Gigantyczne podwyżki wynagrodzenia polityków. Prezydent zarobi 26 tys. zł

Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.

Nowela przeszła zdecydowaną większością głosów. Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów, przeciw 33, a 15 wstrzymało się od głosu.

Po podwyżkach zarobki osób sprawujących kierownicze stanowiska prezentują się bardzo okazale. I tak, pensja prezydenta po zmianie ma wynieść 26 tys. zł brutto, tym samym głowa państwa ma być najlepiej zarabiającą osobą reprezentującą Polskę.

Nowela wprowadza również pensję dla Pierwszej Damy. Obecnie prezydentowa, mimo, że ma szereg obowiązków, do tego musi przerwać dotychczasową pracę, nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia. To zaproponowane w noweli jest dużo powyżej średniej krajowej. Wynosi 18 tys. zł brutto.

- Jakkolwiek osoba małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (...) nie jest osobą zajmującą kierownicze stanowisko państwowe, to jednak realizuje, jak dotąd nieodpłatnie, ważne zadania o charakterze reprezentacyjnym i wspomagającym Prezydenta RP, także kosztem własnej kariery zawodowej i czasu prywatnego. Zatem w pełni uzasadnione jest przyznanie Jej z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Marszałkowie Sejmu i Senatu zarobią po 22 tys. zł brutto, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu po 18 tys. zł brutto. Pensja premiera ma wynieść 22 tys. zł brutto, ministrów 18 tys. zł brutto, wiceministrów 17 tys. zł brutto. Nowelizacja podwyższa również wynagrodzenia wojewodom do 15 tys. zł brutto, wicewojewodom do 13 tys. zł brutto oraz posłom do 12, 5 tys. zł brutto.

Poseł @ZielinskiJaro: Projekt z druku 551 zyskał akceptację przedstawicieli wszystkich klubów obecnych na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jego celem jest próba urealnienia wynagrodzeń osób sprawujących kierownicze funkcje publiczne. pic.twitter.com/mljBulhhsR — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) August 14, 2020 Po zmianie wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie będzie związana nie jak dotychczas z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. A w ich przypadku podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13. Internet wrze Wraz z pojawieniem się w mediach informacji o planowanych podwyżkach, w internecie zaczęło wrzeć. Zagotowało się, kiedy posłowie, i to w takiej liczbie, przyjęli nowelę. Głos w sprawie zabrał również były premier Donald Tusk. Paweł Kukiz, również krytycznie ocenił efekt piątkowego głosowania. - Wygląda na to, że wróciło #KorytoPlus. Błyskawiczne przejście do drugiego czytania i za moment pewnie uchwalenie. Kukiz'15 jest zdecydowanie przeciw podwyżkom dla posłów i zwiększeniu partyjnych subwencji w szczycie kryzysu gospodarczego - napisał na Twitterze. Internauci wypominają politykom, że w czasie, kiedy koronawirus pustoszy portfele większości społeczeństwa, burzy stabilność zatrudnienia, posłowie decydują się podnieść wynagrodzenie. Przypominają też, że kilka dni wcześniej tłumaczyli oni, że przez COVID-19 nie ma szans na wprowadzenie podwyżek dla nauczycieli czy przedstawicieli zawodów medycznych. Podwyżki są owszem potrzebne, ale dla lekarzy, dla nauczycielek i innych niedocenianych zawodów.

O wynagrodzeniu dla posłów możemy porozmawiać, ale nie gdy publiczny budżet jest osłabiony przez walkę z pandemią, czeka nas tecesja, a milionom Polek i Polaków grozi bezrobocie. — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) August 14, 2020 To o nich upomniał się poseł Franciszek Sterczewski. - Podwyżki są owszem potrzebne, ale dla lekarzy, dla nauczycielek i innych niedocenianych zawodów. O wynagrodzeniu dla posłów możemy porozmawiać, ale nie gdy publiczny budżet jest osłabiony przez walkę z pandemią, czeka nas recesja, a milionom Polek i Polaków grozi bezrobocie - komentował na Twitterze.