Emerytura? Polacy nie mają już wątpliwości

Respondenci w większości spodziewają się na tym etapie życia również rzadszych wyjazdów, mniejszych wydatków konsumpcyjnych i spadku ogólnej jakości życia.

Jednocześnie kwotę pozwalającą na godne życie większość lokuje w przedziale od 3 000 do 4 000 zł na rękę.

Wielu z ankietowanych szanse widzi w prywatnym oszczędzaniu – 51,59 proc. już odkłada w ten sposób pieniądze, a blisko 67 proc. zamierza to robić w przyszłości.

- Polacy z obawą patrzą na jesień życia. Wielu z nich jest świadomych, że z perspektywy wydatków może być to bardzo wymagający czas i trzeba się do niego odpowiednio przygotować, np. dodatkowo odkładając pieniądze. Istnieje tutaj wiele możliwości – IKE, IKZE, PPE albo PPK, które w tym roku otwiera się na pracowników średniej wielkości firm, zatrudniających od 50 do 250 osób. Rozwiązania są zatem dostępne i skrojone bezpośrednio pod gromadzenie kapitału na emeryturę. Wraz ze wzrostem świadomości i postępującymi obawami, powinny one być coraz bardziej popularne. Zwłaszcza, że w każdym z wymienionych produktów kapitał gromadzony prywatnie z celem emerytalnym jest dziedziczony – wyjaśnia Przemysław Gawlak, dyrektor Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI.

Polacy mają świadomość, że emerytura ma swoje prawa i może się wiązać z potrzebami wydatkowymi, które mogą okazać się trudne do zaspokojenia ze świadczeń z ZUS. Zaledwie 27,78 proc. pytanych nie obawia się problemów finansowych na emeryturze, przy czym aż 72,22 proc. się ich obawia. Zdecydowana większość respondentów (63,69 proc.) uważa, że jakość ich życia na emeryturze spadnie, a 33,33 proc. jest zdania, że się nie zmieni. Przy tym zaledwie 2,98 proc. liczy w tym względzie na wzrost.

Większość respondentów (62,70 proc.) jest zdania, że będzie rzadziej podróżować na emeryturze. Mniej, bo 30,95 proc. badanych osób, sądzi, że uda im się zachować podobną częstotliwość wyjazdów jak obecnie. Zaledwie 6,35 proc. osób jest przekonanych, że na emeryturze będzie podróżowało częściej niż dotychczas. Ponad połowa badanych (50,60 proc.) uważa, że ich wydatki na konsumpcję spadną na emerytalnym etapie życia. 41,87 proc. jest zaś zdania, że będzie wydawało na konsumpcję tyle ile dotychczas. Najmniej respondentów (7,54 proc.) wskazało, że ich wydatki konsumpcyjne wzrosną.

- Prywatne oszczędzanie na emeryturę ma kilka poważnych zalet, w zależności od rozwiązania, na które się zdecydujemy. Poza samym budowaniem zabezpieczenia finansowego, które jest wartością samą w sobie i może po prostu pozwolić na realizowanie bardziej wysublimowanych potrzeb, takich jak np. podróżowanie, są to przede wszystkim liczne preferencje podatkowe i możliwość dziedziczenia przez bliskich naszych środków. Nie mniej ważne są duże możliwości związane z dysponowaniem zgromadzonymi przez nas środkami. Przykładowo środki odkładane w Pracowniczym Planie Kapitałowym będą dostępne dla uczestnika w każdym czasie, a w razie konieczności wypłaty na cel mieszkaniowy lub choroby, jeśli dzieje się to na warunkach zgodnych z ustawą, oszczędzający zachowuje wszelkie korzyści finansowe – dodaje Przemysław Gawlak z Esaliens TFI.