji CPI w kolejnych miesiącach, w drugiej połowie 2023 r. powinniśmy już obserwować wzrosty realnych wynagrodzeń, co będzie sprzyjało stopniowej odbudowie konsumpcji - mówi Adam Antoniak.

