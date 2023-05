Gigantyczne podwyżki przed wyborami. Pensje budżetówki pójdą o 45 proc. w górę

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił plan podwyższenia pensji pracowników sektora publicznego o 45 proc. Taka podwyżka przewyższałaby wskaźnik inflacji, który w kwietniu osiągnął 43,68 proc. rok do roku.

Wybory w Turcji mają odbyć się 14 maja, a urzędujący prezydent stawia swoją deklaracją wszystko na jedną kartę. Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się Turcja, jest ogromna inflacja konsumencka (CPI), która w kwietniu osiągnęła prawie 43,7 proc. rok do roku. Miesiąc wcześniej sięgnęła 50,5 proc.

- Zamierzamy w ramach układu zbiorowego podwyższyć płace naszych pracowników publicznych o 45 proc., w tym część socjalną - ogłosił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Deklaracja Erdogana oznacza, że podwyżki pensji mają być wyższe niż wynik ostatniego przed wyborami odczytu inflacyjnego. Oświadczenie Erdogana zostało opublikowane na Twitterze przez polityka z rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Faruka Ayteka.

Jak informuje portal money.pl, inflacja i kryzys kosztów życia to istotny temat kampanii wyborczej. W stosunku do poprzedniego roku największy wzrost cen mieszkańcy Turcji mogą odczuć w sektorach opieki zdrowotnej, hotelarsko-gastronomicznym oraz w kategorii cen żywności (53,9 proc. rok do roku).