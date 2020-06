Gdynia podsumowuje efekty wsparcia dla przedsiębiorców

W ramach „tarczy antykryzysowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni rozpatrzono do tej pory 23021 wniosków i wypłacono ponad 110 mln zł, z czego prawie 91 mln zł to pożyczki dla 18 890 gdyńskich mikroprzedsiębiorstw.

O takie wsparcie, pożyczkę, dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy dofinansowania do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, do tej pory wystąpiło w Gdyni łącznie 19 328 firm.

- Statystki pokazują, jak wiele firm i mikroprzedsiębiorstw w Gdyni skorzystało z takiej „tarczy antykryzysowej". Oprócz tego w mieście funkcjonował również tak zwany „falochron dla przedsiębiorców", który przede wszystkim dotyczył ulg, odroczeń i zwolnień. Falochron miał jeden cel: poprawić płynność gdyńskich firm, pomóc im przetrwać ten najtrudniejszy czas i zapobiec podejmowaniu przedwczesnych decyzji o likwidacji albo zwolnieniu pracowników. Mam nadzieję, że udało nam się go osiągnąć - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Źródło: PUP Gdańsk

