Gdy jedni tracą, drudzy się bogacą. W tej części Polski przybyło milionerów

W czasie pandemii wzrosła liczba milionerów na Pomorzu Zachodnim. Liczba osób deklarujących przychód i dochód na poziomie powyżej 1 miliona złotych rocznie jest wyższa o 166 osób w stosunku do roku 2020.

Autor:jk

• 25 maj 2021 16:53





Dane pokazują, że 1 569 milionerów w Zachodniopomorskiem prowadziło działalność gospodarczą (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie opublikowała wstępne podsumowanie akcji PIT 2020. Mimo pandemii koronawirusa niektórym przedsiębiorcom powodzi się nad wyraz dobrze.

To dobra wiadomość, bo wielu analityków spodziewało się sytuacji sprzed ponad dekady, gdy zmniejszyła się liczba milionerów - był to czas kryzysu gospodarczego.

Liczba milionerów w Zachodniopomorskiem rośnie bardzo dynamicznie - w 2020 r. 1674 osoby wykazały się przychodem i dochodem powyżej 1 miliona złotych.

Z danych Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie wynika, że w 2020 było 166 osób więcej niż w roku 2019 wykazujących się przychodem i dochodem powyżej 1 miliona złotych. Łącznie takich osób było 1674. Dane pokazują, że 1 569 z nich prowadziło działalność gospodarczą.

Największe dochody w województwie zachodniopomorskim osiągnął podatnik z tzw. zysków kapitałowych (akcje, papiery wartościowe itp), który zadeklarował dochód w wysokości 94 978 279 zł. Następny w kolejności był podatnik składający PIT-37. Jego dochód wyniósł 42 951 390 zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Oto uczelnie, które ukończyli polscy milionerzy

- Myślę, że dla ekonomistów czas pandemii będzie niezwykłym materiałem do analiz gospodarczych. Wielki lockdown, poważna blokada gospodarki w skali światowej i nadal doskonałe dane makroekonomiczne. To fenomen gospodarczy i dowód na to, że przedsiębiorcy świetnie sobie radzą w pandemii - mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Kiżuk & Michalska.

Jak mówią eksperci Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska, taka sytuacja może być zaskakująca, bo w początkowej fazie pandemii koronawirusa spodziewane było poważne spowolnienie, a nawet zapaść gospodarcza. Prognozy te jednak się nie sprawdziły.

- Pamiętam pierwsze miesiące pandemii, które były bardzo mocno podszyte niepewnością. Spodziewano się bezrobocia na poziomie 10 proc., zerwanych łańcuchów towarowych i handlowych czy ogromnej liczby bankructw. Oczywiście nie jest kolorowo, ale w skali makro należy ocenić czas pandemii jako taki, któremu przedsiębiorcy stawili czoła – mówi Katarzyna Michalska.

Milionerów przybywa

Liczba milionerów w Zachodniopomorskiem rośnie bardzo dynamicznie. W 2015 roku było to zaledwie 1000 osób. W 2018 roku - 1300, w 2019 - już ok. 1500. Nie wiadomo jeszcze, ilu milionerów jest w skali ogólnopolskiej. Czytaj też: Nie ma sensu, żeby bogaci byli tak bogaci. Trzeba przyciąć ich dochody - Spodziewane komplikacje gospodarcze były bardzo poważne, ale szybko okazało się, że przedsiębiorcy doskonale opanowali sztukę optymalizacji i często improwizacji. Dokonywano dywersyfikacji, szukano nowych klientów, wprowadzano zasady, które umożliwiały firmom działanie nawet w najtrudniejszym czasie pandemii. Przedsiębiorcom, którzy przetrwali pandemię i jeszcze się wzmocnili, należy się szczególny szacunek. Sprawdza się tutaj także stare biznesowe powiedzenie, że gdy jedni tracą to drudzy się bogacą - mówi Katarzyna Michalska. Warto przytoczyć dane z raportu KPMG, według których rośnie liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli takich których miesięczne dochody brutto przekraczały 7,1 tys. zł. W 2019 roku było ich już prawie 1,7 mln, z czego ponad 265 tys. można określić jako zamożnych, o dochodach brutto przekraczających 20 tys. zł miesięcznie. To o 13,2 proc. więcej niż w 2018 roku. Grono osób bogatych, których miesięczny dochód brutto przekracza 50 tys. zł, powiększyło się o 3,6 proc. i liczyło 69,1 tys. osób. Wrosła również liczba osób określanych mianem HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekroczył 1 mln dol. Na koniec 2019 ponad 134 tys. mieszkańców Polski posiadało tak duży majątek. Branże, w których działają najbogatsi W jakich branżach zarabia się najlepiej? Eksperci nie mają wątpliwości, że mowa o sektorach gospodarki, które nie zostały objęte lockdownami. - Przemysł rośnie, rośną branże ICT i e-commerce. Zyskują także progresywni inwestorzy, którzy lokują swoje środki w start-upach oferujących firmom nowoczesne rozwiązania technologiczne. Spodziewam się, że wzrost odnotowały także firmy mocno stawiające na współpracę międzynarodową i wymianę handlową z innymi krajami europejskimi – zauważa Michalska. - Na pewno regres odnotowały firmy z sektorów usługowego, hotelarskiego czy gastronomicznego, ale to ma związek z lockdownem – dodaje ekspertka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.