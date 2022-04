FUS w bardzo dobrej sytuacji. Takiego wskaźnika nie osiągnął przez ostatnie 20 lat

Wskaźnik pokrycia, który pokazuje, jaka kwota bieżących składek pozwala na pokrycie bieżących świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2021 roku był najwyższym w ciągu ostatnich 20 lat. Wyniósł ponad 80 proc.

Jeżeli spojrzelibyśmy tylko na 2021 rok to należy powiedzieć, że sytuacja FUS jest bardzo dobra - mówi członek zarządu ZUS. (Fot. Shutterstock)

- To był nietypowy rok, bo po bardzo trudnym 2020, kiedy do w ramach walki z pandemią koronawirusa zamknęliśmy gospodarkę a wraz tym do przedsiębiorców kierowaliśmy bardzo duże transfery. Jednak 2021 rok dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okazał się bardzo dobry - przekonuje Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS (fot. PTWP)

Jak podaje, gdyby spojrzeć na bardzo wymierny wskaźnik czyli wskaźnik pokrycia, który pokazuje, jaka kwota bieżących składek pozwala na pokrycie bieżących świadczeń, to w 2021 roku był on najwyższy w ciągu ostatnich 20 lat. Wyniósł ponad 80 proc.

- Jeżeli spojrzelibyśmy tylko na 2021 rok to należy powiedzieć, że sytuacja FUS jest bardzo dobra. Ale ona kształtuje się rożnie w różnych miesiącach. W grudniu 2021 widzieliśmy pewną nadaktywność płatników składek. Zastanawialiśmy się jak ona przełoży się na kolejne miesiące. O ile w styczniu było wyhamowanie, to luty i marzec pokazał, że sytuacja w gospodarce jest bardzo dobra. Płatnicy realizują obowiązki związane z płaceniem składek na bardzo wysokim poziomie - mówi Paweł Jaroszek.

Podkreśla, że na tak dobre wskaźniki FUS mają wpływ czynniki makroekonomiczne. Te dwa najistotniejsze, na które wskazał, to fundusz wynagrodzeń, który wpływa na poziom oskładkowania oraz pewne zmiany, które są wprowadzane przez parlament.

Materiał powstał podczas debaty "Emerytury, oszczędzanie, demografia" zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

