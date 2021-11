Europejska płaca minimalna coraz bliżej. Związkowcy są zadowoleni, przedsiębiorcy niekoniecznie

Parlament Europejski przegłosował mandat do prac nad dyrektywą o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w UE - 443 głosy za, 192 głosy przeciw, 58 głosów wstrzymujących się. Polscy europosłowie w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu.

Związek zawodowy "Solidarność" jest zadowolony z wyników głosowania w PE (Fot. Shutterstock)

W czwartek, 25 listopada w PE odbyło się głosowanie w sprawie europejskiej płacy minimalnej. Związek zawodowy "Solidarność" jest zadowolony z jego wyników - ich zdaniem to ważny i potrzebny projekt.

Z kolei przedsiębiorcy z ZPP krytykują dyrektywę, która ich zdaniem będzie szkodliwa dla rynku pracy i gospodarki europejskiej.

Obecnie miesięczne płace minimalne różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich - od 332 euro w Bułgarii do 2 202 euro w Luksemburgu.

- Jesteśmy zadowoleni z rezultatu głosowania, „Solidarność” od samego początku popierała tę inicjatywę – mówi Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność” – Związek cały czas podejmuje liczne działania przekonujące polityków do poparcia tego ważnego i potrzebnego projektu - dodaje.

Esther Lynch, zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ wskazuje, że głosowanie jest kamieniem milowym na drodze do poprawy życia milionów ludzi pracy zmagających się z niskimi płacami w całej UE - ale będzie miało znaczenie tylko wtedy, gdy negocjacje w sprawie dyrektywy zostaną szybko zakończone. Teraz wiele zależy od Rady UE, a więc państw członkowskich, które powinny wykazać się pilnością działań, której wymaga sytuacja, w której coraz więcej obywateli UE popada w ubóstwo.

Lynch podkreśliła, że prawo zwiększające płace minimalne i wzmacniające negocjacje zbiorowe - w kształcie popartym dziś Parlament Europejski - jest potrzebne ludziom pracy w całej Europie i wspiera ożywienie gospodarcze.

Związkowcy z "Solidarności" podkreślają, że 6 grudnia może dojść do przyjęcia stanowiska negocjacyjnego przez Radę, co umożliwi przejście rozmów do kolejnego etapu.

Przedsiębiorcy mają zastrzeżenia

W innym tonie wypowiadają się przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy uważają, że dyrektywa będzie szkodliwa dla rynku pracy i gospodarki europejskiej. Może ona pogorszyć sytuację najbardziej narażonych pracowników, utrudnić UE wyjście z trwającego kryzysu i zakłócić dobrze funkcjonujące systemy rokowań zbiorowych. - Przede wszystkim ZPP sprzeciwia się wprowadzeniu dyrektywy ze względu na brak kompetencji Unii Europejskiej do działania w zakresie płac. Wskazujemy na niewiążący charakter politycznej deklaracji jaką jest Europejski Filar Praw Socjalnych oraz negatywne skutki społeczne i gospodarcze jakie wywoła dyrektywa. Zastrzeżenia budzi zwłaszcza powołanie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawy do wprowadzenia proponowanych zmian. Istotnie przepis ten daje Unii możliwość wspierania i uzupełniania państw członkowskich w działaniach związanych z warunkami pracy, jednakże ten sam artykuł w ustępie 5 wyraźnie wskazuje, że „postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzeń” - komentują przedstawiciele ZPP. Zdaniem ZPP proponowane w dyrektywie rozwiązania mogą mieć także wpływ na pogłębienie kryzysu inflacyjnego w Europie. - Zwiększenie wynagrodzeń powinno bowiem iść w parze z rosnącym PKB i być uzależnione od rynku, nie zaś wyłącznie od ram prawnych narzuconych w drodze decyzji politycznej. Na tych zmianach stracić może również część pracowników, gdyż pracodawcy obawiając się dodatkowych kosztów mogą okazywać niechęć dla oferowania umów o pracę tudzież będą oferowali jedynie część etatu na poszczególnych stanowiskach - tłumaczą przedsiębiorcy. Czytaj też: Europejska płaca minimalna ma poprawić sytuację. Skutek może być jednak odwrotny Warto podkreślić, że w Polsce dyrektywa nie spowoduje znaczących zmian w zakresie wynagrodzeń. Przypomnijmy, że obecnie minimalne wynagrodzenie brutto w naszym kraju wynosi 2800 zł, zaś od stycznia 2022 r. wzrośnie do 3010 zł. Tymczasem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5885,75 zł. - Oznacza to, że regulacje unijne nie będą miały znacznego wpływu na politykę w zakresie najniższego wynagrodzenia w naszym kraju. Wprowadzenie dyrektywy spowoduje natomiast dalszą formalizację rynku pracy i ograniczy możliwości swobodnego kształtowania polityki minimalnego wynagrodzenia w przyszłości, szczególnie w sytuacjach kryzysowych - podkreśla ZPP. Europejska płaca minimalna Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że 21 z 27 państw członkowskich UE ma krajową płacę minimalną. Państwami bez pensji minimalnej są: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. Miesięczne płace minimalne różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich, od 332 euro w Bułgarii do 2 202 euro w Luksemburgu. Polska należy do pierwszej grupy z krajową płacą minimalną poniżej 750 EUR miesięcznie. Do tej grupy należą także: Bułgaria, Rumunia, Węgry, Łotwa, Chorwacja, Estonia, Czechy, Słowacja i Litwa. W tych państwach płaca minimalna waha się od 332 euro w Bułgarii do 642 euro na Litwie. Źródło: Eurostat Więcej o pomyśle wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej przeczytaj w rozmowie z dr Agnieszką Wincewicz-Price, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

