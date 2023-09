Elon Musk zatrudnia Polaków tuż za naszą granicą. Płaci 16 tys. zł miesięcznie

Tesla publikuje obecnie na swojej stronie internetowej aż 325 ofert pracy w pełnym wymiarze godzin w Grünheide. Poszukiwani są także stażyści.

Producent samochodów w rekrutacji korzysta z usług agencji pracy, takich jak Manpower. Dopiero po okresie próbnym Tesla zatrudnia na stałe wybranych kandydatów.

Ile można zarobić w gigafabryce Tesli pod Berlinem?

Jak wylicza moz.de, oferowane wynagrodzenia różnią się w zależności od stanowiska. Na tych wykwalifikowanych pracowników czekają pensje przewyższające średnie wynagrodzenia w regionie, czyli w Brandenburgii.

Z danych uzyskanych przez portal od agencji Manpower wynika, że stawka godzinowa na stanowisku elektryka przemysłowego zajmującego się urządzeniami i systemami w Gigafactory wynosi 21,46 euro. Za pracę w pełnym wymiarze 40 godzin tygodniowo miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi co najmniej 3433 euro (15,9 tys. zł) . To znacznie powyżej przeciętnych wynagrodzeń oferowanych w regionie Brandenburgii na tym stanowisku.

Są jednak też określone wymogi, jak na przykład znajomość języka angielskiego poświadczona odpowiednimi egzaminami.

W przypadku mechaników Manpower oferuje minimalną stawkę godzinową na poziomie 21,46 euro, co daje ok. 3500 euro (16,2 tys. zł) miesięcznie. Z kolei operatorzy wózków widłowych mogą liczyć na ok. 2750 euro (12,7 tys. zł) na miesiąc. To zarobki na poziomie zbliżonym do regionalnej średniej, a nawet nieco poniżej.

O ile jednak taki poziom wynagrodzenia może nie być atrakcyjny na niemieckim rynku, w zestawieniu z oferowanymi w Polsce stawkami sytuacja rysuje się odmiennie.

Jak wylicza serwis wynagrodzenia.pl, mediana wynagrodzeń w Polsce na stanowisku operatora wózka widłowego wynosi obecnie 4 690 zł, czyli nieco ponad 1014 euro.

