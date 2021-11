Emerytury i renty w Polsce w roku 2020. Gdzie najwyższe, a gdzie najniższe?

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2020 roku wyniosła 2474,54 zł i była o 5,2 proc. wyższa w porównaniu z rokiem 2019. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim. Tam też był najwyższy w kraju odsetek emerytów i rencistów. Takie dane przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego.

Niemal co czwarty Polak to emeryt lub rencista (fot. pixabay.com)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił we wtorek (16 listopada) raport dotyczący emerytur i rent w roku 2020. Publikacja zawiera opis stanu i zmian zachodzących w: liczebności i strukturze populacji emerytów i rencistów, kwotach świadczeń emerytalno-rentowych, wysokości przeciętnej emerytury i renty. Obejmuje także informacje o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych emerytów i rencistów, a także o ich warunkach mieszkaniowych i zagrożeniu ubóstwem.

Jak wynika z danych GUS, w 2020 roku w Polsce było 9,32 miliona emerytów i rencistów tj. o 0,5 proc. więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do ogółu liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,4 proc. (24,2 proc. w roku 2019 r.), a dominują w niej osoby pobierające emerytury. Od 2015 roku liczba emerytów i rencistów umiarkowanie rośnie (najsilniejszej w 2018 roku) przy czym jeśli zestawić obecną ich liczbę z rokiem 2000, to okaże się, że liczba osób korzystających z tych świadczeń jest bardzo zbliżona. Wyraźnie zmieniły się natomiast proporcje w jej obrębie – ubyło rencistów, przybyło zaś emerytów.

Najwięcej emerytów i rencistów odnotowano w województwach: mazowieckim (1, 197 mln) i śląskim (1, 186 mln), a najmniej w opolskim (211,4 tys.) i lubuskim (227,6 tys.), co koresponduje z ogólną liczbą ludności w tych regionach. Z kolei względem liczby ludności, najwyższy odsetek emerytów i rencistów (26,4 proc.), stwierdzono w województwie śląskim, nieco niższy w województwie łódzkim (26,1 proc.) i świętokrzyskim (25,5 proc.), a najniższy – 20,5 proc. w województwie pomorskim.

Najwyższe emerytury w województwie śląskim. A jeszcze wyższe w resortach

Jak podaje GUS przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2020 roku wyniosła 2474,54 zł i wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (przeciętnie 2948,28 zł), a najniższe w województwie podkarpackim (2217,10 zł).

Z analizy rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2020 r. wynika, że przeciętna wysokość emerytury według stanu na 31 marca 2020 r. (średnia arytmetyczna) wyniosła 2395,11 zł, w przypadku mężczyzn – 2992,13 zł, w odniesieniu do kobiet – 2002,66 zł.

Połowa ze świadczeniobiorców otrzymywała emeryturę w wysokości do 2119,96 zł, połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 2716,28 zł, natomiast połowa kobiet – w wysokości do 1839,55 zł. W 2020 r. 5,2 proc. osób otrzymywało emerytury w wysokości poniżej 1059,98 zł, a 19,3 proc. w wysokości powyżej 3179,94 zł.

Na renty z tytułu niezdolności do pracy zdecydowanie najwięcej pieniędzy wypłacono w woj. śląskim (2970,2 mln zł), a najmniej w opolskim (240,1 mln zł). W pięciu województwach zanotowano wzrost kwot na renty z tego tytułu - najwyższy w kujawsko-pomorskim (o 1,7 proc.), natomiast najniższy w zachodniopomorskim (o 0,8 proc.). W dziesięciu regionach zanotowano spadek kwot przeznaczonych na renty z tego tytułu - od 1,4 proc. w woj. dolnośląskim do 0,3 proc. w lubuskim (w woj. świętokrzyskim nie zanotowano zmian). Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS wyniosła 1997,97 zł (wzrost o 7 proc.). Podobnie jak w przypadku emerytur, najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (przeciętnie 2506,22 zł), a najniższe w województwie łódzkim (1716,82 zł).

GUS przeanalizował także świadczenia wypłacane przez resorty: obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. W 2020 r. te trzy ministerstwa wypłaciły łącznie 17 888,1 mln zł z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych (wzrost o 4,5 proc. w porównaniu do 2019 r.). Największy udział w tych wydatkach miało MSWiA – 9 165,7 mln zł. Największą część świadczeń wypłacanych łącznie przez te trzy resorty przeznaczono na wypłaty emerytur (14 025,4 mln zł dla 295 tys. emerytów). Wysokość przeciętnej emerytury w resortach w 2020 r. wyniosła: 4308,34 zł w MS (wzrost o 5 proc.), 3960,75 zł w MON (wzrost o 2,5 proc.) oraz 3906,8 zł w MSWiA (wzrost o 5,7 proc.).

Wysokość emerytury względem pensji - ostatnie lata pod znakiem spadków

Mat. GUS

W 2020 r. relacja przeciętnej miesięcznej emerytury brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniosła 56,4 proc. i nie zmieniła się w porównaniu do roku 2019. Dla porównania, w roku 2018 wynosiła 58 proc., w roku 2014 – 64 proc. zaś w latach 2005- 2007 przekraczała 66 proc.