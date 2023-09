Finansowe eldorado w IT się kończy. Kandydaci otwarci na negocjacje stawek

Ponad połowa menedżerów IT przyznaje, że boryka się z cięciami budżetowymi. Co szósty musiał w tym roku ograniczyć zatrudnienie, a co dziesiąty wciąż stoi przed takim ryzykiem. Jednocześnie globalne wydatki na IT rosną i coraz więcej firm odmraża wstrzymane projekty.

W przypadku juniorów jest już o połowę niższy. I to właśnie juniorzy najbardziej liczą na podwyżki. Prawie 90 proc. z nich oczekuje wzrostu stawki w ciągu najbliższego roku (dla całej badanej grupy to 79 proc.), z tego aż połowa liczy na podwyżki o ponad 15 proc. Podobne oczekiwania ma jedynie co piąty ekspert i co czwarty senior.

Część firm w Polsce powoli wznawia wstrzymane projekty, inne liczą na odbicie na początku przyszłego roku. Według danych firmy Gartner w 2024 roku inwestycje w IT urosną globalnie o 8,6 proc. do 5,04 bln dolarów, a rynek wierzy, że te prognozy się sprawdzą.

Zarządzanie okrojonym budżetem to wyzwanie, na jakie wskazuje większość (57 proc.) liderów IT badanych w lipcu tego roku – tak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej w obszarze nowych technologii Awareson „Kto tu dyktuje warunki. Rynek pracy IT i SAP 2024". 37 proc. z nich planuje zwiększenie liczby projektów, 12 proc. przeprowadzi cięcia, a kolejnych 10 proc. wstrzymuje się z decyzjami.

Co na to pracodawcy? Podwyżki planuje blisko 70 proc. firm IT - w większości do 10 proc. czyli poniżej inflacji. 1/3 pracodawców albo utrzyma płace na obecnym poziomie albo będzie zmuszona do cięć. Oczekiwania kandydatów są więc sporo wyższe niż możliwości pracodawców.

Do 2026 roku rynek IT będzie się borykał z niedoborem specjalistów

Mimo zwolnień w branży IT niedobór kandydatów wciąż jest odczuwalny. To drugi najczęściej wskazywany przez menedżerów problem. Na razie nic nie wskazuje na to, by zniknął. Prognozy wydatków na IT wskazują, że przynajmniej do 2026 roku rynek będzie się borykał z niedoborem specjalistów.

- Z mojego punktu widzenia wciąż największym wyzwaniem jest niedobór adekwatnych kandydatów. Nie mam tu na myśli ludzi znających wszystkie najnowsze wersje stosowanych w projekcie technologii, ale takich, którzy są gotowi się ich nauczyć – mówi w raporcie Awareson Michał Kasprzyk, head of Alcon Global Services Regional Center.

Mimo spowolnienia, prawie 62 proc. firm rozbudowuje swoje zespoły. Rośnie też popyt z zagranicy, bo międzynarodowe korporacje sięgają po naszych, wciąż tańszych pracowników. Pojawiają się nowe wyzwania: aplikacji na ogłoszenia jest więcej, ale trudniejsza jest selekcja.

Seniorzy i eksperci są rozchwytywani. Coraz trudniej mają juniorzy

Sytuacja kandydatów zależy od doświadczenia i stacku technologicznego. Seniorzy i eksperci są rozchwytywani. Na gorsze zmienia się za to sytuacja pracowników z doświadczeniem od 2 do 5 lat. Mid developerzy, którzy w zeszłym roku odważnie wychodzili z oczekiwaniami na rynek (czasami wygórowanymi i wyższymi niż seniorzy), teraz są dużo bardziej elastyczni.

Coraz trudniej mają juniorzy. W obliczu spowolnienia, firmy starają się zatrzymywać najbardziej produktywnych pracowników, zwykle samodzielnych seniorów i ekspertów, praktycznie nie tworząc nowych miejsc pracy dla juniorów. To co logiczne w czasie kryzysu, może jednak skutkować zwiększonym niedoborem talentów za rok lub dwa.

- Trudno przewidywać przyszłość, ale rozwój na polu AI sugeruje, że specjaliści od machine learning oraz obszaru data będą coraz bardziej poszukiwani. Nie wygląda jednak na to by stawki w ogłoszeniach o pracę oferowane w branży miały znacząco wzrosnąć w 2024 roku – ocenia Krzysztof Kempiński, autor popularnego podcastu Porozmawiajmy o IT i współzałożyciel portalu SOLID.Jobs z ogłoszeniami o pracę w IT.

Jeśli chodzi o technologię - stawki rosną w obszarze ERP, security, cybersecurity oraz dla specjalistów i architektów rozwiązań chmurowych. Wysoko wyceniane są kompetencje związane z AI, machine learning i przetwarzaniem danych.

Warto w tym kontekście przytoczyć dane No Fluff Jobs, z której wynika, że ogłoszeń z zakresu sztucznej inteligencji szuka obecnie 68 proc. więcej osób niż przed rokiem. Najbardziej wzrosła liczba wyszukań ofert, w których wymagana jest znajomość NLP (przetwarzanie języka naturalnego) - o 195 proc.

Takie stanowiska jak: head of AI, AI specialist czy machine learning engineer poza branżą technologiczną do tej pory nie istniały, a obecnie możemy zobaczyć je w ofertach choćby takich firm jak: Amazon, Visa czy Coca-Cola. Choć w Polsce ten trend nie jest tak widoczny, to w przyszłości na pewno podbije również nasz rynek.

- Na naszej platformie coraz częściej pojawiają się oferty pracy związane z AI. I choć nie jest to na razie eskalujący trend, to niewątpliwie z roku na rok będzie nabierał na znaczeniu. Już teraz firmy poszukują np. specjalistów AI, tworzących oprogramowania, które bazują na algorytmach uczenia maszynowego. Osoby na tym stanowisku wdrażają nowoczesne rozwiązania dla klientów, a także zajmują się nieustannym aktualizowaniem i optymalizacją systemów pod względem ich wydajności. Do najważniejszych umiejętności należy m.in. znajomości sieci neuronowych, języków programowania oraz technologii, opierających się na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce - mówi Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.

- Ich zarobki mogą zaczynać się już od kilkunastu tysięcy zł i sięgać nawet do kilkudziesięciu tysięcy zł na miesiąc. Zatrudnienie mogą znaleźć zarówno w średnich przedsiębiorstwach, jak i globalnych firmach, instytucjach naukowych czy agencjach rządowych - dodaje.

Praca zdalna w centrum uwagi. Co czwarty specjalista chce pracować wyłącznie spoza biura

Raport Awareson pokazuje, że to nie wynagrodzenia będą w najbliższym czasie kluczowe w negocjacjach między kandydatami i pracodawcami, a powrót – przynajmniej częściowy – do biur.

- Praca zdalna to dla liderów IT nie tylko łatwiejszy dostęp do większej puli talentów, ale też wyzwania związane z zarządzaniem zespołami na odległość, oceną efektywności ich pracy, a przede wszystkim ze spadkiem zaangażowania pracowników. Dlatego w badaniu Awareson aż 27 proc. menedżerów IT zadeklarowało, że będzie chciało zwiększyć obecność specjalistów w biurach w przyszłym roku – mówi Anna Jaglińska-Prawdzik, head of marketing w Awareson i koordynatorka badania.

źródło: Badanie Awereson

26 proc. specjalistów deklaruje, że chce pracować wyłącznie zdalnie, kolejnych 23 proc. dopuszcza obecność w biurze maksymalnie raz w tygodniu.

Wyzwaniem będzie nie tylko przekonanie pracowników do częstszej obecności w siedzibie firmy, ale też przemodelowanie zasad budowania kultury, mentoringu i współpracy w zespołach.

Przypomnijmy, według danych Just Join IT w pierwszym półroczu 2023 r. 72,73 proc. ofert dotyczy pracy zdalnej, praca hybrydowa oferowana jest w 24,18 proc. ogłoszeń o pracę w IT, praca stacjonarna w 3,09 proc.

W jaki sposób tryb oferowanej płacy przekłada się na wynagrodzenie? W czerwcu 2023 r. najwięcej, bo 24 600 zł netto zarobili na umowie B2B seniorzy pracujący w pełni zdalnie, przy czym tak samo doświadczeni specjaliści pracujący z biura mogli otrzymać raptem 100 zł mniej.

W przypadku midów różnica jest większa. Pracujący zdalnie mogli liczyć na 10 proc. wyższe wynagrodzenie. Mediana z ofert full remote dla midów to 17 640 PLN netto, a stacjonarnych 16 000.

Juniorzy także statystycznie najwięcej zarobią, pracując poza biurem. Różnica sięga 9 proc. (9000 zł netto full remote, 8250 zł netto stacjonarnie).

*Raport Awareson „Kto tu dyktuje warunki? Rynek pracy IT i SAP 2024” powstał na podstawie 4 badań przeprowadzonych w połowie 2023 roku wśród 700 specjalistów IT i SAP oraz 69 firm IT lub z działami IT w Polsce.

