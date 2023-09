Emerytury stażowe to pułapka, będą niższe - ostrzegają ekonomiści

Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych. To rozwiązanie może być korzystne dla pracowników, którzy z powodów zdrowotnych nie są w stanie dotrwać do ustawowego wieku emerytalnego. Eksperci ostrzegają jednak, że świadczenia te będą niższe.

Temat wprowadzenia emerytur stażowych w przestrzeni publicznej jest obecny od ponad dekady. Już 13 lat temu dyskusję na ten temat rozpoczęło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Obecnie w Sejmie złożone są cztery projekty wprowadzające niemal takie same (różniące się szczegółami) warianty emerytur stażowych. Złożyły je OPZZ, NSZZ Solidarność, kolejny jest projektem obywatelskim, swój projekt złożył również prezydent Andrzej Duda.

- W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęło od podpisania tych porozumień. Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - powiedział prezes PiS.

Ekonomiści podkreślają, że krótszy czas pracy to niższe emerytury. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich w rozmowie z Business Insider (BI) podkreśla, że im wcześniej ktoś przejdzie na emeryturę, tym większa będzie różnica w wysokości emerytury.

- Wysokość emerytur będzie zależeć od różnych uwarunkowań, m.in. od wielkości kapitału emerytalnego i stopy jego waloryzacji. Ogólnie można oszacować, że jeden rok dłuższej pracy może dać emeryturę wyższą o 10-15 proc. I odwrotnie: wcześniejsze przejście na emeryturę nie tylko przełoży się na mniejszy zgromadzony kapitał w ZUS, ale też na większą oczekiwaną długość życia, przez którą dzielony jest kapitał przy ustalaniu wysokości emerytury. To przekłada się na niższe świadczenie - tłumaczy Łukasz Kozłowski dla Business Insidera Polska.

Temat wprowadzenia emerytur stażowych w przestrzeni publicznej trwa od ponad dekady (Fot. Pixabay)

Przykład? Jak wylicza Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, założyciel inicjatywy Debata Emerytalna, jeżeli kobieta, której kapitał w ZUS wynosi 500 tys. zł przejdzie na emeryturę w wieku 56 lat - po 38 latach pracy zawodowej, otrzymałaby świadczenie w wysokości 1709 zł, czyli o 28 proc. mniej niż osoba, która poszłaby na emeryturę w wieku 65 lat i o 13 proc. mniejsze od osoby kończącej pracę w wieku 60 lat.

Kolejny przykład. Mężczyzna,który przeszedłby na emeryturę w wieku 61 lat (po 43 latach pracy) mógłby liczyć na emeryturę w wysokości ok. 2855 zł, czyli o 14 proc. mniej niż gdyby pracował do ustawowego wieku, który wynosi 65 lat.

Czym są emerytury stażowe i czy warto je wprowadzać?

- Emerytura stażowa jest rozwiązaniem, które wprowadza do polskiego systemu emerytalnego - pracowniczego i rolniczego - elastyczność w zakresie momentu przejścia na emeryturę. W tym przypadku o możliwości przejścia na emeryturę będzie decydował okres ubezpieczenia emerytalnego (liczony jako suma okresów składkowych i nieskładkowych), a nie osiągnięcie wieku emerytalnego - wyjaśnia dr Piotr Kania z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jak tłumaczy Kania w rozmowie z PulsHR.pl, argumenty za poparciem rozwiązania są zasadniczo dwa.

- Pierwszym jest zwrócenie uwagi na stan zdrowia osób, które w bardzo młodym wieku podjęły pracę zarobkową. A drugim, ponowne wprowadzenie do powszechnych programów emerytalnych kryterium stażu pracy. Powinno ono zachęcić osoby aktywne zawodowo do zgłaszania tej aktywności do ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego - wyjaśnia Piotr Kania.

- Wprowadzenie tego rozwiązania należy przede wszystkim ocenić pozytywnie z tego pierwszego powodu. Osoby, którym stan zdrowia ogranicza możliwości aktywności zawodowej mają możliwość ubiegania się o świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy. Jednak procedury są w tym przypadku bardziej złożone i mniej komfortowe niż możliwość przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy - dodaje.

"Nie mówi się o latach składkowych, tylko o świadczeniach stażowych czy też emeryturach stażowych"

Od lat rozwiązanie negatywnie ocenia dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

- Wpływają projekty, które odrealniają kwestie dotyczące pokrycia finansowego świadczeń emerytalnych i zabezpieczenia przepływów finansowych na te cele. W propozycjach rozwiązań, jakie się ukazały, jest pewna manipulacja - nie mówi się o latach składkowych, tylko o świadczeniach stażowych czy też emeryturach stażowych. Tymczasem staż pracy, a staż składkowy to są dwie różne sytuacje. Można mieć 15 lat składkowych i 30 lat stażu pracy. Lata stażowe nie odzwierciedlają stażu ubezpieczeniowego - podkreśla w rozmowie z naszym portalem.

Jak podkreśla, składanie w Sejmie projektów, które nie mają pokrycia w budżecie, jest szkodliwe.

- Jeżeli zliczymy deficyt funduszu emerytalnego, 13. i 14. poza systemowe świadczenia emerytalne, wysoką waloryzację, która wyniesie 25,4 miliarda złotych – oznacza to, że wymienione płatności wynoszą blisko 90 miliardów złotych, które nie mają pokrycia w budżecie. Forsowanie kolejnych projektów składanych z różnych stron w Sejmie, niepokrytych budżetem, które dokonują pewnej manipulacji pojęciowej, jest szkodliwe - tłumaczy.

