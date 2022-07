Emerytura dla każdego, nawet niepracującego. Nowy pomysł już w Sejmie

KDS

Do sejmu trafiła petycja, by emerytura minimalna była przyznawana każdemu, kto z konkretnych powodów, np. choroby swojej lub bliskich, nie mógł podjąć pracy, bez względu na staż pracy. - Do tej pory osoby pobierają głodowe emerytury w wysokości 1 gr. To jest nienormalne przy zasadzie państwa prawa - argumentuje autor petycji Damian Banach. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1338,44 zł brutto (Fot. Shutterstock)

Obecnie świadczenia z ZUS pobiera 7,8 mln osób. Z roku na rok jest ich więcej.

Po marcowej waloryzacji rent i emerytur zmniejszyła się liczba osób pobierających najniższe świadczenia. Trafiają one do 341,3 tys. osób, czyli do ponad 8 proc. więcej niż w marcu 2021.

Do Sejmu wpłynęła właśnie petycja w sprawie przyznania prawa do minimalnej emerytury każdemu obywatelowi, bez względu na jego staż pracy.

Minimalna emerytura wynosi obecnie 1338,44 zł brutto. Jednak żeby ją otrzymać, należy spełnić konkretne wymogi. Świadczenie to przysługuje kobietom po ukończeniu 60. roku życia, jeśli przepracowały co najmniej 20 lat, a mężczyznom, gdy skończą 65 lat i przepracują co najmniej 25 lat.

Damian Banach, społecznik, któremu bliskie są problemy osób niepełnosprawnych czy schorowanych i który jest autorem petycji złożonej w Sejmie, uważa, że obecne zasady przyznawania tego świadczenia są niesprawiedliwe. Uniemożliwiają one skorzystanie z niej np. osobom, które ze względu na chorobę swoją lub swoich bliskich nie podjęły zatrudnienia. Jego zdaniem właśnie w takich sytuacjach rząd powinien zrezygnować z wymogu stażu pracy i przyznać takim osobom świadczenie.

- Do tej pory osoby pobierają głodowe, niskie emerytury w wysokości jednego grosza. To jest nienormalne przy zasadzie państwa prawa. Proszę przeżyć za ten jeden grosz przez miesiąc - komentuje w uzasadnieniu wnioskodawca.

W marcu 2022 emerytury niższe niż emerytura minimalna trafiały do 341,3 tys. osób (fot. Unsplash)

Apeluje on o zmianę prawa i umożliwienie każdej osobie, w przypadku której zachodzą przesłanki (kobiecie po 60. roku życia, a mężczyźnie po 65. roku życia), skorzystania z tego świadczenia. Zaś osoby, które wykażą odpowiedni staż pracy, powinny otrzymywać wyższe świadczenie.

Coraz więcej Polaków na groszowej emeryturze

Z najnowszych danych ZUS wynika, że zwiększyła się grupa osób pobierających groszowe emerytury, czyli takie, których wysokość jest niższa niż minimalna emerytura. W marcu 2022 emerytury groszowe trafiały do 341,3 tys. osób. To więcej o 8,4 proc. w porównaniu z marcem 2021. Z danych ZUS wynika, że nastąpił wzrost o 4 proc. liczby osób pobierających emerytury w wysokości do 400 zł. Czytaj więcej: Zarabiają średnio 216 tys. zł miesięcznie. Jest ich w Polsce coraz więcej Są to osoby, których kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę był bardzo niski. W marcu 2021 r. było ich 18 tys. a w marcu 2022 r. 18,8 tys. Rok temu w liczbie tej 4,7 tys. osób pobierało emerytury w wysokości do 100 zł, w 2022 r. takich osób było 5,5 tys. – ich liczba wzrosła zatem o 17,8 proc. Warto też zaznaczyć, że marcowa waloryzacja poprawiła sytuację wielu emerytów. Z danych ZUS wynika, że wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu 2022 trafiały one do 108 tys. osób, w porównaniu

z rokiem poprzednim było to więcej o 49,0 tys., czyli o 83 proc. Emerytury w wysokości ponad 10 tys. zł pobierało 7,5 tys. osób, w tym 186 świadczeniobiorców, którzy pobierali emeryturę w wysokości ponad 15 tys. zł. Po waloryzacji największy odsetek emerytur – 16,6 proc. – mieści się w przedziale w wysokości od 2 000,01 zł do 2 400 zł. Emerytury groszowe do likwidacji O konieczności zlikwidowania emerytur groszowych mówi się od lat, m.in z racji tego, że ich wypłacanie generuje dużo wyższy koszt niż wysokość świadczenia. Jak wyliczył ZUS, samo ustalenie po raz pierwszy wysokości świadczenia to 115 zł. Potem dochodzi koszt obsługi. A problem z nimi pojawił się w momencie zmiany systemu emerytalnego w 1998 roku. Od tego czasu każda osoba, która przepracowała w życiu choć jeden dzień i odprowadziła choć jedną składkę emerytalną do ZUS, ma przyznaną emeryturę. Długo mówi się też o ich zlikwidowaniu, jednak na razie na rozmowach się kończy. Nad projektem zmian miało pracować Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ale na razie na zapowiedziach koniec. O konieczności zlikwidowania emerytur groszowych mówi się od lat (fot. Shutterstock) - Moim zdaniem emerytury groszowe są kwestią absolutnie wymagającą zmian w polskim prawie. Obecnie wystarczy pracować jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Proponujemy, aby prawo do emerytury przysługiwało po przepracowaniu konkretnego okresu, jak to jest w wielu krajach UE, np. 5, 10 czy 15 lat, lub po uzbieraniu określonej kwoty kapitału emerytalnego. Proponujemy również zachować prawa już nabyte, nawet do tej najniższej emerytury w wysokości 2 groszy, którą obsługujemy - mówiła już w ubiegłym roku prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Podobny pomysł zgłaszał wiceminister pracy Stanisław Szwed, który przypomniał, że w grupie osób pobierających groszowe emerytury są też takie, które mają bardzo dobrą sytuację finansową, bo np. prawo do emerytury nabyły pracując za granicą i stamtąd otrzymują pieniądze, ale są też takie, które rzeczywiście muszą utrzymać się za tak niskie świadczenie. - Dlatego musimy zastanowić się, jak uregulować tę sytuację i wprowadzić ewentualnie drugi staż emerytalny, który upoważniałby do otrzymywania świadczenia emerytalnego. W przeszłości było tak, że aby w ogóle móc otrzymywać świadczenie, trzeba było przepracować 15 lat - mówił w rozmowie z PulsHR.pl w 2021 roku Szwed.

