Emerytura zależna od liczby dzieci. Minister chce iść śladem Francji

Uwzględnienie w systemie emerytalnym faktu posiadania dzieci zdaniem wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbary Sochy jest rozwiązaniem, które pomogłoby zmniejszyć różnicę w wysokości emerytur między mężczyznami i kobietami. Ta obecnie wynosi średnio ponad 1000 zł.

Różnice w wysokości emerytur między kobietami i mężczyznami wynoszą ponad 1000 zł (Fot. Pixabay)

Dokładnie 2608,51 zł po waloryzacji w marcu 2021 r. wynosiła przeciętna miesięczna wysokość emerytur wypłaconych przez ZUS. Jednak kobiety otrzymywały dużo niższe świadczenie niż mężczyźni. U panów przeciętna emerytura wynosiła 3259,27 zł, u pań było to 2184,56 zł. Czyli ponad 1000 zł.

Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej podkreśla, że problem różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn pogłębia się z racji tego, że mamy różną oczekiwaną długość życia, nasze aktywności zawodowe były różne, ale też pobieraliśmy inne wynagrodzenie.

- Z tym problemem kraje radzą sobie różnie, jednak chciałam zwróci uwagę na Francję. To jedyny znany mi kraj, który w systemie emerytalnym uwzględnia fakt macierzyństwa i związanych z tym przerw w pracy - mówi wiceminister Barbara Socha.

Precyzuje, że Francja dolicza matkom odpowiednią liczbę kwartałów składkowych i podwyższa ich świadczenia, z kolei oboje rodziców, jeśli wychowali trójkę dzieci, mają wyższą emeryturę o 10 proc. przy kolejnych dzieciach jej wysokość rośnie, ale nie więcej niż o 30 proc. łącznie.

Wiceminister Barbara Socha była uczestniczką panelu odbywającego się w ramach EEC 2022 (fot. PTWP)

- Ten system nie tylko wyrównuje szanse kobiet, ale też docenia wysiłek ojców, którzy inwestują w wychowanie dzieci - podkreśla wiceminister.

Jak dodaje, to że dziś mówimy o relatywnie dobrej sytuacji FUS, wynika z tego, że dziś konsumujemy plus wyżu demograficznego.

- My jesteśmy licznym pokoleniem wpłacającym składki na naszych rodziców, których jest mniej. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że za 20 lat sytuacja się odwróci i nasze liczne pokolenie będzie zależeć od tego, jak te mniej liczne pokolenia będą sobie radzić. A zaznaczę, że najmniej liczne pokolenie właśnie zaczyna studia. Z ich perspektywy to dobra sytuacja, ale dla nas rodziców i osób starszych to zła wiadomość - podkreśla wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Czytaj też: Będzie czternasta emerytura. Na jakich zasadach? Jej zdaniem jednym z rozwiązań łagodzących problem różnic w wysokości emerytur jest uwzględnienie w systemie emerytalnym faktu posiadania dzieci. - Dziś mamy do czynienia z czymś na kształt partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie rodzice, którzy wychowują dzieci ponoszą koszty wychowania kolejnych pokoleń, a dochody wynikające z tego faktu, że te osoby wchodzą na rynek pracy, są już upaństwowione. W dużej mierze najwięcej z tych dochodów korzystają osoby, które dzieci nie mają. Bo kobiety, które nie wychowywały dzieci, nie mają przerw z tym związanych, dostają wyższe emerytury. W literaturze fachowej nazwane jest to "efektem gapowicza" - wyjaśnia wiceminister Barbara Socha.

