Eurozet chce obniżyć pensje. Pracownicy zarobią o 20 proc. mniej

Jak informuje Eurozet, zarząd spółki rozpoczął konsultacje z pracownikami, dotyczące czasowego obniżenia wynagrodzeń we wszystkich spółkach należących do grupy. Planowana redukcja wynagrodzeń ma wynieść 20 proc. i objąć wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, w tym zarząd. Czas jej obowiązywania wyniesie pięć miesięcy, zaczynając od maja tego roku.

Powodem zwolnień jest COVID-19, który negatywnie wpływa na kondycję całej branży medialnej. Jak zaznacza Eurozet, celem podejmowanych działań jest utrzymanie miejsc pracy i struktury firmy, a także złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa.

Obecnie w skład grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus, serwisy internetowe, w tym: radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl i radiostacja.pl; a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana projektom cross-mediowym i marketingowi miejsc i wydarzeń.

To nie jedyna firma z branży medialnej, która zdecydowała się na obniżenie pensji pracownikom. Niedawno zapadła decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń w grupie Polska Press. Cięcia będą proporcjonalne do wysokości obecnych zarobków. Oznacza to, że 3 tys. zł wynagrodzenia zostanie obniżone o 15 proc., kolejne 2 tys. zł - o 20 proc., dalsze 3 tys. - o 30 proc., dalsze 4 tys. zł - o 40 proc., a środki powyżej 12 tys. zł - o 50 proc.

Także Agora rozpoczęła 6 kwietnia negocjacje w sprawie obniżenia płac swoim pracownikom o 20 proc. na okres sześciu miesięcy. Wśród planowanych działań jest m.in. przejściowa obniżka wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20 proc.

W ramach prowadzonych konsultacji Agora planuje uzgodnić warunki zwolnień grupowych w spółce zależnej Goldenline w imieniu tamtejszego zarządu. Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów spółki z podstawowej działalności operacyjnej.