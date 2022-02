Emerytury będą wyższe niż zakładano. "Robimy wszystko, żeby poprawić los emerytów"

Od marca tego roku emerytury i renty idą w górę. Rząd zwiększa wskaźnik waloryzacji, dzięki czemu świadczenia wzrosną o 7 proc. Najniższa emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto. To wzrost o 87,56 zł.

Biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji w 2021 r. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przy 20 proc. udziale realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r. ukształtowałby się na poziomie 105,7 proc.

Jak jednak poinformował podczas briefingu prasowego premier Mateusz Morawiecki, rząd zdecydował o zwiększeniu wskaźnika waloryzacji. Dzięki temu świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 7 proc.

W efekcie średnia miesięczna emerytura z uwzględnieniem 13. i 14. emerytury wzrośnie o 55 proc. w stosunku do 2015 roku - wyniesie 2727,68 zł netto.

- Dla napiętych budżetów emerytów i rencistów kilkuprocentowa inflacja może być trudniejsza do udźwignięcia niż inflacja dla osób czynnych zawodowo. Chcąc w większym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową seniorów, zmieniamy rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r., ustalając wysokość tego zwiększenia na poziomie 63,33 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrośnie z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł.

Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł – to o 65,67 zł więcej.Ile to kosztuje?

Koszt waloryzacji przy wskaźniku 105,7 proc. wyniósłby ok. 15 mld zł. Przy wskaźniku waloryzacji kształtującym się na poziomie 107 proc. a koszt waloryzacji wyniesie – ok. 18,4 mld zł, z tego 3,4 mld zł wynika z podniesienia wskaźnika realnego wzrostu wynagrodzenia we wskaźniku waloryzacji z 20 proc. do 63,33 proc.

Czternasta emerytura

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że również w tym roku wypłacona zostanie czternasta emerytura – na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym. Pieniądze mają trafić do uprawnionych „jesienią lub późnym latem".

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, czternastka była wypłacana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dochodowej świadczeniobiorców. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzymała to świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

- Trzeba na to patrzeć razem i porównać to, do tego, jakie były waloryzacje w czasach Platformy Obywatelskiej. Do wszystkich dziennikarzy apeluję o taką właśnie bezstronność, o rzetelne porównanie liczb między rokiem 2014, 2015 między czasami pana Donalda Tuska, premiera polskiej biedy, a dzisiejszymi czasami, kiedy robimy wszystko, żeby poprawić los emerytów – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.