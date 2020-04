Emeryci i renciści dostali dodatkowe pieniądze

Większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu.

- Wypłata dodatkowych świadczeń przebiega prawidłowo. Podobnie jest z emeryturami i rentami. Wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastkę, która wynosi 1200 złotych brutto, czyli najczęściej 981 zł na rękę - wyjaśnia Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury (w tym pomostowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile w dniu 31 marca mieli prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.

Świadczenie wypłacane jest wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W przypadku renty rodzinnej, pobieranej przez kilka osób, wypłacana jest jedna trzynastka. ZUS dzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę.