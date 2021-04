Europejska płaca minimalna ma poprawić sytuację. Skutek może być jednak odwrotny

Europejska dyrektywa w sprawie płacy minimalnej będzie szkodliwa dla rynku pracy i gospodarki europejskiej. Co więcej, dyrektywa może pogorszyć sytuację najbardziej narażonych pracowników, utrudnić UE wyjście z trwającego kryzysu i zakłócić dobrze funkcjonujące systemy rokowań zbiorowych – to główne wnioski płynące z Okrągłego Stołu zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z danych Eurostatu wynika, że minimalne wynagrodzenie w krajach Unii Europejskiej (tam, gdzie ono występuje) jest bardzo zróżnicowane i wynosi od 311,89 euro (Bułgaria) do 2141,99 euro miesięcznie (Luksemburg). Tak dużą różnice postanowili w pewnym stopniu zminimalizować unijni urzędnicy.

W celach unijnej dyrektywy o płacy minimalnej znalazł się zapis, że najniższa krajowa nie może być niższa niż 60 proc. mediany (środkowa wartość płacy w gospodarce) lub 50 proc. średniego wynagrodzenia w danym kraju.

Pomysł Brukseli wywołuje jednak wiele kontrowersji i spotyka się ze sprzeciwem państw członkowskich. Wątpliwości co do adekwatności tego rozwiązania zgłosiły Polska, Austria, Dania, Estonia, Węgry, Irlandia, Malta, Holandia i Szwecja.

- Jesteśmy sceptyczni wobec tych propozycji. Na razie jest to bardzo wstępny projekt dyrektywy i w tej chwili wnosimy pewne swoje uwagi. Nasz rynek pracy jest zupełnie inny od wielu europejskich rynków pracy. Musimy się nad tym zastanowić. Musimy dać sygnał, że nie w każdym kraju te proponowane regulacje się sprawdzą– mówiła w „Rządowej Ławie” wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Na specyfikę Polski zwraca uwagę także Jacek Silski, prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej. Jego zdaniem rozporządzenie nie bierze pod uwagę nierówności, jakie na terenie Unii Europejskiej funkcjonują.

– Płaca minimalna jest kolejnym punktem ograniczającym działania wielu polskich firm. My jesteśmy na początku drogi, za nami lata odkopywania się z trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Nieetyczne jest wprowadzanie wymogu podporządkowania się nowym regulacjom - podkreśla.

Beata Staszków, prezes Związku Pracodawców Polska Miedź uważa, że mocno wpłynie to na konkurencyjność gospodarki. Ponadto wiązało się będzie ze wzrostem kosztów zatrudnienia, które w Polsce i tak są wysokie.

- Płaca minimalna i aspiracje Unii Europejskiej, niejasny sposób jej liczenia spowoduje utratę konkurencyjności polskiej gospodarki. Spowoduje, że Unia straci impet, który miała kilka temu. Oczywiście podzielamy obawy, że jest to ingerencja w zasadę subsydiarności (zasada pomocniczości - przyp. red.) Wzrost płacy minimalnej uderzy w te branże, które bazują na najniższym wynagrodzeniu i zatrudniają pracowników nisko wykwalifikowanych. Poszkodowane będą regiony mniej rozwinięte. Wiemy, że w Polsce mamy wysokie daniny, jakie pracodawca ponosi, dodatkowe obciążenia będą skutkowały zwolnieniami - mówi Staszków.

U nas europejska płaca minimalna... już jest

Pomysł wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej nie spotyka się także z poparciem przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

Należy jednak pamiętać, że europejska płaca minimalna w praktyce w Polsce już jest.

– Wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej to regulacja która tak naprawdę jest przed nami. Choć patrząc na aktualną wysokość płacy minimalnej, my już spełniamy te założenia – zauważa Sławomir Dudek, główny ekonomista fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Polska płaca minimalna w 2021 roku (2800 zł brutto) stanowi około 53 proc. planowanej średniej płacy w gospodarce, która w tym roku ma wynieść 5259 zł.

Jednak jak zauważa główny ekonomista FOR, wprowadzenie uregulowań na poziomie europejskim może otworzyć puszkę Pandory.

– Tworzenie sztucznych parametrów na poziomie europejskim jest niebezpieczne. Pytanie, czy za rok czy dwa ktoś nie wpisze większych wymaganych liczb. Często na perspektywę płacy minimalnej patrzymy z perspektywy Warszawy, a w przypadku Polski widzimy spore zróżnicowanie regionalne. Już teraz mamy powiaty, w których relacja płacy minimalnej do średniej krajowej to około 60 proc. W USA toczy się żywa dyskusja na temat płacy minimalnej, część stanów ma niską federalną płacę minimalną, część ma ustaloną swoją wyższą. Pojawiają się pomysły by wprowadzić płacę minimalną na wyższym poziomie w całych Stanach, a ekonomiści nie mają na ten temat wspólnego zdania – dodaje.

Jacek Silski dodaje, że proces podwyższania minimalnego wynagrodzenia nie zostanie w żaden sposób zahamowany. Całość jednak powinna być jednak dostosowana do lokalnych uwarunkowań.

- Ten proces powinien być wolnorynkowy i spokojny. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że w pracowników należy inwestować. Wprowadzenie odgórnych regulacji spowoduje, że Unia Europejska utraci część swojej mocy na rzecz Chin czy Stanów Zjednoczonych.

Ma pomóc najsłabszym, najbardziej w nich uderzy

To na co zwracają uwagę osoby sceptycznie nastawione do pomysłu wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej, to negatywny wpływ na rynek pracy.

- Płaca minimalna ma pomóc słabszym, a tak naprawdę ich dotyka najbardziej. Spójrzmy na przykład więźnia, który wracając do rzeczywistości musi zdobyć doświadczenie, zbudować zaufanie społeczne. Wysoka płaca minimalna może mu to utrudnić, może się bowiem spotkać ze sporymi problemami w aktywnym powrocie na rynek pracy – zauważa Sławomir Dudek i dodaje, że takie rozwiązania mogą mieć inny negatywny skutek.

- Dane polskie już pokazuję, że mamy wysokie bezrobocie wśród młodych, ucieczkę na samozatrudnienie, wykorzystywanie innych form zatrudnienia, wysoką inflacje. Nie wiemy, jak takie rozwiązanie będzie wpływało na benefity pozapłacowe, na elastyczność pracy. Tego analizy nie pokazują, bo rynek nie pozwala podnosić wynagrodzenia na bardzo wysokie poziomy – dodaje.

Beata Staszków zauważa, że wzrost kosztów zatrudniania pracowników wzmocni szarą strefę.

- Jedną z obaw, którą mamy, a która będzie wynikała z podwyżki płacy minimalnej, to rozwój szarej strefy. To uderzy w naszą konkurencyjność, pojawi się mnóstwo osób nieubezpieczonych – poza systemem. Doprowadzi to również do odpływu dobrze wykształconej kadry, która będzie lokowała swoje przedsiębiorstwa tam, gdzie nie ma wysokich danin. Przedsiębiorcy nie będą w stanie zatrudniać ludzi, będą ograniczać zatrudnienie szczególnie w branżach, gdzie trudno zastąpić człowieka – zauważa.

Tym bardziej, że jednym ze wskaźników, które nie przemawiają za pozytywnymi efektami wprowadzenia europejskiej minimalnej płacy, jest jest niski poziom robotyzacji i automatyzacji w Polsce. Płaca minimalna ma być bowiem powiązana m.in. z efektywnością.

- Pracownik w Niemczech czy Luksemburgu jest bardziej wydajny od pracownika w naszym kraju. Problem robotyzacji jest istotny, a wprowadzenie nowych rozwiązań wpłynie na zwiększenie jakości pracy, podniesie kreatywność polskich pracowników - dodaje Staszków.