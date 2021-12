Firmy sięgnęły do kieszeni. Takich Świąt jak w tym roku nie było jeszcze nigdy

W tym roku pracodawcy będą hojniejsi wobec pracowników niż w poprzednich latach. Rekordową popularność zyskują w tym roku premie świąteczne. Obserwujemy też powrót do znanych sprzed początku pandemii firmowych wigilii.

Autor: jk

• 6 gru 2021 10:40





Co trzeci pracodawca biorący udział w badaniu zadeklarował przeznaczenie na tegoroczne inicjatywy bożonarodzeniowe od 100 zł do 300 zł na jednego pracownika (Fot. Shutterstock)

W tym roku z okazji Bożego Narodzenia polscy przedsiębiorcy planują przekazać swoim pracownikom przede wszystkim premie okolicznościowe (44 proc.) oraz zorganizować firmowe wigilie (43 proc.).

- Udział pracodawców planujących wesprzeć pracowników premią okolicznościową przy okazji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia jeszcze nigdy nie był tak wysoki jak teraz - zaznacza Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

W ostatnich latach widać też systematyczny wzrost liczby pracodawców, którzy z okazji Świąt angażują pracowników w akcje charytatywne i społeczne. W tym roku takie inicjatywy pojawią się w co piątej firmie.

Badanie dotyczące świątecznych inicjatyw dla pracowników wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Wynika z niego, że popularność zyskują premie, ale do łask wracają też wigilie firmowe.

Premie na prowadzeniu

W poprzednim roku, w związku z pandemią, wszelkie imprezy okolicznościowe były ograniczone obostrzeniami. Obecnie znów zyskały one na znaczeniu.

Z badania wynika, że więcej niż co trzeci przedsiębiorca planuje obdarować swoich pracowników bonami podarunkowymi. 29 proc. przekaże dla swoich podwładnych oraz ich dzieci lub całych rodzin upominki, zaś 13 proc. respondentów nie planuje z okazji Bożego Narodzenia podejmować żadnych specjalnych działań.



- Z naszych badań wynika, że firmy lepiej oceniają swoją kondycję finansową i tegoroczne budżety mogą im pozwolić na więcej. Jednocześnie jest to pośrednia, symboliczna odpowiedź na presję płacową ze strony pracowników. Wobec trudności w pozyskaniu kandydatów do pracy pracodawcy uruchamiają wszystkie swoje pomysły na to, aby wpłynąć na obniżenie rotacji pracowników w firmach, a premie należą do tej grupy pomysłów - dodaje.

W ostatnich latach widać też systematyczny wzrost liczby pracodawców, którzy z okazji Świąt angażują pracowników w akcje charytatywne i społeczne. W tym roku takie inicjatywy pojawią się w co piątej firmie. Rosnąca wartość benefitów Co trzeci pracodawca biorący udział w badaniu zadeklarował przeznaczenie na tegoroczne inicjatywy bożonarodzeniowe od 100 zł do 300 zł w przeliczeniu na jednego pracownika. Jest to najpopularniejszy przedział finansowy wskazywany przez przedsiębiorców. W porównaniu z zeszłym rokiem ten odsetek wzrósł wyraźnie (o 7 pkt proc.). Warto podkreślić, że udział firm planujących wydać powyżej 500 zł na pracownika w związku ze świętami Bożego Narodzenia pierwszy raz w analizowanym okresie przekroczył próg 20 proc. i obecnie wynosi dokładnie 22 proc. Co ciekawe, najmniejszy w historii badania jest także procent firm, które postanowiły przeznaczyć na jednego pracownika od 50 do 100 zł – taki przedział kwotowy wskazało zaledwie 9 proc. respondentów. Premie nie zawsze dla wszystkich Okolicznościowe premie świąteczne w większości firm (75 proc.) będą przyznawane wszystkim pracownikom, ale w 65 proc. przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, kwota będzie zróżnicowana ze względu na stanowisko i dział. W przypadku bonów towarowych w 87 proc. firm trafią one do wszystkich zatrudnionych. Jednak tu także najczęściej ich wartość będzie zależała od stanowiska i działu, w którym pracuje dany pracownik (61 proc.).

