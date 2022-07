Franciszek Franio Rusiecki ujawnił zarobki. Pieniądze i sława influencerów kuszą młodych

jk

• 20 lip 2022 16:22





Franciszek Rusiecki - młody influencer, który zyskał popularność dzięki streamingom na Twitchu - zdradził, że jest w stanie dostać ok. 1 tys. zł - mając ok. 12 tys. widzów podczas transmisji. Nie dziwi więc, że młodzi coraz częściej myślą o rozpoczęciu kariery influencera.

Dodatkowo mogą liczyć na wysokie zarobki - nawet 20 tys. zł za kilka zdjęć.

Dodatkowo mogą liczyć na wysokie zarobki - nawet 20 tys. zł za kilka zdjęć.

Pieniądze i sława są czymś, co pociąga w tym zawodzie i dlatego tak wiele młodych osób chce w to wejść – mówi dr Mateusz Grzesiak, psycholog, wykładowca i konsultant.

Franciszek Rusiecki to młody influencer, który zyskał popularność dzięki streamingom na Twitchu. Wspólnie z Lizą - Ukrainką, która poznał na Malcie - opowiada o codziennym życiu, treningach czy wycieczkach. Początkowo ich transmisje oglądało ok. 2-6 tys. widzów. W tej chwili ich losy śledzi ponad 10 tys. osób. Z kolei konto Rusieckiego na Instagramie obserwuje ponad 73 tys. użytkowników.

Ile zarabia Franciszek Rusiecki? W rozmowie z WiP Bros influencer zdradził, że jest w stanie dostać ok. 1 tys. zł - mając ok. 12 tys. widzów podczas transmisji. Rusiecki wyjawił też, że najwięcej zarabiał w maju 2021 roku, kiedy to za samą transmisję dostawał ok. 5-6 tys. zł.

Franciszek Rusiecki ma zadebiutować na Fame MMA 15. Jego walkę będzie można zobaczyć 27 sierpnia 2022 roku. Póki co nie wiadomo, kto będzie jego przeciwnikiem.

Influencerzy w Polsce

Influencerzy stają się dziś autorytetami, mimo że część z nich nie ma doświadczenia czy wiedzy. Z raportu agencji badawczej IQS wynika, że 21 mln Polaków śledzi profil lub kanał przynajmniej jednego influencera. Najbardziej aktywne są pod tym względem osoby w wieku 16–24 lata, które śledzą średnio 64 profile. Przykładowo w grupie wiekowej 45–55 lat średnia wynosi 17.

Prawie dziewięciu na dziesięciu badanych ma kontakt z treściami publikowanymi przez influencerów, a blisko 60 proc. stwierdziło, że influencerzy mają pozytywny wpływ na ich nastrój. 74 proc. Polaków, którzy śledzą przynajmniej jednego influencera, deklaruje podejmowanie za jego namową określonych działań. Najczęściej jest to subskrypcja polecanych kanałów i profili, a także zmiana nawyków (32 proc.), korzystanie z polecanych aplikacji (29 proc.), odwiedzanie polecanych miejsc (27 proc.) czy zakup produktów (26 proc.).

- Zawód influencer, który jest nowy i z którego nie można zdobyć formalnego wykształcenia, cieszy się ogromnym powodzeniem, szczególnie wśród nastolatków. Niedawne badania wykazały, że 50 proc. z nich chce w życiu zostać influencerem. Nic dziwnego, dlatego że nowe pokolenia szukają innego rodzaju atrybutów niż kwestie związane z zawodem pracującego od lat na uczelni profesora, który nie zarabia tyle, ile może zarobić ktoś, kto reklamuje przysłowiową torebkę. Pieniądze i sława są czymś, co pociąga w tym zawodzie i dlatego tak wiele młodych osób chce w to wejść – mówi dr Mateusz Grzesiak, psycholog, wykładowca i konsultant. Niektórzy influencerzy swoją obecność w mediach społecznościowych traktują jako misję, inni jako pasję, a jeszcze inni – jako sposób na zarabianie pieniędzy. Ile zarabia influencer? - Jeżeli dana osoba dostanie 20 tys. zł za jakąś kampanię reklamową, w której dzięki kilku zdjęciom jest w stanie namówić do kupienia kurtki, to tego typu wynagrodzenie w kraju, w którym jedynie 10 proc. ludzi zarabia więcej niż 9 tys. zł miesięcznie brutto, bez dwóch zdań kusi i jest atrakcyjne – podkreśla Mateusz Grzesiak.

