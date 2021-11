Emerytura bez podatku stała się faktem. Zyska 8 mln Polaków

Zapowiedziana w Polskim Ładzie Emerytura bez podatku staje się faktem. 16 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie.

Nowe przepisy obejmą blisko 90 proc. emerytów i rencistów (fot. Fotolia)

Od 1 stycznia 2022 r. od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie.

👵👴 #EmeryturaBezPodatku



✅ Przy emeryturze w wysokości 2500 zł brutto w portfelu emeryta lub rencisty zostanie rocznie o 2250 zł więcej❗️ pic.twitter.com/zmLbJ2RcH8 — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) November 16, 2021

Zmiany podatkowe zapisane w Polskim Ładzie to m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tys. zł, a także podwyższenie do 120 tys. zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.

- Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza podpisana przez pana prezydenta ustawa, jest Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. To więcej pieniędzy w kieszeniach polskich seniorów. Cieszę się, że w ten sposób przyczynimy się do poprawy sytuacji milionów emerytów i rencistów –wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowe przepisy obejmą blisko 90 proc. emerytów i rencistów (ponad 8 mln osób). 2/3 w ogóle nie zapłaci PIT.

