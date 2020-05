Emeryci i renciści więcej dorobią do świadczeń

Jak informuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

- Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści - zaznacza Żebrowski.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jak tłumaczy ZUS, jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń.

Natomiast, zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10 zł.

Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górny limit tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Zmiany demograficzne nie pozostawią złudzeń. Seniorzy na rynku pracy będą coraz bardziej obecni. Dwa główne powody to: starzejące się społeczeństwo, co przekłada się na spadającą liczbę osób młodych, które mogłyby pracować oraz niskie świadczenia, do których emeryci i renciści zmuszeni są dorabiać.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podają, że w 2018 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 60 lat i więcej liczyła w naszym kraju 1 282 tys., z tego 1 251 tys. to osoby pracujące (tj. 97,6 proc.). Tym samym osoby aktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej stanowiły 7,5 proc. ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej (dla pracujących analogiczny odsetek wynosił 7,6 proc.).

Wśród aktywnych zawodowo prym wiedli mężczyźni - 857 tys. (tj. 66,8 proc.). Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł dla nich 14 proc., natomiast wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 13,7 proc. Osoby powyżej 60. roku życia znajdziemy również w gronie biernych zawodowo. Ich liczba wynosiła 7879 tys., co stanowiło 86 proc. ogółu ludności w wieku 60 lat i więcej. Wśród tych osób główną przyczyną bierności była emerytura, którą wskazało aż 6886 tys. osób. Drugą istotną przyczyną bierności była choroba lub niepełnosprawność, wskazana przez 621 tys. osób.